Donald Trump la reuniunea G20 din Japonia: între încălzirea globală și războaie comerciale

Reuniunea Grupului 20 va pune probleme presedintelui Statelor Unite. In ce constau acestea? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Lideri europeni planuiesc sa ridice problema pozitiei americane fata de pericolul incalzirii globale. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a spus ca nu va semna o intelegere comuna, daca nu include referiri concrete la masuri impotriva incalzirii globale.

Trump se va intilni cu citiva lideri, intre care presedintele Chinei, Xi Jinping si presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Seful executivului american doreste sa rezolve conflictul comercial cu China si sa obtina sprijin pentru pozitia sa dura fata de Iran si reluarea dialogului cu Corea de Nord.

Seful minoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, l-a acuzat pe Donald Trump ca provoaca aliati si i-a cerut in schimb sa adopte o pozitie dura fata de China, in chestiuni comerciale si amestecul Rusiei in alegerile americane.

Presedintele Consiliului Europei, Donald Tusk, a caracterizat incalzirea globala ca fiind un „pericol existential”, într-o scrisoare adresata participantilor la summit. Presedintele Trump pune la indoiala evaluarea stiintifica a fenomenului incalzirii globale, iar administratia sa actioneaza in consecinta.

Inaintea summitului G20, presedintele Trump a procedat in maniera caracteristica incercind sa antagonizeze lideri straini, pentru ca ulterior sa dea dovada de mai multa flexibilitate, față in față. Una dintre tintele sale a fost premierul Indiei, Narendra Modi, care a impus tarife impotriva a 30 de produse americane dupa ce tarii sale i-a fost retras tratamentul comercial privilegiat.

Un alt obicei al presedintelui este sa sugereze ca sint alte chestiuni care-l preocupa mai mult decit politica externa, ca de exemplu dezbaterile contracandidatilor sai democrati, spunind despre prima dintre ele ca a fost „plictisitoare”.

Un semnal important este faptul ca in ultimul moment, el l-a inclus in delegatie pe consilierul sau cu pozitii comerciale dure, Peter Navarro, sugerind probabil ca nu este dispus la compromisuri, in timpul calatoriei in Japonia.