Comisara UE pentru extindere Marta Kos, la Chișinău: „Livrați rezultate, rămâneți implicați cu țările membre”

La o conferință de presă comună, Marta Kos și Maia Sandu au salutat anunțul făcut peste noapte de președinția cipriotă a Uniunii Europene, anume că toate țările membru sunt de acord ca Ucraina și Moldova să deschidă negocierile pe primul capitol, sau „cluster”, cel al valorilor fundamentale.

Dar în declarațiile lor de la Chișinăui, atât Kos, cât și Sandu, au spus că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole, care sunt șase.

„Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele negocierilor, și asta înaintea vacanței de vară”, a spus Kos, potrivit traducerii simultane în română.

„Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor”, a spus la rândul ei Maia Sandu, comentând anunțul cipriot.

La aceeași conferință de presă, Kos a reluat laudele mai vechi la adresa Chișinăului, remarcând viteza reformelor și repetând că Moldova este „pe primul loc” în pregătirile de aderare.

„Aveți deja un loc în mare familie europeană”, a mai spus Kos, amintind că țările din UE deja au sărit în ajutorul Moldovei în recentul incident de poluare pe Nistru, pus pe seama Rusiei, sau de faptul că moldovenii se bucură de „roaming ca acasă” în Europa.

„Eu rămân optimistă”

Răspunzând unei întrebări a Europei Libere legate de șansele Moldovei de a termina negocierile în 2028 și de a adera în 2030, Marta Kos a spus că ea rămâne optimistă.

„Eu sunt foarte optimistă, din momentul când am vizitat prima dată Moldova, dar rămâne încă de lucru”, a spus Marta Kos, adăugând că procesul extinderii UE „ține și de dinamica statelor membre”.

„Continuati sa livrați rezultate și rămâneți implicați cu statele membre”, a spus Marta Kos.

„În cadrul acestui mandat puteți să ajungeți la capătul negocierilor”, a spus Kos, referindu-se aparent la mandatul Comisiei Europene, care se încheie în 2029.

Tot ca răspuns la întrebări, la conferința de presă, Kos și Sandu au admis că până la anunțul oficial al începerii negocierilor cu Ucraina și Moldova, pe primul capitol, vor mai trebui făcuți câțiva pași tehnici.

Se crede că acest anunț va veni la nivel de miniștri europeni de externe pe data de 16 iunie, iar anunțul cipriot a fost un semnal că s-au creat condițiile ca anunțul să fie pozitiv, după ce Ungaria, cu un nou guvern, pro-european, nu se mai opune ambițiilor Ucrainei.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te