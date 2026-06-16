Premierul Munteanu, la deschiderea primului cluster al negocierilor: „Aderarea la UE rămâne o prioritate absolută”

Reprezentanta Ciprului, țară ce deține președinția rotativă în UE, viceministra Afacerilor Europene, Marilena Raouna, a transmis felicitări Republicii Moldova și cetățenilor moldoveni pentru această realizare.

„Este un moment cu o semnificație politică deosebită, dar și cu o puternică dimensiune umană”, a spus Raouna, la o conferință de presă comună, după încheierea conferinței, remarcând „contextului regional dificil” și „progresele considerabile pe care Republica Moldova le-a realizat”.

La rândul său, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că acum este momentul ca Moldova să-și unească „toate forțele” în drumul său spre UE.

„Este momentul ca partidele politice, majoritatea și opoziția să se unească și să impulsioneze reformele mai departe. Este, de asemenea, momentul ca societatea să se unească și să transforme integrarea europeană într-o realitate care să îmbunătățească viața tuturor moldovenilor”, a spus ea.

Marta Kos a adăugat și-a exprimat din nou speranța că și Consiliul UE va depune eforturi pentru „deschiderea celorlalte cinci grupuri de capitole”.

Totodată, ea a amintit că, așa cum s-a anunțat la o recentă conferință de investiții UE-Moldova, Bruxellesul intenționează să investească peste un miliard de euro în economia Republicii Moldova.

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, care a condus delegația Chișinăului la conferința de la Luxemburg, a declarat, la rândul său, că „aderarea la UE rămâne prioritatea absolută a Republicii Moldova - un obiectiv strategic consfințit în Constituție și susținut de cetățeni”.

De asemenea, el a spus că cetățenii moldoveni deja resimt „beneficiile concrete” ale parcursului european, inclusiv prin conectarea la sistemul bancar european, zona de roaming și alte politici europene.

„Nu am cedat presiunilor și nu ne-am abătut de la cursul nostru democratic. Dimpotrivă, ne-am consolidat democrația, am lansat reforma administrației publice locale, am întărit instituțiile și am continuat să muncim consecvent, în pofida tuturor provocărilor”, a spus premierul.

Munteanu a declarat că Republica Moldova este și „un vecin solidar al Ucrainei”, care este „hotărât să aducă valoare adăugată Uniunii Europene”.

Negocierile cu UE au început. Știi ce urmează pentru R. Moldova în procesul de aderare? Fă acest test pentru a afla Începe chestionarul

Tot la Luxemburg, pe 15 iunie, în cadrul unui eveniment separat, a început negocierile de aderare la UE și Ucraina, delegația Kievului fiind condusă de ministrul de externe Andrii Sibiha.

Printre primii care au felicitat Chișinăul cu ocazia deschiderii oficiale a primului capitol de negociere pentru aderarea la UE a fost ministrul interimar al Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu.

„Frații și surorile noastre de peste Prut au astăzi certitudinea unui viitor european ireversibil. (...) Este viitorul pe care l-au sperat, pe care l-au protejat în fața amenințărilor, viitorul pentru care au muncit și pe care îl merită”, a scris Țoiu, într-o postare pe Facebook.

Ea a dat asigurări că România a fost și rămâne alături de Republica Moldova pe calea europeană, inclusiv prin „transferul lecțiilor învățate în propriul nostru proces de aderare, prin relațiile economice solide, conectarea sistemelor de educație, proiecte strategice de infrastructură, colaborarea societății civile, diplomație parlamentară și, mai ales, țesutul puternic al prieteniei dintre oameni”.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022, la scurt timp după începutul războiului din Ucraina, și a primit statutul de țară candidată în iunie 2022.

În decembrie 2023, liderii UE au decis să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, iar în iunie 2024 a fost aprobat, de către Consiliul UE, cadrul de negociere.

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