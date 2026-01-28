Donald Trump anunță intenția de a aplana situația din Minnesota, după violențele din Minneapolis

În anunțul său, făcut la televiziunea Fox News, Trump a precizat că nu este vorba despre o retragere a forțelor, ci despre „o mică schimbare” de abordare. Declarația președintelui SUA vine după moartea lui Alex Pretti, asistent medical într-un spital pentru veterani, împușcat mortal de agenți federali în timpul unor proteste.

Uciderea lui Pretti a declanșat un val puternic de protest public la nivel național și a pus administrația Trump sub o presiune politică intensă, inclusiv din partea unor lideri republicani.

Cum au izbucnit violențele din Minneapolis

Criza actuală din Minnesota s-a declanșat la începutul lunii ianuarie, când Renée Good, mamă a trei copii, a fost împușcată mortal de un ofițer al Agenției pentru Imigrație și Controlul Vamal (Immigration and Customs Enforcement -ICE) în Minneapolis.

Uciderea a exacerbat nemulțumirile localnicilor față de prezența masivă a agenților federali în oraș, care desfășoară operațiuni de amploare împotriva imigrației ilegale.

Tensiunile au atins un nou punct maxim la finalul săptămânii trecute, după ce Alex Pretti a fost ucis de agenți ai Patrulei de Frontieră (Border Patrol) în timpul unor proteste.

Inițial, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și oficiali ai administrației Trump au susținut că Pretti ar fi reprezentat o amenințare și au vorbit despre „terorism domestic”.

Declarațiile au fost rapid contestate de martori, de autorități locale și de imagini video apărute în spațiul public, care arătau că Pretti avea în mână un telefon și fusese deja dezarmat în momentul în care agenții l-au împușcat cu multiple focuri de armă.

Un raport preliminar al Agenției pentru Protecția Vamală și de Frontieră (Customs and Border Protection), transmis Congresului, indică faptul că doi agenți federali au tras asupra lui Pretti, fără a menționa explicit că acesta ar fi încercat să folosească arma pe care o deținea legal.

Un judecător federal a intervenit ulterior pentru a bloca o posibilă distrugere sau alterare a probelor în acest caz.

Moartea lui Pretti a reaprins protestele în Minneapolis și a dus la cereri explicite din partea autorităților locale și a comunității pentru retragerea celor aproximativ 3.000 de agenți federali desfășurați în regiune.

Reacții politice și critici la adresa administrației Trump

În condițiile unei presiuni publice și politice în creștere, administrația Trump a decis să-l retragă din Minnesota pe Gregory Bovino, comandantul Patrulei de Frontieră a Statelor Unite, care a supervizat tacticile agresive ale operațiunii.

Președintele Donald Trump a anunțat că îl va trimite la Minneapolis pe Tom Homan, coordonatorul politicii de imigrație în SUA, susținător dur al deportărilor masive și al aplicării stricte a legilor de imigrație.

Homan a primit misiunea de a reorganiza operațiunile ICE și de a îmbunătăți cooperarea cu autoritățile statale și locale.

Trump a susținut, în linii mari, operațiunea din Minnesota, care ar fi dus la îndepărtarea „a mii de infractori periculoși”, dar a recunoscut că situația trebuie gestionată cu mai multă atenție.

El a declarat că își dorește „o investigație foarte onorabilă și corectă” în cazul morții lui Pretti.

Criticile la adresa acțiunilor administrației Trump din Minnesota nu au venit doar din partea democraților. Mai mulți lideri republicani au cerut anchete independente și chiar demisia secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem.

În același timp, o parte a Partidului Republican continuă să sprijine linia dură a președintelui în materie de imigrație, acuzând liderii democrați locali că ar fi contribuit la escaladarea tensiunilor prin opoziția față de agențiile federale.

Articol redactat cu informații oferite de Reuters, AFP, dpa, BBC, preluat de la Europa Liberă România.

