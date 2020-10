Donald Trump spune că se simte „mult mai bine” și speră să-și reia curând campania pentru prezidențiale

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, care este tratat pentru COVID-19 într-un spital militar din afara Washingtonului, a declarat că se simte „mult mai bine” și speră să „revină în curând” pentru a-și continua campania electorală înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Într-un videoclip de patru minute postat pe Twitter pe 3 octombrie, președintele Trump a spus că zilele următoare vor fi un „adevăratul test” și a mulțumit tuturor din Statele Unite și din întreaga lume pentru mesajele de sănătate primite.

„Vom învinge acest coronavirus”, a spus Trump într-un mesaj extrem de optimist cu privire la eficacitatea terapiei coronavirusului și a tratamentelor viitoare pe care le-a descris ca „minuni care vin de la Dumnezeu”.

Trump, care ia Remdesivir în plus față de o terapie cu anticorpi, poate continua să lucreze din apartamentul prezidențial al spitalului, care este echipat pentru a-i permite să își mențină îndatoririle oficiale, a anunțat Casa Albă. Remdesivirul este un tratament antiviral administrat intravenos care a prezentat unele semne de reducere a intensității și duratei bolii și se așteaptă să ia medicamentul timp de cinci zile. Mai devreme, medicii care l-au tratat pe președinte au făcut o evaluare optimistă a stării sale de sănătate, spunând că are „o stare excepțional de bună”, fără febră și fără dificultăți de respirație. Un important membru al personalului său a spus însă că următoarele două zile vor fi critice pentru liderul de la Casa Alba care are 74 de ani și este în grupa de risc pentru coronavirus.