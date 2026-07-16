Toți ochii pe Tofan. Unii oamenii din ministere se așteaptă ca șefii lor să plece acasă

În ce măsură credeți că ar trebui premierul desemnat, Vasile Tofan, să păstreze actuala componență a Guvernului? Click pentru a participa la un SONDAJ

Un lucru pare cert.

Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan și Partidul Solidaritate și Acțiune (PAS) ar fi ajuns la un numitor comun: cele două părți sunt „destul de aliniate pe necesitatea unor modificări în componența guvernamentală”, au precizat surse politice apropiate guvernării, pentru Europa Liberă.

Nu e clar, momentan, cât de mult va afecta actuala structură guvernamentală aceste „modificări”.

Cu câteva excepții ce par certe – Educație, Energie și Mediu – și funcționarii din ministere se așteaptă ca unii dintre actualii miniștri să nu mai fie desemnați de premierul desemnat Vasile Tofan.

Speculațiile din jurul viitorului cabinet ar urma să fie spulberate vineri – când Tofan este așteptat să-și prezinte echipa cu care va încerca să obțină votul de încredere al parlamentarilor.

Parlamentul va dezbate marți, 21 iulie, viitoarea garnitură guvernamentală și programul acesteia.

Ce spune șeful partidului?

Miercuri seară, la o emisiune la Moldova 1, șeful PAS – președintele Parlamentului Igor Grosu – a invocat doar trei „domenii” ale guvernării în care și-ar dori continuitate: Educație – condus de Dan Perciun, Energie – Dorin Junghietu și Mediu – Gheorghe Hajder.

Grosu a spus că decizia finală privind componența viitorului Guvern îi va aparține premierului desemnat Vasile Tofan, care a discutat în ultimele zile cu fiecare dintre actualii miniștri, precum și cu mai mulți oameni de afaceri.

Întrebat cum comentează că unii miniștrii s-ar fi plâns că sunt obosiți, președintele PAS a spus că „noțiunea de oboseală este foarte relativă.”

„Chiar dacă unii miniștri spun că au obosit, le-am spus vorba din popor: mai bem niște apă, cât bem apă ne odihnim, și mergem mai departe”.

Într-un interviu telefonic pentru Europa Liberă, deputatul Adrian Băluțel – reprezentant al fracțiunii PAS care asistă premierul la negocieri – a refuzat să pronunțe nume de posibili miniștri propuși, spunând că lista va fi prezentată public în momentul depunerii la Parlament.

Vineri, pe 17 iulie, înainte de votul din Parlament, va exista deja draft al programului de guvernare, susține Băluțel.

Ce se discută pe holurile ministerelor

Europa Liberă a discutat cu mai mulți funcționari din cele 16 ministere ale actualului cabinet.

Cei mai mulți spun că în instituții nu se cunosc prea multe detalii cu privire la viitorul actualilor miniștri, însă mai multe voci afirmă că se așteaptă la schimbări.

La Ministerul Apărării, de pildă, nu se știe dacă Anatolie Nosatîi – singurul ministru care a rezistat în toate guvernele PAS – își va continua mandatul.

Nici la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu se cunosc prea multe. „Pe intern” – spun sursele – s-ar dori ca Ludmila Catlabuga să rămână în post.

Și pe culoarele Ministerului Justiției planează incertitudinea. Sursele cu care a vorbit Europa Liberă au spus că nu știu dacă Vladislav Cojuhari își va păstra sau nu mandatul.

Aceeași atmosferă de suspans domină și la Ministerul Culturii.

Sursele Europei Libere au spus că șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, are șanse să rămână pe post.

La fel și la Finanțe. Aici, zilele trecute, un proiect de politică fiscală a fost pus în dezbatere publică purtând semnătura actualului ministru, precum și a celui desemnat, Vasile Tofan – deși acesta nu era încă învestit.

Cazul a fost catalogat ca o „eroare”.

Sursele contactate de Europa Liberă de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării au spus că nu e clar dacă Eugeniu Osmochescu își va păstra mandatul.

Zilele trecute, liderul formațiunii de opoziție Partidul Nostru, Renato Usatîi, a declarat la postul TV 8 că Osmochescu va fi schimbat.

La Chișinău se vehiculează numele lui Tudor Darie, fost jurnalist, în prezent antreprenor la București, ca potențial șef la Economie. Darie a declarat pentru Europa Liberă că nu poartă discuții în acest sens.

„Nu mi-a fost făcută o asemenea propunere.”

Tudor Darie a subliniat însă că susține obiectivele anunțate de Vasile Tofan și că a transmis „o serie de propuneri pe zona de dezvoltare economică.”

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Reforma fiscală rămâne, dar... va fi schimbată

Deputatul Adrian Băluțel spune pentru Europa Liberă că Vasile Tofan ar putea continua reforma fiscală propusă de fostul executiv.

Reamintim că, printre altele, Guvernul Munteanu a propus schimbarea taxării pe muncă sau creșterea TVA inclusiv la alimentele de bază – măsuri criticate inclusiv prin proteste în stradă, organizate de opoziție.

Băluțel ne-a spus că reforma va fi modificată astfel încât să existe „un echilibru cu așteptările oamenilor și capacitatea sectorului privat și a cetățenilor de a se alinia acestei reforme”.

„Domnul Tofan înțelege necesitatea unei reforme fiscale. Atât PAS și majoritatea din Parlament, cât și domnul Tofan, înțeleg că trebuie operate modificări pe conținutul ei. E clar că versiunea care a fost prezentată nu a întrunit un consens larg în societate”, a punctat deputatul PAS.

Și președinta comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Victoria Belous, fostă ministră a Finanțelor, a declarat pentru Europa Liberă că „prevederile actuale vor fi reexaminate și discutate și o să găsim un consens”.

„Vrem să dăm acestor propuneri statutul de idei, nicidecum un lucru bătut în cuie [...] Săptămâna viitoare așteptăm guvernul și vom continua discuțiile”, a mai spus Belous.

Fostul premier Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie, după ce a prezentat noua politică fiscală, iar PAS și Guvernul au fost criticate după dezvăluirile privind abuzurile de la MoldATSA.

După demisia lui Munteanu, care a spus doar că nu-și mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale – fără alte explicații – președinta Sandu a spus că reformele „ar fi putut fi elaborate, coordonate și explicate mai bine, pentru a obține sprijinul cetățenilor”.

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