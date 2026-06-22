Moldova, la summitul cu UE: „Noi facem mai mult decât ne cereți. Trebuie să vă îndepliniți partea voastră”

Credeți că UE va deschide toate clusterele de negocieri cu R. Moldova până la finalul anului? Click pentru a participa la un SONDAJ

La încheierea discuțiilor, luni după prânz, președintele Consiliului European, Antonio Costa a lăudat-o îndelung pe Maia Sandu pentru că-și conduce țara spre UE și a promis că blocul cu 27 de membri va fi „mereu alături de Moldova”.

Costa a anunțat, ca dovadă că apropierea Moldovei de UE continuă, cu rezultate concrete, că moldovenii tineri vor beneficia de extinderea unor programe destinate deocamdată celor din UE - inclusiv unul referitor la călătorii cu trenul prin Europa.

Costa a mai spus, printre alte laude, că Moldova ar „învăța” deja alte țări cum să combată dezinformarea - o afirmație reluată și de Maia Sandu.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a numit „moment istoric” deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Moldova, la 15 iunie.

Rememorând timpul trecut de la primul summmit, ținut în 2025 la Chișinău, ea a amintit câteva beneficii pentru moldoveni, inclusiv „roaming”-ul telefonic ca în UE, deja valabil, sau Discover Europe, pentru tineri, care va fi deschis în 2027, dar și programul de schimburi de studenți Erasmus+, la care Moldova ar urma să aibă acces din 2028.

Ursula von der Leyen a mai spus că Moldova a îndeplinit deja 93% din reformele cerute pentru aplicarea pachetului de sprijin economic Planul de Creștere, deblocând astfel sute de milioane de euro care îi vor accelera integrarea în UE. Ea a anunțat de asemenea noi ajutoare pentru apărarea Moldovei, remarcând că țara deja este al doilea beneficiar de asemenea sprijin, după Ucraina.

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Încrederea de sine a Moldovei

Summitul de la Bruxelles a fost semnificativ prin chiar ținerea lui, al doilea an la rând. UE are asemenea summituri doar cu partenerii importanți, cu „greutate” regională sau globală, mai rar cu țări mici candidate la aderare cum este Moldova. Tot luna aceasta, liderii UE au avut, de pildă, summitul cu Coreea de Sud, a 13-a economie din lume.

Maia Sandu a insistat în remarcile sale de la summit că „acasă muncim mai mult decât oricând” și „facem mai mult decât ni se cere” în procesul de aderare, avertizând că posibilitatea extinderii, care este acum la îndemână, trebuie folosită. „Acesta este un moment care ne oferă o oportunitate reală. Iar momente ca acesta sunt rare. Ele apar și dispar. Așadar, trebuie să profităm”, a spus Maia Sandu.

„Noi facem partea care ne revine și avem încredere că Europa va face ce are ea de făcut, pe măsura reformelor și ambițiilor noastre”, a spus Sandu. „Noi cerem un singur lucru: un proces de aderare bazat pe merite”.

Maia Sandu a prezentat succesele țării sale în combaterea corupției și în consolidarea statului de drept, invocând ca dovezi mai ales urcușul ei în clasamente internaționale și sondaje de opinie interne.

„Oamenii care se credeau deasupra legii au aflat că legea se aplică tuturor”, a spus ea, fără să dea nume.

Refrenul verii: „După merit”

În remarcile lor de deschidere și la conferința de presă de după summit, Costa, von der Leyen și Sandu și-au exprimat repetat dorința ca extinderea UE, la care participă mai multe țări est-europene, să se facă în funcție de meritele individuale ale candidatelor.

Presați de reporteri să spună dacă toate clusterele se vor deschide în această vară, deși Ungaria, chiar și cu un nou guvern, nu dorește o aderare accelerată a Ucrainei, cei trei s-au declarat optimiști, iar von der Leyen a spus că „dacă o țară ca Moldova” se mișcă rapid, UE este datoare să răspundă pe măsură.

Cei trei lideri au evitat însă să răspundă clar dacă Moldova poate merge singură înainte, deși a început pașii spre UE împreună cu Ucraina, odată ce face progrese așa de mari.

„Odată ce se deschide primul cluster, fiecare țară este răspunzătoare pentru ea însăși”, a spus Von der Leyen, apropiindu-se parcă cel mai mult de un răspuns mai tranșant.

„Fiecare țară trebuie să îndeplinească criteriile aderării... Experiența noastră este că R. Moldova livrează (rezultate) repede” a completat Costa. El a adăugat însă că atât țara candidată cât și țările membre trebuie să abordeze procesul de extindere în același spirit. „Toți trebuie să lucrăm mai repede.”

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