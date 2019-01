Disensiuni crescînde între președintele Trump și serviciile de informații americane

Relatiile dintre presedintele Trump si serviciile de informatii americane au fost – de la inaugurarea mandatului său – cel putin incomode. Miercuri, aceasta tensiune a devenit mai vizibila. Cum a reactionat presedintele la cele spuse de oficialitati din serviciile de informatii la Congres? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Se stie ca ori de cite ori oficialitati din propria administratie declara public ceva, in contradictie cu pozitia sau interesele presedintelui Trump, acesta le ataca public si de multe ori, ridiculizeaza. Ziua de ieri nu a fost o exceptie.

Este meritul directorului pentru informatii, Dan Coats, si al directoarei CIA, Gina Haspel ca, fiind constienti de posibilele consecinte, au prezentat in Congres propriile concluzii, nealterate politic, cu privire la teme importante.

Au spus ca Iranul continua sa exercite o influenta nociva in regiune, in special in Liban si Siria, dar ca nu incalca prevederile acordului nuclear. Trump a anulat acordul nuclear cu Iranul, semnat de Obama si sustine ca gratie conducerii sale, comportamentul international al Iranului s-a schimbat.

Raportul serviciilor mai arata ca gruparea terorista ISIS nu este inca pe deplin infrinta. Are inca celule influente in multe tari si constituie un pericol. Presedintele a spus cind a anuntat retragerea din Siria ca ISIS a fost infrint, pentru ca ieri să isi mai nuanteze declaratia aratind ca asta e va intimpla curind.

Presedintele Trump, care se va intilni din nou in curind cu liderul nord-corean Kim Jong Un, considera ca tara comunista nu mai reprezinta un pericol si ca denuclearizarea are sanse „decente” de materializare. Agentiile de informatii cred ca regimul nord-corean nu a oferit suficiente motive sa se creada ca pericolul nu mai exista.

In mesaje tweeter succesive de dupa audierea liderilor agentiilor de informatii, Trump a spus ca serviciile sint „pasive” si „naive” cu privire la Iran, ajungind chiar sa scrie că „serviciile ar trebui sa se intoarca la școală”. Pina acum, cind analizele acestora se bateau cap in cap cu pozitiile presedintelui, acesta fie le-a ignorat, fie a pretins ca spun altceva decit ceea ce spuneau. Acum insa, disensiunile au devenit vizibile.

Sefii tuturor acestor servicii au fost numiti de presedinte si pozitiile lor sint la discretia lui Donald Trump. Ei reprezinta insa institutii solide, care au ca rol sa-i sfatuiasca pe cei care iau decizii si in virtutea acestui fapt au optat sa prezinte la Congres, ceea ce au constatat, nu o varianta alterata politic.

Ramine de vazut cum va evolua aceasta relatie, dar inamicii Americii – intre care raportul agentiilor mentioneaza China si Rusia – nu pot decit sa se bucure avind in fata o priveliste conflictuala, in spatiul decizional american.