Discursul despre Starea Uniunii, urmărit ca un episod dintr-un serial TV

Discursul despre Starea Uniunii, rostit de presedintele Trump, a fost urmarit ca un episod dintr-un serial de televiziune si, din acest punct de vedere, nu a dezamagit.

Dupa o zi politica dominata de confuzie la caucusurile democratilor din Iowa, Donald Trump a interpretat ieri, in Congres, o partitura care dovedeste ca va fi un competitor redutabil, in noiembrie 2020, chiar favorit la un al doilea mandat, in acest moment.

Punerea sa sub acuzare in Camera Reprezentantilor si procesul din Senat nu au fost mentionate in discursul propriu zis, dar au fost prezente simbolice. Trump a ignorat stringerea de mina traditionala cu presedinta Camerei, Nancy Pelosi, nu se stie daca intentionat sau nu; aceasta a modificat formularea traditionala de invitare a presedintelui sa se adreseze Congresului, scurtind-o; si in cele din urma Pelosi a rupt, demonstrativ, discursul presedintelui, in timp ce acesta parasea tribuna.

Dar, dincolo de aspectele care tin de decor, Donald Trump a facut ce trebuia sa faca si anume sa scoata in evidenta starea economiei, care, cel putin din perspectiva cifrelor, sta foarte bine. Argumentele folosite au fost – ca de obicei – un amestec de adevar si minciuna, presedintele si-a insusit intreg meritul succesului economic, ignorind faptul ca cifrele mandatelor lui Obama au inclus recesiunea pe care acesta a mostenit-o, in timp ce ale sale sint continuarea redresarii economice, inaugurata de Obama. Trump a spus: „Daca nu puneam in revers politicile economice esuate ale administratiei anterioare, lumea nu ar fi martora acestui succes economic maret”, aratind inca o data ca lupta sa politica este mai putin cu adversarii din acest ciclu si mai curind cu obsesivul Barack Obama, cel care nu mai e presedinte de trei ani.



Presedintele Trump s-a folosit de prilej pentru a conferi Medalia Prezidentiala pentru Libertate personalitatii media conservatoare, extrem de controversata, Rush Limbaugh, care saptamina aceasta a anuntat ca e fost diagnosticat cu o forma avansata de cancer.

O alta supriza a fost prezenta in sala a liderului opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, pe care Statele Unite il recunosc ca presedinte al tarii. Si acest moment simbolic a fost folosit de Trump pentru a afirma: „Socialismul distruge natiuni. Dar sa ne aducem aminte intotdeauna - libertatea unifica sufletul”. O afirmatie care va reveni in retorica sa de campanie, daca adversarul lui Trump va fi senatorul de Vermont, Bernie Sanders, care se auto-caracterizeaza „socialist democratic”.