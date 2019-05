Disputele președintelui Trump cu liderii Camerei Reprezentanților continuă

In America, ancheta lui Robert Mueller continuă sa stirneasca controverse. Care este actuala faza a acestei dispute? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.





Presedintele Trump adopta o pozitie ostila fata de incercarile democratilor din Congres de a prelungi aceasta controversa. Robert Mueller si-a prezentat raportul din care rezulta ca echipa lui Donald Trump nu a conspirat cu Rusia sa influenteze alegerile din 2016.

Cu privire la amestecul presedintelui in bunul mers al justitiei insa, raportul nu a prezentat o concluzie. In aceste conditii, procurorul general, William Barr a facut-o, neabsolvindu-l pe presedinte, dar stabilind ca faptele prezentate nu justifica punerea sub acuzare. Mueller s-a plins intr-o scrisoare, despre care presa a aflat, ca prezentarea lui Barr nu acopera satisfacator concluziile grupului de investigatie.

Intre timp, Barr a fost audiat de Comisia Juridica a Senatului, controlata de republicani si nu s-a prezentat la Comisia similara a Camerei, controlata de democrati.

Situatia actuala este de blocaj constitutional. Presedintele nu vrea sa permita opozitiei sa continue aceasta investigatie, de unde si un sir de mesaje tweeter, in weekend. El spune ca au fost cheltuiti milioane de dolari, timp de doi ani si ca s-a ajuns la o concluzie, intrebindu-se de ce este nevoie ca aceasta dezbatere sa continue? Mai mult decit atit, Trump sustine ca i-au fost furati doi ani de presedintie, cu aceasta investigatie pe care a caracterizat-o drept „vinatoare de vrajitoare”. El vrea ca cei care au declansat-o sa fie cercetati.

Trump spune ca este doar un joc politicianist al opozitiei, sprijinita de un asa numit „stat paralel”, care ar fi incercat sa-l inlature de la putere, aceste afirmatii fiind nedovedite.

Democratii, pe de alta parte, arată ca au dreptul sa vada integul raport – chiar si portiunile omise pe considerente juridice si de securitate – si ca legislativul are mandatul de a controla executivul, ceea ce si face.

Disputele presedintelui cu conducerea Camerei nu se opresc aici. Exista tot pe rol si dosarul impozitelor lui Trump, care inca nu au fost facute publice si pe care democratii le solicita. Exista alte investigatii – in Congres si-n tribunale – cu privire la afacerile lui Trump, inainte de a deveni presedinte.

In fata tuturor acestor intrebari, presedintele a optat sa nu mai colaboreze. Ramine de vazut cit de departe va duce opozitia aceasta campanie si ce va spune electoratul.