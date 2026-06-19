La summitul UE, Zelenski insistă pe aderarea accelerată a Ucrainei. „Situația noastră este unică!”

Cea mai bună modalitate de a garanta viitorul Europei ar fi aderarea accelerată a Ucrainei la UE, a spus Zelenski. El a declarat joi, în adresarea de la Bruxelles, că viitorul Europei se „conturează” prin apărarea Ucrainei și că cea mai bună garanție de securitate pentru viitorul blocului ar fi acordarea unei aderări accelerate pentru Kiev.

Zelenski a spus că le-a transmis statelor membre că Ucraina dorește ca războiul împotriva Rusiei să se încheie până la sfârșitul anului și le-a îndemnat să ajute Kievul să se pregătească pentru o nouă iarnă, furnizându-i rachete de apărare aeriană și combustibil.

Fiecare națiune democratică din Europa merită să facă parte din UE, iar „Ucraina merită acest lucru deoarece a plătit mai mult decât orice altă țară pentru dreptul său de a fi liberă, independentă și... europeană”, a declarat Zelenski în fragmente din discursul său publicate pe X.

„Viitorul Europei – liberă, unită și, desigur, în pace – se decide în apărarea noastră. Acest lucru arată cât de unică este situația noastră.”





În mesajul adresat liderilor UE, el a recunoscut că nu toți membrii vor susține o aderare accelerată, Ungaria cerând eliminarea unei astfel de formulări dintr-o declarație finală a Consiliului European.

„Cel mai important pas de acest fel – știu că nu tuturor le place acest lucru – ar putea fi o procedură accelerată de aderare a Ucrainei la UE”, a spus Zelenski, citat de Reuters.

Ambasadorii UE au convenit săptămâna trecută să avanseze negocierile de aderare cu Ucraina și cu Moldova, discuțiile începând cu primul dintre cele șase „clustere” juridice și politice menite să alinieze legislația și standardele la cele ale blocului.

Declarația summitului Consiliului European, citată de Reuters, a salutat începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și a afirmat că „așteaptă cu interes deschiderea celorlalte grupuri, în conformitate cu abordarea bazată pe merite”.

Însă Ungaria a reușit să elimine din declarație o referire la accelerarea procesului de aderare a Ucrainei, a declarat prim-ministrul Peter Magyar pe rețele.

„Nu a fost ușor”, a scris el.

Magyar are o poziție mai favorabilă aderării Ucrainei decât predecesorul său Viktor Orban, pe care l-a învins la alegeri în aprilie, dar tot promite electoratului său să nu accepte o extindere „pripită”.

Între timp, principalul negociator al aderării Moldovei la UE, Cristina Gherasimov, a declarat într-un interviu cu presa de la Chișinău că speră ca toate clusterele aderării să fie deschise poate chiar vara aceasta, dar a avertizat că încheierea lor nu va veni neapărat curând.

Întrebată de ProTV dacă termenul 2028 pentru semnarea tratatului de aderare este realist, Gherasimov a răspuns că este „ambițios, dar realist”. Ea a mai spus însă că pe parcursul discuțiilor privind negocierile, Chișinăul a „descoperit” că fiecare act normativ pe care îl adoptă în acest proces trebuie aprobat de Comisia Europeană, ceea ce poate dura trei luni. Asta ar putea aduce întârzieri, a recunoscut Gherasimov, mai ales că parlamentul moldovean intră în vacanță.

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