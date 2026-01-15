Din arhiva Securității: Cum au mers scriitori din RSSM în România, de Zilele Eminescu, în 1989

1 În numărul 24 din 8 iunie1989, săptămânalul «Literatura și Arta», revistă a Uniunii Scriitorilor și Ministerului Culturii din RSSM, publica pe prima pagină o scrisoare în care cetățeni din Moldova cereau „consimțămîntul să fie pus la dispoziție un tren turistic cu care să plece toți doritorii din Moldova pentru a depune flori la mormîntul lui Eminescu în ziua de omagiere a poetului”.



Scrisoarea se încheia cu mesajul „Dorim sa fim înțeleși just, căci un așa eveniment are loc o dată in viață. Rugăm să nu ne lipsiți de acest drept”.



Și este semnată: un grup de salariați de la Direcția de Construcții nr. 3 a Combinatului de Construcții nr. 1, din orașul Chișinău.