Summit „de vară” UE. Europa aplaudă începerea negocierilor cu Moldova și Ucraina

Pe agenda reuniunii la vârf de la Bruxelles se află „competitivitatea, bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034, Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, migrația și drogurile ilegale”, dar va fi discutată și deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina.

„Aceasta reprezintă o recunoaștere a hotărârii, a curajului și a eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Și un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunități este de neegalat”, au spus cu această ocazie președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, într-o declarație citată pe pagina oficială a summitului.

Participanții vor discuta și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre evoluția situația din țara sa, invadată de Rusia de peste 4 ani.

Liderii UE vor discuta, de asemenea, despre punerea în aplicare a agendei UE privind pregătirea în domeniul apărării. „Incursiunile recente ale dronelor în spațiul aerian al UE, inclusiv prăbușirea unei drone rusești care transporta explozibili în România, au evidențiat necesitatea urgentă de a continua acțiunile în acest domeniu, inclusiv prin consolidarea flancului estic al UE”, se spune în anunțul de convocare a summmitului.

Noi capitole, chiar luna aceasta?

Înaintea summitului de la Bruxelles, mai mulți oficiali europeni și din țări candidate la aderare, în frunte cu comisara extinderii, Marta Kos, și-au exprimat speranța că Ucraina și Moldova vor putea deschide și alte „clustere” ale negocierilor (grupuri de capitole), poate chiar toate cinci care mai rămân, în zilele următoare.

La Bruxelles se consideră că ambele țări au studiat destul de bine problematica, în cadrul unor așa-numite „negocieri tehnice”, ținute în timp ce Europa a așteptat ca Viktor Orban să piardă alegerile din Ungaria, iar noul guvern de acolo să nu mai blocheze candidatura Ucrainei - ceea ce s-a și întâmplat.

Săptămâna aceasta, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a repetat dorința ca aderarea țării sale să se producă într-un regim „accelerat”, îndemnând liderii europeni să fie „creativi” în această privință.

Summitul de la Bruxelles va fi urmat, la 22 iunie, de al doilea summit Uniunea Europeană-R. Moldova, care se va ține tot acolo, cu participarea președintei Maia Sandu și a liderilor UE Antonio Costa și Ursula von der Leyen.

Potrivit serviciului de presă UE, în cadrul summitului liderii vor evalua progresele înregistrate de Moldova în ceea ce privește reformele de pe calea sa către Europa, în special în ceea ce privește consolidarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, precum și lupta împotriva criminalității organizate.

„UE se angajează să avanseze rapid în procesul de aderare a Moldovei, pe baza progreselor susținute în materie de reforme și a unei abordări bazate pe merite”, se spune în declarația UE premergătoare întrunirii.

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