Moldova și Ucraina avansează în negocierile cu UE, deschizând un nou cluster de capitole

În ajun, luni, presa ucraineană l-a citat pe ministrul de externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, un sprijinitor entuziast al extinderii UE cu Moldova și Ucraina, cu o declarație dezamăgită față de ceea ce consideră a fi tergiversarea negocierilor.

„Nu au existat obstacole obiective care să împiedice deschiderea tuturor clusterelor încă din luna iulie a acestui an. Însă mâine vom deschide doar al doilea (...), iar toate celelalte le vom amâna până în toamnă. Așadar, această amânare repetată, din punctul nostru de vedere, este extrem de contraproductivă, întrucât amână și încetinește negocierile”, a spus șeful diplomației lituaniene în marginea reuniunii miniștrilor de externe din UE.

Declarația este ecoul celor făcute pe aceeași temă în ultimele săptămâni de liderii de la Kiev și Chișinău, sprijiniți de executivul UE, Comisia Europeană.

Pe 22 iunie, la un summit Moldova-UE, când încă unii sperau că în iulie se vor deschide toate clusterele aderării, președinta Maia Sandu a avertizat Bruxelles-ul că există acum o conjunctură favorabilă extinderii, dar ea ar putea să nu dureze la nesfârșit.

Motivul principal al ritmului mai încet decât speră candidații este opoziția Ungariei față de orice grabă în negocierile cu Ucraina, care încă înaintează „la pachet” cu Moldova.

Noul guvern de la Budapesta, condus de Peter Magyar, este mult mai pro-EU decât cel dinainte, al lui Viktor Orban, dar tot dorește să obțină de la Kiev garanții privitoare la drepturile minorității maghiare din Ucraina, și folosește în acest scop faptul că orice avans în negocierile de aderare trebuie aprobat prin consens de țările UE.

La summitul de luna trecută al UE, Magyar a obținut scoaterea din declarația finală a imperativului de a progresa în negocierile cu Ucraina și Moldova „cât mai curând”.

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