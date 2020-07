Donald Trump a testat pe Tweeter ideea amânării alegerilor prezidențiale din SUA

Data alegerilor poate fi modificata insa doar de catre puterea legislativa, nu e prerogativa presedintelui. A fost stabilit de catre Congres, in 1845, ca alegerile sa aiba loc in prima zi de marti de dupa 1 noiembrie.

Pentru ca data de anul acesta sa fie modificata de la 3 noiembrie, cum cade acum, este nevoie de un act al Congresului.

Trump considera ca votul in absenta este pozitiv, in cazurile in care o persoana, cum a fost cazul cu el insusi, nu poate fi prezenta fizic la centrul de votare, dar ca votul generalizat prin corespondenta ar fi incorrect si fraudulos, fara sa-si dovedeasca insa aceste din urma afirmatii.

Purtatorul de cuvint al campaniei lui Trump a luat apararea presedintelui, spunind ca acesta „a ridicat doar o problema din cauza haosului creat de democratii care insista ca votul sa se faca prin corepondenta”. El a adaugat ca votul prin corespondenta ar invita la haos si intirzieri substantiale in aflarea rezultatelor.

Purtatatoarea de cuvint a Comitetului National Democrat a declarat ca sugestia presedintelui este nimic mai mult decit „o incercare disperata de a distrage atentia de la cifrele devastatoare anuntate azi in legatura cu starea economiei, care scot in evidenta esecul politicilor sale impotriva noului coronavirus, care au scufundat economia americana si costat locurile de munca ale milioane de americani”.

Cercetatori nu au gasit dovezi de frauda in cinci state in care alegerile preliminarii s-au bazat in special pe vot prin corespondenta: Colorado, Hawaii, Oregon, Washington si Utah. Dar presedintele a spus: „Democratii incearca sa falsifice alegerile, trimitind zeci de milioane de buletine de vot si folosind virusul chinezesc ca o scuza pentru a permite cetatenilor sa nu voteze in persoana”. El a adaugat: „Dupa opinia mea, va fi cea mai corupta alegere din istoria tarii noastre si nu putem permite ca asa ceva sa se intimple”.

Intr-o audiere la Congres, ministrul justitiei, William Barr, nu a oferit un raspuns clar cind a fost intrebat daca presedintele poate schimba data alegerilor. „Nu am analizat aceasta chestiune, din perspectiva constitutionala”, a spus Barr. El a aratat ca nu are motive sa creada ca alegerile vor fi falsificate, dar a avertizat in legatura cu un potential de frauda la votul prin corespondenta, fara sa ofere dovezi.

Contracandidatul lui Trump, democratul Joseph Biden, a anticipat ca presedintele va incerca sa gaseasca o ratiune pentru ca alegerile sa nu aiba loc la data stabilita.

In replica, purtatorul de cuvint al Casei Albe a aratat ca spusele lui Biden ar fi „afirmatii fara sens si teorii ale conspiratiei ale unui candidat ratacit, care nu are legatura cu realitatea”. „Presedintele Trump a afirmat cu claritate ca alegerile vor avea loc la 3 noiembrie”, a spus purtatorul de cuvint prezidential.

Sugestiile lui Trump cu privire la posibila aminare a scrutinului sint privite cu scepticism si de republicani, unul dintre liderii partidului din statul Wisconsin, Rohn Bishop, spunind: „In America avem date precise pentru alegeri si nu le schimbam. Lincoln a candidat la alegeri in timpul razboiului civil. Am organizat alegeri si in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial”.