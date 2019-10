Donald Trump și apariția unui al doilea avertizor de integritate

Un al doilea avertizor de integritate pare sa fi aparut in Statele Unite, dorind sa confirme acuzațiile formulate de primul, cu privire la presiunile facute de presedintele Trump asupra Ucrainei sa ancheteze afaceri ale fiului lui Joseph Biden. Daca aceasta stire se confirma este ea importantă pentru evolutia cazului? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.



Primul denuntator, care pare sa lucreze in servicii de informatii a prezentat in plingerea adresata inspectorului general informatii de mina a doua, pe care le-a aflat stind de vorba cu oficialitati de la Casa Alba, unde era detasat. Avocatului celui de-al doilea sustine ca acesta ar detine informatii directe, fiind probabil martor la anumite situatii, de natura sa confirme acuzațiile primului denuntator.

Sa reamintim ca acuzatiile initiale au antrenat declansarea unei anchete in Camera Reprezentantilor care incearca sa stabileasca daca se justifica ca în Congres să fie demaret un proces vizind demiterea presedintelui Trump. In ciuda faptului ca Trump a recunoscut ca a ridicat problema respectiva in conversatia cu presedintele Ucrainei, sugerind apoi ca si guvernul chinez ar trebui sa ancheteze afacerile fiului lui Biden, Casa Alba a contestat cele sustinute de primul denuntator, spunind ca acesta doar relateaza ce a auzit de la altii.

Legile cu privire la denuntatori voluntari in sistemul guvernamental nu spun daca, in analiza plingerii, informatiile trebuie sa fie obtinute direct sau pot fi aflate din alte surse. Este la latitudinea inspectorului general si a Congresului sa stabileasca daca sesizarea este justificata sa nu. In principiu, daca exista un al doilea denuntator, acesta ar putea adauga si alte detalii necunoscute public pina acum.

Situatia este urmatoare. Este ilegal pentru ca un candidat – in cazul de fata Trump – sa apeleze la ajutor din strainatate, pentru a obtine avantaje electorale, in cazul de fata discreditarea lui Biden. Presedintele si sprijinitorii sai sustin ca de fapt ceea ce Trump a urmarit este rezolvarea unui caz de coruptie si nu sa atace un oponent politic.

Se pare ca al doilea denuntator a fost intervievat de inspectorul general Michael Atkinson dar nu este in contact inca cu Camera Reprezentantilor. Avocatul celor doi denuntatori a spus ca reprezinta in prezent un numar de denuntatori, fara sa precizeze insa daca vorbeste despre doi sau mai multi.

Dupa ce i s-a spus ca ar exista un al doilea denuntator, Trump a spus ca primul a relatat gresit despre convorbirea telefonica, asta in ciuda faptului ca insasi Casa Alba a facut publica o transcriere aproximativa a conversatiei, care confirma ca Trump i-a cerut omologului sau ucrainian sa ancheteze familia Biden. Trump a spus ca aparitia unui al doilea denuntator ar proveni de la un asa zis ”stat paralel”, una dintre conspiratiile la moda in cercuri de dreapta. Trump a cerut sa se intilneasca cu denuntatorul, ceeace contravine masurilor de protectie oferite celor care ofera informatii autoritatilor guvernamentale.