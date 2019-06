Donald Trump amână expulzările de imigranți ilegali din Statele Unite

Sîmbătă, autoritatile federale americane ar fi urmat sa aresteze un numar insemnat de imigranti ilegali, in vederea deportarii. Dar asta nu s-a intimplat. Care sint motivele? O relatare de la corespondentului Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump s-a răzgîndit in legatura ce ceea ce amenintase ca va face si anume sa deporteze „milioane” de ilegali. S-a razgindit deocamdata, cerindu-le democratilor si republicanilor sa prezinte un plan menit sa stopeze numarul record de familii, in special din America Centrala, care incearca sa intre ilegal in Statele Unite.

Intentia administratiei fusese anuntata de Trump, luni, pe tweeter, stirnind panica in rindurile comunitatilor de imigranti si proteste ale autoritatilor din mari metropole cum sint Los Angeles, Chicago si New York. Dar, asa cum a venit anuntul initial, pe tweeter a fost anuntat si reversul deciziei, Trump scriind ca a aminat deportarile pentru doua saptamini pentru a vedea daca democratii si republicani se pot intelege pentru a gasi o solutie pentru problemele de la frontiera de sud. „Daca nu, deportarile vor incepe” – a scris presedintele.

Donald Trump a precizat ca democrati i-au cerut sa o faca, surse de la Casa Alba precizind ca ar fi fost vorba despre o conversatie avuta cu presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi.

Strategia presedintelui este similara cu cea folosita la inceputul lunii cind Trump a amenintat Mexicul cu impunerea de tarife la import, daca nu opresc fluxul de imigranti care traverseaza teritoriul acelei tari. De la acordul la care s-a ajuns la 7 iunie, Mexicul a trimis Garda Nationala la frontiera si a arestat mai multi imigranti. Treceri ilegale la frontiera au inregistrat scaderi pentru prima data de la inceputul anului.

Planul initial al administratiei a fost sa deporteze zeci de mii de imigranti ilegali, nu milioane cum presedintele a avertizat. Scopul ar fi fost sa sperie pe cei care doresc sa intre ilegal in America. Autoritati locale au salutat decizia presedintelui de a nu pune in aplicare masura.

Dar candidati la presedintie din partea Partidului Democrat si-au exprimat frustrarea ca Trump sperie imigranti care ajung sa se teama pentru siguranta lor. Primarul New Yorkului, Bill de Blasio a spus ca este o strategie tipica Trump „El creaza o criza si apoi spune „hai sa ezolvam criza, ajungeti la o intelegere cu mine. E ridicol sa se fi crezut ca poate deporta 11 milioane de persoane in State Unite. Dar adevarul dureros si crud este ca o multime de oameni au fost infricosati de amenintare”.