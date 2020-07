Dorin Chirtoacă: „De ce și noi, unioniștii, trebuie să participăm din start doi?”

Politicianul a declarat Europei Libere că va purta consultări cu alţi actori pentru a găsi soluţia optimă, agreată de electoratul unionist şi va pune capăt dezbinării acestui segment al societăţii.

Dorin Chirtoacă: „Am lansat un apel către toți ceilalți unioniști ca, între noi, competiția să se consume până la 1 septembrie și să nu ne batem aiurea ca proștii, cum se spune, de la 1 septembrie până la 1 noiembrie. Propunerea noastră este, după ce am făcut nenumărate apeluri și până astăzi, ca, începând de astăzi, 1 iulie, până la 1 septembrie, două luni de zile, exact două luni durează și campania – de la 1 septembrie până la 1 noiembrie, dar noi să folosim aceste două luni – iulie și august –, ca să ne lămurim între noi care dintre unioniști este mai bun să participe la alegeri. Pentru că până la urmă ecuația care-i? Pe stânga se va bate Dodon cu Usatîi, pe centru-stânga se va bate Filip cu Candu sau cine va candida din partea acestor două formațiuni, pe centru-dreapta este Maia Sandu și Andrei Năstase.

Iată că pe dreapta suntem noi, Mișcarea Politică UNIREA, cu candidatul anunțat, deocamdată, subsemnatul și, respectiv, de la PUN Octavian Țîcu. Iată câte doi deja sunt pe toate segmentele electorale. Este evident că toți ceilalți vor participa, este știut acest lucru. Întrebarea este: de ce și noi, unioniștii, trebuie să participăm din start doi, ca până la urmă rezultatul să fie împărțit în două, când dacă participă unu suntem mult mai convingători și mai buni chiar decât ceilalți, care se vor bate între ei în turul întâi, pentru că fiecare va lupta ca pe segmentul său electoral să iasă el primul, prin asta să se pregătească pentru alegerile parlamentare, să arate că anume partidul pe care îl conduce trebuie să ajungă mai departe în parlament, să reprezinte acest electorat.”

Europa Liberă: Puzderia mare de candidați îl zăpăcește pe alegător.

Dorin Chirtoacă: „Dacă am fi acești opt pe care i-am anunțat mai devreme, deja este mult pentru alegătorul complet sătul de politică și căruia i se face lehamite când mai aude din nou de alegeri, candidați ș.a.m.d. Deja opt, suntem mulți. Pe lângă asta, să nu ne facem iluzii, o să mai fie fel de fel de candidați așa-numiți tehnici, cum se spunea în campaniile precedente, băgați de unii, de alții sau pur și simplu oameni care își încearcă norocul. Ceea ce înseamnă că ajungem la o cifră de 10-15. Acum cu adunarea de semnături este mai dificil să crească lista la 20, ca înainte.”

Europa Liberă: Plus la toate, dezbaterile când fiecare încearcă să-și tragă jăratic la turta sa și nu mai ține cont că nu ar trebui să fie atacat inclusiv cel căruia ar putea să-i acorde sprijin în al doilea tur?

Dorin Chirtoacă: „Noi de aici am și început logica acestei campanii electorale. În primul și în primul rând, să ținem cont că Republica Moldova este una parlamentară, președintele nu are cele mai largi atribuții, cum se mai crede poate sau cum era pe vremea anilor anteriori.”

Europa Liberă: Ca în vremea lui Voronin...

Dorin Chirtoacă: „Chiar și pe vremea lui Voronin, el nu avea competențe, dar avea majoritate în parlament și guvern, de asta făcea ce voia și era un fel de dictatură, dar nu este ca în Belarus sau nu este ca în Rusia, este mai mult un reprezentant, o oglindă a societății, o față a societății. Și până la urmă, astăzi dacă ne uităm toți în oglindă, vrem nu vrem ca președinte în oglindă noi trebuie să-l vedem pe Dodon, că el este. Dar ce facem după 1 noiembrie? Vrem din nou să vedem această față în oglindă sau vrem o altă față? Până la urmă este fața noastră, a tuturor, președintele. El trebuie să aibă bun-simț, trebuie să fie corect, trebuie să arate direcția de dezvoltare. El nu poate de unul singur să rezolve ce va vota parlamentul și ce va face guvernul, dar el poate arăta direcția în care să meargă Moldova și să îi determine pe cei din parlament și guvern să acționeze în direcția respectivă. Plus de acum la alegeri parlamentare, câștigarea alegerilor și acelora ș.a.m.d., dar să ajungem până acolo.”

Europa Liberă: Dar dacă în parlament e o altă configurare politică, de exemplu, care e împotriva președintelui, atunci e o situație, dacă e o majoritate parlamentară care sprijină viziunile președintelui e cu totul altă situație?

Dorin Chirtoacă: „De asta republica parlamentară mai degrabă presupune alegerea președintelui prin parlament și nu direct, pentru că este o iluzie când alegi președintele direct și crezi că datorită lui va curge lapte și miere. Nu. Republică parlamentară presupune președinte ales de parlament și la noi s-a produs o fraudă în 2016 când Curtea Constituțională ca și cum a modificat Constituția, ceea ce nu avea dreptul să facă, putea s-o facă numai parlamentul și ne-am ales cu aceste alegeri unde ne-am înscris în competiție fiecare și fiecare s-a văzut poate președinte.

Bine, noi am promovat Unirea, dar acum noi călcăm pe aceeași greblă, noi mergem pe acea cărărușă pe care ne-a bătătorit-o regimul de atunci: Plahotniuc, Dodon, Șor ș.a.m.d. Iată, noi din nou trebuie să facem un exercițiu electoral care nu este firesc, care nu poate aduce cu adevărat acele schimbări pe care oamenii le vor. El poate fi doar începutul acelor schimbări, pentru că după alegerile prezidențiale trebuie să facem alegeri parlamentare anticipate și, dacă avem și o majoritate unionistă și proeuropeană în parlament, putem discuta despre ceva, altfel nu.”

Europa Liberă: Dvs. ați cunoscut și gustul puterii, și gustul înfrângerilor.

Dorin Chirtoacă: „Da.”

Europa Liberă: Ce ne spuneți despre actuala incertitudine politică? Ce evoluții anticipați și, mai ales, ce scenarii ar putea să aibă sorți de izbândă în asemenea condiții?

Dorin Chirtoacă: „Majoritatea parlamentară nu mai există. În același timp, nici opoziția nu vrea să formeze o majoritate parlamentară. Este un pat, așa ceva este cea mai proastă soluție, este exact cum avem Transnistria – nici parte a Republicii Moldova, nici stat independent, o zonă-tampon, un regim neconstituțional, nerecunoscut etc. Iată cam la asta acum ajungem și la Chișinău.

Guvernul acesta care este cu Ion Chicu n-a fost niciodată guvern, este un staff electoral al lui Igor Dodon. Faptul că la nivelul parlamentului cumva se permite ca guvernul să fie în continuare staff electoral al lui Igor Dodon, asta va prejudicia campania prezidențială, va prejudicia organizarea alegerilor și va aduce mari semne de întrebare în privința egalității de șanse, doar că reproșurile vor veni și în adresa celor din parlament, din opoziție, pentru că, având instrumentele în mână, nu acționează.”

Europa Liberă: Dar opoziția parlamentară nu este una omogenă?

Dorin Chirtoacă: „E adevărat că nu este omogenă, imediat voi spune. Bunăoară, procuratura a dispus neînceperea urmăririi penale în problema cu punga cu bani pentru salarii. O chestiune pentru care a doua zi în oricare stat european președintele nu ar mai fi fost în funcție, și-ar fi dat demisia sau ar fi fost suspendat și și-ar fi terminat cariera deja de când au apărut acele imagini în spațiul public (mă refer la noi acum o lună sau când asta s-a întâmplat). La noi totul este bine mersi, procuratura refuză urmărirea penală, parlamentul nu face nimic. Parlamentul poate face anchetă parlamentară, exact cum a făcut pe furtul miliardului, pe privatizarea aeroportului. De ce nu face parlamentul anchetă pe chestiunea asta? Cel puțin informațiile ar deveni publice.

La Dvs. în emisiune la Europa Liberă am spus acum un an, imediat după fuga lui Plahotniuc, că singurul lucru pe care îl poate face actualul parlament este să dea publicității informații cu privire la fraudele care au avut loc în Moldova, ca oamenii să tragă concluzii și după aceea oamenii să vrea să aleagă pe cineva. Dacă totul rămâne sub tăcere, gunoiul sub preș, iată ajungem unde suntem astăzi. Doi: chestiunea cu omogenitatea și, respectiv, asumarea răspunderii. Da, nici eu nu aș vota cu Șor, nici cu Candu, pentru că Șor și Candu sunt reprezentanții lui Plahotniuc.”

Europa Liberă: Și atunci, care să fie majoritatea parlamentară care ar învesti un nou guvern?

Dorin Chirtoacă: „Păi spun, nici eu n-aș vota.”

Europa Liberă: Dar cu cine ați vota?

Dorin Chirtoacă: „Nu-i vorba cu cine aș vota, dar aș ieși în fața cetățenilor și i-aș întreba, la urma urmei: „Oameni buni, ce facem? Îl lăsăm pe Dodon cu acest guvern-staff electoral sau ne asumăm un vot prin care demitem acest guvern și următorul pas cu adevărat un guvern tehnocrat, un guvern nici măcar anticriză, un guvern de organizare a alegerilor, în așa fel”...”

Europa Liberă: Cine formează acest guvern?

Dorin Chirtoacă: „Să delege partidele acestea, așa neomogene cum sunt, câte un reprezentant pentru formarea respectivului guvern, persoane asupra cărora să nu planeze suspiciuni de integritate, apropiere cu respectivele grupări oligarhice ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și ținând cont că e un timp restrâns și până la prezidențiale și că cei care vor veni la guvernare vor trebui să asigure buna desfășurare a campaniei electorale, credeți că e posibil atât de repede, ținând cont de rânza moldoveanului, că ușor se aranjează cărțile și se decide?

Dorin Chirtoacă: „Păi, atunci trebuie să facem din rânza moldoveanului slogan electoral și să înțelegem că oricâte partide candidează, oricâți candidați sunt la funcția de președinte – conținutul este același, esența este aceeași, rânza moldoveanului: mă dau mare, mă dau tare, nu fac nimic la propriu pentru ca lucrurile să se schimbe și dau vina pe altcineva.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus aici sus și tare că nu ați accepta voturile din grupul „Pro-Moldova” și nici pe cele de la Partidul „Șor”. Atunci se întrunesc suficiente voturi ca să fie rezolvată problema?

Dorin Chirtoacă: „Dacă aș fi acum în parlament, eu aș ieși public și aș spune: da, nu aș vota și nu aș face alianță nici cu Candu, nici cu Șor, pentru mine ei sunt ghidați din umbră de Plahotniuc – lucru absolut evident.”

Europa Liberă: Dar de ce este evident?

Dorin Chirtoacă: „Pentru că, de exemplu, plecarea deputaților de la PD are un argument, are loc în mod împărțit: o parte se duc la grupul Candu, o parte se duc la grupul Șor. Anterior, aceiași deputați au plecat de la comuniști la Partidul Democrat, tot așa au fost mișcați în funcție de cum au fost interesele aceluiași Plahotniuc. Deci este evident, nu este nicio îndoială și Șor cu Plahotniuc au fugit împreună, în aceeași zi, deci este evident - împreună și cu furtul miliardului, și cu toate celelalte care au mai fost. Dar pui în balanță întotdeauna, asta nu înseamnă că eu mă înfrățesc cu grupul Candu și, respectiv, cu grupul Șor, însă în situația în care Guvernul Chicu este staff electoral al lui Dodon și Dodon vine pe cai mari și cu Rusia în spate în acestei alegeri, cu resurse administrative cu tot, nu este cumva mai înțelept să-l lipsim de această putere pe care încă o are, care i-ar putea da mai multe voturi în prezidențiale?”

Europa Liberă: Dar în acest caz, Dodon va spune că uitați-vă cine s-a unit cu cine împotriva cui. El o să aibă cartea albă în mână și o să ceară votul cetățeanului, spunând că într-o barcă sunt și Maia Sandu, și Andrei Năstase, și Candu, și Șor.

Dorin Chirtoacă: „Da, asta este ca și drobul de sare.”

Europa Liberă: E adevărat.

Dorin Chirtoacă: „Păi, atunci rezultă că nu mai ajungem nicăieri. Dar atunci când Dodon a făcut guvern cu Candu, Plahotniuc și, respectiv, Filip cu Partidul Democrat, cu partidul lui Plahotniuc, dând jos Guvernul Sandu – atunci n-a fost din nou Dodon cu oligarhii? Dar toate businessurile lui Plahotniuc care merg bine mersi în Moldova și nu se atinge Dodon de ele, nu sunt un aranjament?”

Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că afacerile lui încă sunt bine mersi?

Dorin Chirtoacă: „Evident, nici nu se discută. Toate șantierele cresc ca ciupercile după ploaie, tot Chișinăul, nicio afacere n-a fost atinsă sub nicio formă, inclusiv dintre acelea care au fost promovate ilegal, construcțiile din Chișinău, de exemplu, sau aeroportul, sau Air Moldova, sau toate astea, tot ceea ce și-a adjudecat el în acești ani și încă din perioada lui Voronin. Întrebarea mai departe este: nouă ne convine un Dodon care are în continuare toată puterea, chiar dacă este în cădere, scade așa, ușor, și care are și guvern, și resurse administrative, și merge cu Mercedesul prin arătură, face orice în continuare sau, mai degrabă, un președinte isteric care să urle despre toate și orice, care nu mai are nimic, nicio putere? Din punctul meu de vedere, mai bine un Dodon fără guvern, slăbit, isteric, care spune orice - el și așa va spune orice -, decât să aibă resursele administrative și guvernul mai departe în mână cum îl are în prezent.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. lăsați să se înțeleagă că sunteți pentru varianta demiterii Guvernului Chicu?

Dorin Chirtoacă: „Da, indiscutabil! Mai ales că avem și o chestiune obiectivă care depășește cadrul politic obișnuit care ține de oligarhi, luptă politică ș.a.m.d. Pandemia. Pe chestiunea cu pandemia, guvernul acesta a încălcat tot ce se putea încălca. A făcut totul pe dos tocmai pentru a fi în serviciul lui Dodon – n-a declarat carantină de la bun început și a expus medicii; medicii s-au infectat în proporție de o treime din toți bolnavii, nefiind echipați, neavând nimic.

Asta a dus la extindere mai departe. Dacă ar fi fost carantină de la bun început, să nu fi ieșit din casă nimeni două săptămâni, dar și o lună la urma urmei, pentru că acum lumea nu înțelege pentru ce au fost restricțiile la început. Atunci mai repede i-am fi identificat pe cei infectați, medicii ar fi avut timp să se echipeze și am fi făcut altfel față lucrurilor. Așa, ei până și moartea oamenilor au ascuns-o de la bun început, asta-i chestiune penală, nu că doar politică pentru care să dai jos un guvern. Măcar pentru a gestiona corect pandemia, ar trebui schimbat guvernul, măcar pentru asta.”

Europa Liberă: Dvs. ați putea să ne tălmăciți totuși lupta Dodon-Plahotniuc? Cum se duce, pentru ce se duce și cât de reală e această luptă?

Dorin Chirtoacă: „Cincisprezece ani, de când a apărut în politică și până în iunie anul trecut, Dodon a fost sub papucul lui Plahotniuc. Dodon a fost născut de Plahotniuc în politică, adus lui Voronin, pus la Ministerul Economiei viceministru, pus ministru al Economiei în locul lui Lazăr, prin el au fost făcute toate privatizările în favoarea lui Plahotniuc; tot Plahotniuc l-a pus să adere la Partidul Comuniștilor în 2010; tot Plahotniuc l-a protejat de dosarele penale pentru privatizările comise, deși l-a speriat puțin cu asta, atunci, în 2010-2011; tot Plahotniuc l-a pus să candideze la alegerile locale în Chișinău; tot Plahotniuc l-a dus la Partidul Socialiștilor; tot Plahotniuc l-a pus să voteze pentru Nicolae Timofti. După aceea, anii care au urmat așa-numita opoziție parlamentară a lui Dodon; tot Plahotniuc l-a făcut președinte; tot Plahotniuc l-a pus să voteze sistemul mixt de vot și toate celelalte 500 de legi pe care le-au votat ei în parlament.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon spune că el a eliberat țara de oligarhie și de Plahotniuc?

Dorin Chirtoacă: „El spune că a fost un joc. Întrebarea este: 15 ani a fost un joc? Cine crede o asemenea tâmpenie? Pentru că 15 ani Dodon a fost sub Plahotniuc, din 2005, de când a ajuns de la Bursa de Valori, luat de Plahotniuc de la Bursa de Valori și dus la Ministerul Economiei și până în iunie anul trecut. Probabil, ajungând președinte și urcându-i-se cumva la cap, ajungând cu capul în nori, găsind un alt stăpân, și anume pe Putin, Dodon a considerat că poate schimba macazul. Și de multe ori în rândurile mafiei există asemenea lupte când adjuncții sau chiar unii de mai jos vor să ajungă în locul aceluia care conduce mafia. Este cunoscută zicala veche: „Dacă nu poți distruge mafia, încerci s-o conduci”...”

Europa Liberă: Dvs. ați descris cu lux de amănunte, să zic așa, relația Dodon- Plahotniuc. Acum stau și mă gândesc, scopul Dvs. este ca să fie dat jos Dodon, iar pe altă parte ați făcut parte din aceeași guvernare cu Plahotniuc.

Dorin Chirtoacă: „Noi am făcut parte din aceeași guvernare cu PLDM și cu PD, pentru că acesta a fost rezultatul alegerilor din 2009, 2010, 2014. Nu o dată am spus că noi ne-am dori, evident, să avem majoritate 50+1 și să facem Unirea direct, să nu ne mai complicăm cu tot ce se întâmplă aici. Și cu această majoritate pe care am avut-o cu ei, cel puțin, am reușit să aducem Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și libera circulație în Europa.”

Europa Liberă: Ca după asta, oligarhia să-și arate adevărata față?

Dorin Chirtoacă: „Da. Din păcate, în paralele d-lor au considerat de cuviință să privatizeze aeroportul, să se ocupe de furtul miliardului, să facă niște lucruri din cauza cărora până astăzi suportăm consecințele. Partidul Liberal și colegii din Mișcarea UNIREA, noi n-am fost sub nicio formă implicați, nici cât e negru sub unghie, cum se spune, în toate aceste procese, dimpotrivă le-am denunțat, chiar dacă eram în alianță, dar la un moment dat eram în afara alianței, ne-au și dat afară din alianță din aceste cauze. Iar chestiunea cu Dodon și cu socialiștii, fiind partid de buzunar al Federației Ruse, în niciun caz nu putem să vorbim despre o alianță cu ei.”

Europa Liberă: Acum a început să se clatine și fracțiunea socialiștilor. În spațiul public se vorbește că ar fi deputați socialiști care sunt gata să părăsească PSRM-ul.

Dorin Chirtoacă: „De ani de zile, Parlamentul Republicii Moldova a devenit principala piață, principalul târg, un fel de centru comercial, un fel de mall, unde se cumpără și se vând deputați.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că se plătesc atâția bani pentru un deputat?

Dorin Chirtoacă: „Este așa o vorbă: „Nu iese fum fără foc”, adică asta se spune de ani de zile. Au trecut niște ani, acum auzim de sume tot mai mari – 500 mii de euro, 600 de mii de euro. Unii spun că deja și cu 6 zerouri, adică un milion de euro. Având în vedere că această chestiune se ține lanț aproape zece de ani de zile, nu are cum să nu aibă și o bază reală, pentru că și sumele sunt comparabile, adică între ele, se vede că sunt încă în creștere, și din prea multe surse au venit aceste informații, chiar dacă nu este o dovadă. Dar în mod normal, cine știe? Totuși avem atâtea organe de anchetă, au tăbărât, de exemplu, asupra mea trei ani de zile. Arătați, oameni buni, ce am făcut eu și arătați în cazul ăstora, dacă se plimbă dintr-o parte în alta și se vede cu ochiul liber sau chestiunea cu imaginile respective cu punga cu bani. Dacă acolo nu-i dosar penal, atunci unde mai este dosar penal?”

Europa Liberă: Socialiștii insistă pe ideea alegerilor parlamentare anticipate și Igor Dodon spunând că actualul legislativ nu mai reprezintă voința cetățenilor.

Dorin Chirtoacă: „Păi, Dodon să-și dea demisia, pentru că atâta timp cât în Constituție scrie că în ultimele șase luni de mandat ale președintelui nu pot avea loc alegeri parlamentare, rezultă foarte clar: trebuie să nu ai președinte, ca să poți avea și alegeri parlamentare, și prezidențiale într-o zi. Dă-ți demisia, Dodon, și le-am făcut pe ambele, dar nu are el curaj. Omul acesta n-a câștigat nimic în viața lui, el a fost pus dintr-o funcție în alta de Plahotniuc, inclusiv la președinție, prin fraudă. Este o caricatură, cu el nu ajungem nicăieri. Problema este că o să devenim noi caricatură, dacă mai rămâne el după 1 noiembrie.”

Europa Liberă: Ipotetic vorbind, dacă el și-ar da demisia, ce urmează?

Dorin Chirtoacă: „Urmează interimat asigurat de președintele parlamentului și, respectiv, campanie generală pentru prezidențiale și pentru parlamentare concomitent, două buletine de vot.”

Europa Liberă: Și lumea nu va fi zăpăcită?

Dorin Chirtoacă: „Da, inițial va fi o stare de confuzie, pentru că e neașteptat, există un ritm biologic – alegerile trebuie să fie o dată la patru ani, parlamentare la patru ani, prezidențiale la patru ani, locale o dată la patru ani. Omul cumva simte, ca și cum vin anotimpurile: primăvara, vara, toamna, iarna. Însă, situația este peste măsură întoarsă pe dos, chiar dacă fuga lui Plahotniuc nu a rezolvat mai departe de la sine totul, se vede că în continuare fantoma lui bântuie pe aici prin Moldova și, mai ales, prin parlament. Păi unde mergem noi încă trei ani cu acest parlament în condițiile în care 70 la sută din acel parlament sunt persoane care nu mai înțelegi la cine au fost ieri, la cine sunt astăzi și la cine vor fi mâine, și cum se joacă ei cu soarta instituțiilor statului, din cauza asta statul în sine este nefuncțional. Bine, în general, statul Republica Moldova din start trebuia să meargă pe direcția Unirii din anii ‘90, au trecut 30 de ani de atunci, am rămas și mai săraci, furați, întorși pe dos și nici azi nu înțelegem treaba asta. Noi spunem că doar Unirea ne poate rezolva, dar până atunci evident că trebuie să construim ce se mai poate din administrație.”

Europa Liberă: Se vorbește foarte mult că se așteaptă și verdictul Curții Constituționale, dacă în ziua de 1 noiembrie e posibil să fie organizate două scrutine – prezidențial și parlamentar?

Dorin Chirtoacă: „Conform Constituției și sunt sigur în proporție de 99,9 la sută, dar chiar sută la sută că Curtea Constituțională nu are cum să meargă să spună ceva ce va fi în totală contradicție cu Constituția, este imposibil acest lucru. Vechea Curte mai putea să mai facă asemenea acrobații, actuala nu cred.”

Europa Liberă: Dar atunci, de ce se speculează și se spune că se așteaptă această decizie a Curții, a Înaltei Curți?

Dorin Chirtoacă: „Din inerție. S-a făcut o sesizare, așteptăm răspunsul, mă rog, așa este conform procedurii, dar nici nu trebuia făcută o adresare la Curtea Constituțională. Dacă scrie negru pe alb în Constituție că nu este voie în ultimele șase luni de mandat al președintelui să faci alegeri parlamentare, cum atunci să înțelegi altfel? E o chestiune care probabil cineva ar vrea să forțeze, de exemplu, socialiștii treaba asta și cred că pot influența Curtea. Sunt metodele lui Plahotniuc, el așa făcea.”

Europa Liberă: Dvs. tot insistați pe ideea că fantoma Plahotniuc nu a dispărut, e prezentă. Vladimir Plahotniuc va reveni în Republica Moldova, ar putea să revină?

Dorin Chirtoacă: „Se discută dacă va fi adus în cătușe sau dacă va reveni de bunăvoie. Cu extrădarea, din câte înțelegem, este o procedură lungă și complicată în Statele Unite, a spus-o chiar și ambasadorul SUA, dl Hogan, iar în ceea ce privește venirea de bunăvoie aici, doar dacă are loc o modificare a echilibrului politic în favoarea sa și garanții obținute pe sub masă din nou de la organele de drept că va veni, de exemplu, așa cum a venit Usatîi anul trecut, după fuga lui Plahotniuc. În condițiile în care avea mandat de arest, a venit, a stat câteva ore, nu s-a mai aplicat mandatul, deci lucrurile s-au rezolvat în timp de ore – asta înseamnă că au existat garanții.”

Europa Liberă: Credeți și în scenariul că „Pro-Moldova” și Partidul „Șor” ar putea să adune ei o majoritate parlamentară?

Dorin Chirtoacă: „Teoretic totul este posibil, numai că nu știm câți a plasat Plahotniuc pe lista socialiștilor și în circumscripțiile câștigate de socialiști, dar cu siguranță mai are. Plahotniuc tot timpul a avut conserve, noi lucrul acesta l-am înțeles ceva mai târziu. Eu personal nu-mi închipuiam că oamenii pot ajunge asemenea personaje care să stea locului în parlament strict pentru a fi mutați dintr-o parte în alta. Cum am spus, s-au mutat de la PLDM la PD, de la PD acum s-au mutat la grupul Candu sau la Șor, sau de la comuniști s-au mutat la PSRM, sau tot așa la PD, și după aceea s-au mutat în partea de aici.

Acolo sunt, după cum se vede, zeci de oameni care niciodată n-au deschis gura în parlament, dar în momentele-cheie, în situațiile de cotitură iau niște decizii că nu înțelegi de unde și până unde le-a trecut în general prin cap așa ceva – înseamnă că sunt conserve.”

Europa Liberă: Să vorbim un pic și despre vectorul politicii externe. Este izolată acum Republica Moldova, pentru că atunci când se acreditează această idee, autoritățile răspund foarte clar că nu este izolată Republica Moldova și că nu a dispărut dialogul cu Estul și cu Vestul?

Dorin Chirtoacă: „Nu este izolată, doar că suntem în compania Kîrgîzstanului, Uzbekistanului, Turkmenistanului, Mongoliei... N-am nimic cu aceste țări...”

Europa Liberă: Exagerați un pic.

Dorin Chirtoacă: „Noi nu suntem parte a aceleiași regiuni din lume cu ei, dar în compania lor ne-am desfășurat la parada de la Moscova acum, pe 24 iunie; după detașamentul nostru a urmat Mongolia. Din păcate, nici nu măcar cu cei din regiune, măcar Ucraina și România, măcar atât să fie. Evident că suntem izolați. În 4 ani de zile, Dodon n-a fost primit de nimeni din toți cei care înseamnă lumea civilizată. A fost primit doar de Rusia, Belarus, Turcia, de dictaturi. De cine va mai fi primit Dodon după noiembrie 2020 cu punga cu calendar cu bani pe cap? În cazul în care mai rămâne... Noi trebuie să ne dăm seama că am fost 4 ani izolați, pentru că se știa că-i marioneta lui Plahotniuc, acum e marioneta lui Putin; acum mai este și marioneta corupției, este simbolul corupției. Deci, nimeni nu-l va primi, este exclus. Eu am impresia că nu-l vor primi nici măcar la reuniuni internaționale multilaterale. Mă tem că nici acolo nu va călca, pentru că este descalificat. Nimeni nu va vrea să se murdărească cu el.”

Europa Liberă: Și dacă s-au întețit vizitele la Moscova ale dlui Dodon, ce a câștigat cooperarea moldo-rusă?

Dorin Chirtoacă: „E o situație imposibilă. Noi am fost și rămânem satelit al Federației Ruse. Rusia nu ne percepe ca stat, Rusia ne percepe ca pe o provincie subordonată, pentru că așa a fost tot timpul – și în 1812, și după ’40, și în perioada anilor 60’-’70 până în ‚90, dar și în perioada independenței de când suntem în CSI. Și așa Rusia îi percepe pe toți cei din jur, inclusiv pe Ucraina. Asta este Rusia. Ea este un fost imperiu și se consideră în continuare atotputernică. Până la urmă, este problema lor. Noi ar trebui totuși cumva să ne alegem soarta altfel. Haideți să avem relații corecte cât este posibil cu Federația Rusă, ținând cont de toate complicațiile pe care le-am avut în trecut, iar acum vor să anuleze și condamnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, deci după ei rezultă că ocuparea Basarabiei a fost o chestiune legitimă în ’40.”

Europa Liberă: Beneficiile cooperării moldo-ruse astăzi care sunt?

Dorin Chirtoacă: „Beneficii am avea, dacă ar exista respectul vizavi de independența noastră. Am putea avea o cooperare economică și în alte domenii în care lucrurile să se facă corect. Noi cumpărăm de la ei gaz și electricitate, le vindem și noi ceea ce avem, dar ei tot timpul condiționează și, respectiv, blochează.”

Europa Liberă: Și gazul este cel mai scump, probabil, pe care îl cumpără Republica Moldova.

Dorin Chirtoacă: „Tot ce cumpără sud-estul Europei – și noi, și România, și Ucraina – este mai scump, până și Belarus ceea ce cumpără fiind parte a Uniunii Vamale, decât ceea ce se vinde în Germania. Deci, Rusia face politică din relația economică, lucru care nu este corect și de aceea nu se poate vorbi despre o cooperare la propriu.”

Europa Liberă: Dar acest credit rusesc ar fi un colac de salvare pe moment pentru a depăși situația critică din economie?

Dorin Chirtoacă: „În niciun caz! Și mie îmi pare rău că se tot discută despre posibilitatea de a lua acești bani. Rusia, înainte de toate, nu îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a ne credita. Un stat aflat sub sancțiuni internaționale, un stat care are armată de ocupație pe teritoriul nostru să ne mai pună încă și în robie financiară, cum au propus ei prin acel credit? De fapt, ne dau 200 de milioane, dar înapoi să întoarcem miliarde, pentru că asta însemna acel articol 7.2. Chiar dacă o să-l modifice sau o să vină din nou cu o șmecherie de genul acesta, dar, în primul și în primul rând, oricât ne-ar da, faptul că au armată de ocupație pe teritoriu la noi nu ne permite să mergem la ei să luăm. Sunt atâția bani disponibili în toată lumea, doar că trebuie să fim corecți, să avem stat de drept, democrație, respectarea drepturilor omului și banii din lume, din Europa, din Statele Unite, la urma urmei, ei se tipăresc, dacă lumea asta cumva nu știe. Tipărindu-se, ni se poate da oricât vrem, cum a primit Spania, cum a primit Portugalia, cum a primit Polonia, dar pentru asta noi trebuie să ne ridicăm la un alt nivel, nu putem fi în epoca de piatră sau în era primitivă, sau în Evul Mediu, dar de aici să primim bani de la europeni, așa cum au și ei. Nu! Trebuie să ne ridicăm la nivelul la care sunt ei și atunci, da.”

Europa Liberă: Și v-am mai întrebat: e convenabil Moscovei ca o relație rece să fie între Chișinău și Bruxelles?

Dorin Chirtoacă: „Ea asta jinduiește, ea asta vrea în raport cu toți, ea lucrează pe teritoriul Uniunii Europene ca să aibă, de exemplu, Ungaria relații reci cu Bruxelles-ul, ca Serbia să nu ajungă să adere la Uniunea Europeană și cum a fost acum președintele la parada de la Moscova. Ei au revenit la ceea ce au făcut pe vremea lui Stalin și au preluat din politica lui Hitler, din păcate. Fără supărare, dar el a fost ultimul om, acest Hitler, care a considerat că poate să facă frontierele cum vrea el în Europa. Acum, Putin face același lucru. El ce spune acum, că-i 1 iulie, referendumul cu modificarea Constituției, că dreptul intern al Rusiei prevalează asupra dreptului internațional; noi decidem ce facem în dreapta, în stânga, în sus, în jos, la nord, la sud și cum ne modificăm teritoriile în sensul extinderilor? Ei au ieșit din sfera dreptului internațional, au ieșit din Acordul final de la Helsinki din 1975; ei, dacă vor, mâine pot ataca pe oricine, justificându-și agresiunea cu apărarea conaționalilor (соотечественников). Așa au făcut în Finlanda, așa au făcut în Basarabia, așa a făcut Hitler când a intrat în Cehoslovacia.”

Europa Liberă: Republica Moldova își poate recupera credibilitatea în fața partenerilor occidentali?

Dorin Chirtoacă: „Da, indiscutabil!”

Europa Liberă: Cum? Când? Cu cine?

Dorin Chirtoacă: „Cu înlăturarea lui Dodon, cu limitarea influenței lui Candu și Șor, cu atragerea totuși a reprezentanților Partidului Democrat și a celora din grupul Candu într-o formulă de guvernare proeuropeană și unionistă, dar ei mai mult dând, punându-și cenușă pe cap, cum s-ar spune, până când vom reuși pe dreapta proeuropeană și unionistă să avem o majoritate curată – unioniștii plus proeuropenii.”

Europa Liberă: De ce e supărat dl Băsescu, fostul lider de la Cotroceni, pe unioniști și pe prooccidentalii din Republica Moldova?

Dorin Chirtoacă: „Ultima discuție pe care am avut-o a fost în ianuarie anul curent. Dânsul mi-a spus că își dorește ca noi toți unioniștii să fim împreună și a salutat faptul că am creat Mișcarea Politică UNIREA, spunându-mi că și Partidul Unității Naționale va veni la un moment dat. Probabil, discutând cu colegii din PUN despre participarea noastră, a tuturor, la o construcție unionistă, a văzut că lucrurile nu merg în direcția pe care poate și-o dorește, și dlui sincer își dorește ca noi, toți unioniștii, să fim împreună.”

Europa Liberă: Traian Băsescu zice că atât unioniștii, cât și prooccidentalii îl amăgesc. De ce spune asta?

Dorin Chirtoacă: „Eu nu l-am mințit sub nicio formă, niciodată, dimpotrivă am evitat să-l punem în situație.”

Europa Liberă: Și cu PUN-ul ați putea fi împreună?

Dorin Chirtoacă: „Da, cu siguranță. Dacă ar dori ei cel puțin să discute, să avem un dialog. Să știți că, dincolo de faptul că a sărit la bătaie, că m-a făcut maidanez, că m-a făcut mucos, că vorbește în toți termenii imposibili, neadecvați din punct de vedere politic, din momentul în care suntem pentru Unire – trebuie să lăsăm totul la o parte, să depășim, să mergem înainte. Asta am făcut cu colegii din cadrul Mișcării UNIREA, cele cinci partide.”

Europa Liberă: Cine credeți că merită să ajungă în fruntea Republicii Moldova, să câștige mandatul de președinte?

Dorin Chirtoacă: „Aș putea spune: oricine, numai nu Dodon! Cred că asta ar fi reacția așa, a oricărui politician care vrea să se bage în seamă. Eu am trecut prin multe alegeri, am trecut, cum ați spus și Dvs., am fost și sus, am ajuns și în situații dificile, dar mingea este în terenul cetățenilor. Cetățenii, toți, având aceste patru luni la dispoziție, trebuie să stea strâmb și să gândească drept, cum se spune, trebuie să se concentreze și să decidă asupra a ceea ce vor ei după 1 noiembrie.

Vor să aibă un Dodon, n-au decât să meargă și să voteze, dar după aceea ne vom face cu toții de rușine, mai luăm și această rușine pe capul nostru, că am luat destule.

Vor să avem ceva mai bun? Să se uite din toți ceilalți care vor fi, dacă voi fi și eu încă nu știu, sunt doar candidat anunțat, ceilalți care vor fi, să-l aleagă pe acela care este mai bun, dar să avem o față adecvată, acătării, o față cât de cât reprezentativă pentru poporul acesta, că nu cred că Dodon este fața noastră, nici n-a fost, el prin fraudă a ajuns președinte, că l-a pus Plahotniuc. De fapt, fața reală a Republicii Moldova din 2016 încoace este Plahotniuc și cu interpușii săi, până atunci el era în diferite roluri.”

Europa Liberă: Dar Dvs. de ce ați decis să faceți acest sacrificiu?

Dorin Chirtoacă: „Din obraz, nu știu, din datorie, din a-mi duce destinul până la capăt. Eu ca atare așa-s sătul, dacă e să vă spun sincer, mie îmi ajunge până peste cap, dar oamenii, din momentul în care au votat din nou pentru mine la Primăria Chișinău, ăștia zece la sută – acesta e un mesaj: fă ceva mai departe, du lucrurile înainte cât poți! Iată asta fac, cât pot și cât o să existe susținere. Dacă nu va fi susținere, înseamnă că eu îmi închei activitatea politică, să fie clar. Dacă votul va fi în scădere, dacă ajung să candidez și dacă votul va fi în scădere cel puțin în cifre raportat la cifrele de la Primăria Chișinău – mulțumim, la revedere, altcineva să ducă acest drapel mai departe.”

Europa Liberă: Nu v-am întrebat opinia Dvs., dacă Platforma Demnitate și Adevăr își asumă guvernarea, trebuie să obțină acest mandat?

Dorin Chirtoacă: „Parcă ar fi mai echilibrat și mai ușor, poate s-ar implica toți dacă ar fi delegați de la fiecare partid, cum am spus, ar fi delegați câțiva membri ai guvernului ca să existe o răspundere colectivă, altfel există riscul la un moment dat tot să fie blamați pentru anumite eșecuri, și aici este o altă contradicție…”

Europa Liberă: Să nu fie votat pe proiectele adoptate de guvern în parlament?

Dorin Chirtoacă: „Sau așa, să fie un sabotaj. Deci, parcă asta ar fi o formulă mai aproape de realitate în cazul în care este din partea tuturor. La limită, și asta este o soluție, dacă alta mai bună nu se găsește, dar în niciun caz să nu rămână acest, cum am spus, staff electoral al lui Dodon sub forma guvernului.”

Europa Liberă: Cum își îndeplinește mandatul nou procurorul general?

Dorin Chirtoacă: „Ca și precedenții, la cheremul puterii. Haideți că…”

Europa Liberă: Chiar credeți că e la cheremul puterii procuratura și acum?

Dorin Chirtoacă: „Din momentul în care pe problema furtului miliardului n-au făcut altceva decât să schimbe accentele și nu am primit nici până astăzi lista…”

Europa Liberă: Au spus că Plahotniuc este unul dintre principalii beneficiari...

Dorin Chirtoacă: „Bună ziua! Și acum, când în rapoartele Kroll asta de trei, patru ani, când în vara lui 2019, fără să fiu procuror, fără să am acces la toate materialele, la toate informațiile, am prezentat și am arătat…”

Europa Liberă: Totuși au trimis setul de acte pentru ca să fie extrădat dl Plahotniuc din America.

Dorin Chirtoacă: „Păi, de ochii lumii multe lucruri poți să faci, tocmai ca să-ți mai păstrezi fața.”

Europa Liberă: Îi mai dați o șansă dlui Stoianoglo?

Dorin Chirtoacă: „Dar nu i-am dat din prima zi și nu-i dau, pentru că este evident, dosarele convenabile lui Dodon merg înainte, dosarele care nu convin puterii nici măcar nu încep și stau pe loc. Revin la furtul miliardului, până nu se va publica lista tuturor acelora care au luat bani de la Banca de Economii și celelalte bănci, nu putem vorbi despre investigare, pentru că Greceanîi, de exemplu, familia respectivă este una dintre…”

Europa Liberă: Ea a zis că a întors până la ultimul bănuț.

Dorin Chirtoacă: „Lui Șor i-a întors. Șor a răscumpărat datoria ei și Tauber striga de acolo din parlament către Greceanîi știind, fiind în cunoștință de cauză că Șor a răscumpărat primele datorii de la Banca de Economii și astfel Șor a devenit creditorul familiei Greceanîi și cum s-or lămuri e altă chestiune. Deci, asta spunea și procuratura înainte, chipurile, Greceanîi a întors. Haideți să fim serioși, e devalizată Fabrica „Cojușna Vin” și stă în ruine. Cine a întors? Cui i-a întors? Evident că are protecție și asta se întâmplă și cu firme respective: „Sanin”, cu cumătrul Melnic și cu mulți alții de acolo de la Dodon. Iată cum are loc investigarea acestei chestiuni. Privatizarea aeroportului... S-a făcut ceva de către procuratură? Avem un an și de când avem noua putere, acolo e o chestiune de 24 de ore.”

Europa Liberă: Așa credeți Dvs.?

Dorin Chirtoacă: „Nu cred, sunt sigur, pentru că legea care permite privatizarea aeroportului a intrat în vigoare după ce a fost finalizat concursul, ei n-aveau voie să privatizeze aeroportul. Pe acest motiv licitația este nulă, acel așa-numit investitor privat trebuie pur și simplu scos în afara clădirii ca neavând dreptul să intre în acea clădire, pentru că angajații, investitorul, firma, schimbate ștampilele, pentru că angajații sunt cei care au fost la stat. Deci este clar o lipsă de voință, nu era posibil să se facă acest concurs. Plahotniuc special așa a făcut, că tot timpul el își lasă uși să poată întoarce situația pe dos. Așa a făcut și cu Banca de Economii, dar este negru pe alb în „Monitorul Oficial” fixată publicarea legii care permite privatizarea aeroportului, 29 august. Concursul s-a finalizat pe la începutul lui august 2013. Despre care concesionare poate fi vorba în asemenea condiții? Și astea se țin lanț. Dacă este să le discutăm, ne mai trebuie o oră.”