Dumitru Alaiba: „Rusia are nevoie de 60 de miliarde pentru infrastructura proprie, de unde să ne împrumute?”

Autorităţile de la Chişinău îşi doresc cu înverşunare să împrumute bani de la ruşi – 300 de milioane de dolari, care să fie utilizaţi pentru reconstrucţie de drumuri în 2020. Revenit dintr-o nouă vizită în Federaţia Rusă, preşedintele Igor Dodon a vorbit luni, 23 decembrie, despre creditul anunţat, abia ca o intenţie, în luna noiembrie de premierul Chicu ca despre un lucru “deja decis” şi a pretins că acesta nu va fi însoţit de dobânzi mai mari decât cele pe care le presupun creditele României, BERD sau BEI. Opoziţia nu e deloc încântată, iar un deputat al Partidului Acţiune şi Solidaritate, Dumitru Alaiba, pune la îndoială materializarea creditului, în condiţiile în care Rusia însăşi s-ar împrumuta în străinătate pentru a-şi consttui drumurile proprii. “Cei dinaintea lui Dodon au furat un miliard. Dodon, se pare, vrea să împrumute jumate de miliard (ca să aibă ce fura)”, a comentat deputatul.





Dumitru Alaiba: „Este datoria guvernului să ne arate în ce condiții se vor împrumuta, vor fi dezbursați acești bani, contra la ce condiționalități, care-i scadența, ce rată a dobânzii, dacă este un împrumut condiționat sau nu, dacă este concesional sau nu, dacă suntem cumva legați de prestatorii de servicii din Rusia. Pentru că unele scheme de finanțare lucrează anume așa, că noi ne împrumutăm, dar compania de construcții sau mai știu eu cine vine să ofere servicii, este de pe teritoriul Rusiei, este o persoană juridică înregistrată în Rusia. Asta nu este cea mai bună practică, or, este demonstrat că asemenea lucrări sunt prea scumpe. Și în cazul în care asta se adeverește, atunci da, există riscul sporit ca acești bani să fie folosiți extrem de ineficient sau, simplu spus, furați.”

Europa Liberă: Autoritățile, pe de altă parte zic: nu, nu, dacă vor fi condiții proaste, nefavorabile, n-o să ne împrumutăm.

Dumitru Alaiba: „Depinde ce au ei în vedere prin condiții proaste, nefavorabile, depinde dacă ei, în general, știu la ce condiții s-au împrumutat. Pentru că noi avem un prim-ministru care este investit două zile în urmă, el merge la Moscova și bate palma pe jumătate de miliard. Rusia are nevoie de 60 de miliarde pentru infrastructura proprie, de unde să ne împrumute cu bani ieftini? Repet, pentru că, la condiții comerciale, cu siguranță, 500 de miliarde Rusia găsește, dar de unde anume să ne împrumute cu bani ieftini, în condițiile în care întreg bugetul de asistență externă al rușilor pe anul acesta este 1,14 miliarde, în total? Nu știu.”

Europa Liberă: De ce să nu meargă la un sacrificiu de ăsta, cu prețul sau în numele păstrării controlului asupra RM, prin Igor Dodon?

Dumitru Alaiba: „La asta voiam să ajung, dar, ca să termin gândul, în două zile, merge și bate palma. Or, noi, fix în două zile, până două zile în urmă, știam cam tot ce se întâmplă în acel guvern. Nu a fost nicio negociere, nu a fost nicio discuție, nu a fost nici un demers, or, este competența exclusivă a guvernului. Asta înseamnă ori că această înțelegere a fost luată peste noapte, ceea ce nu este OK, sau că președintele a dus negocieri în secret, depășindu-și atribuțiile, ceea ce tot nu este OK. Alte opțiuni nu există, decât astea două. Asta este unul, doar unul dintre motivele nemulțumirii. În afară de asta, e ceea ce ați menționat, că Rusia s-ar putea să vrea să dețină controlul, într-un fel sau altul. Și asta este tot o îngrijorare, deoarece condițiile sunt una dintre variabile și unul dintre riscuri. Noi preferăm, și ar trebui să preferăm, ca și stat, să ne împrumutăm de la regimuri democratice. Foarte simplu. La condiții de piață, la condiții concesionale. Noi avem suficiente surse de finanțare, ieftine, de la regimuri previzibile, democratice. Eu o să amintesc faptul că Rusia, din 2006 până în ziua de azi, a impus patru embargouri economice asupra țării noastre, embargouri care au avut efecte devastatoare asupra tuturor, indiferent ce limbă vorbesc, indiferent cu cine votează ș.a.m.d. Asta face din Rusia un potențial partener comercial imprevizibil. Atunci când noi am dori să facem o mișcare într-o direcție sau alta, eu nu aș vrea să existe riscul ca, în afară de dauna economică pe care putem s-o suferim din cauza, eventual, a unui alt embargo, să existe și această variabilă. De aceea, nu spunem nu vă împrumutați, noi spunem: absolut toate condițiile să fie extrem de transparente! Eu cred că mi-am exprimat suficient de clar rezervele și dubiile.”

Europa Liberă: În calitatea Dvs. de opoziție parlamentară, ce demersuri puteți întreprinde ca să obțineți ca aceste condiții să fie făcute publice, pentru că a trecut suficient timp, dar condițiile așa și nu le cunoaștem?

Dumitru Alaiba: „Pe data de 22 noiembrie, eu, practic, a doua sau a treia zi după ce am aflat despre acest împrumut, am adresat un demers guvernului să ne ofere absolut toate condițiile care sunt cunoscute, să ne ofere demersurile oficiale, copiile, documente. Noi vrem să citim, nu vrem să vedem conferință de presă, cum doi prim-miniștri din două țări extrem de corupte bat palma despre jumătate de miliard. Mă scuzați dacă e prea direct, dar așa se întâmplă, Rusia nu este cea mai curată țară. Și nici noi. Eu vreau să văd acte, eu vreau să văd documente, eu vreau să văd cifre. În baza lor o să ne tragem concluziile. A trecut o lună, noi încă nu am primit absolut niciun răspuns, ceea ce, prin definiție, nu este OK.

Europa Liberă: Putem presupune, dle Alaiba, dacă tot există atâtea semne de întrebare, pe care care Dvs. le-ați punctat mai devreme, putem presupune că acest credit e doar desenat acolo, pe hârtie, doar e anunțat, ca să demonstreze, cumva, Occidentului – guvernul, noua guvernare – că, uitați-vă, dacă nu ne dați Dvs. bani, noi avem alternative?

Dumitru Alaiba: „S-ar putea să fie un bluff, nu pot să spun da sau nu, dar există și această posibilitate, să vedem. Timpul trece și din momentul vizitei și cu alte câteva ocazii, când dl Dodon a menționat despre acest credit, nu prea există discuții în societate la subiectul dat. Or, noi vorbim despre o sumă imensă de bani. Știm foarte bine capacitățile noastre de implementare. Administrația de stat a drumurilor se îneacă atunci când are un proiect de 100 de milioane. Vedem Iași-Ungheni și așa mai departe – calitatea execuției este extrem de proastă. 500 de miliarde e complicat să-mi imaginez că vor fi asimilați eficient. De cheltuit, da, și de semnat, și de ștampilat; dar de supravegheat, de asigurat calitatea, de luat în primire – e complicat.”

Europa Liberă: Deci bluff sau totuși o modalitate prin care să poată să se căpătuiască cineva?

Dumitru Alaiba: „S-ar putea să fie o tentativă de bluff, dar în cazul în care acesta este într-adevăr planul, gândirea strategilor este mai primitivă decât credem. Pentru că nimeni nu mai crede în asemenea chestii. Au încercat și democrații lui Plahotniuc bluff-uri din astea. Nu a mers. Timp de doi ani, n-au putut mobiliza o amărâtă de tranșă de 30 de milioane. Dar, în același timp, arătând cum luptă cu tancurile rusești, cu propaganda. Asta nu lucrează. Din Bruxelles, vin banii contra reformelor, contra rezultatelor clare, nu de mare frică, Doamne ferește, să nu vină tancurile rusești, cum am spus. ”

Europa Liberă: Pe de altă parte, de ce vă miră? E cumva firesc, toată lumea s-a așteptat că acum direcția va fi înspre Est. Pentru că toată lumea înțelege că actuala guvernare nu ar avea de ce să facă efort ca să corespundă unor cerințe europene, mai ales într-un an preelectoral.

Dumitru Alaiba: „Nu trebuie să mă mire sau nu. Desigur, asta este previzibil. Mă îngrijorează. Mă îngrijorează faptul că, nu neapărat această politică, cum s-ar spune, echilibrată, să fie în interesele pe termen lung ale țării noastre, pentru că să nu uităm la ce renunțăm și ce câștigăm. Rusia este o țară mare cu o economie mică, Rusia niciodată n-o să ne poată susține financiar, chiar și în condiții super-preferențiale. Ei pur și simplu nu-și pot permite asta. PIB-ul Rusiei e puțin-puțin mai mare decât PIB-ul Coreei de Sud. Coreea de Sud niciodată n-o să poată finanța o țară ca Moldova și nici Rusia nu și-o poate permite. Plus la toate că Rusia are și probleme mult mai mari decât țările din topul economiilor mondiale. De aceea, această politică externă echilibrată - de fapt - este foarte dezbalasată, atunci când de dragul unei economii regionale, în cel mai bun caz, se renunță la parteneriate strategice, spunându-le de egalitate. Este o greșeală tactică și strategică, din punctul nostru de vedere.”

Europa Liberă: De egalitate, oare?

Dumitru Alaiba: „Se vrea ca noi, ca societatea noastră să vadă o egalitate dintre o țară, cum am spus, de dimensiunile economice ale Coreei de Sud, cu Vestul, care e jumătate din economia mondială. Asta este speculația, minciuna, dacă vreți. Nu este egalitate și niciodată n-o să fie. Noi deja exportăm aproape 70% în UE. Noi exportăm doar 9% în Rusia. Despre ce vorbim, ca și echilibru? Echilibru nu mai există de mult. Noi exportăm mai mult ca Blaj, decât totalul exporturilor în Rusia. Noi în România exportăm, doar în România, de trei ori mai mult decât în Rusia. Ceea ce spun eu e că politica externă trebuie să rezulte din realități, nu din lozinci, nu din declarații, inclusiv în ceea ce ține de credite, împrumuturi și așa mai departe. Noi trebuie să știm de unde să împrumutăm și de unde nu.”

Europa Liberă: Un alt împrumut pe care l-a anunțat acest guvern este împrumutul, un angajament de împrumut, de la BERD, în scopuri energetice, pentru procurări de gaze. Ce credeți?

Dumitru Alaiba: „Cred că această opțiune este cea mai defavorabilă din scenariile posibile. Or, în guvernul precedent, Guvernul Maia Sandu, exista și acest scenariu, dar a fost considerat unul prea scump. Eu nu cred că noi o să ajungem să înghețăm total la iarnă, s-ar putea să fie anumite întreruperi, s-ar putea să fie o penurie de gaze de câteva zile până la o săptămână, asta teoretic s-ar putea, dar eu nu cred că noi cu totul vom îngheța și nu vom mai avea gaz. Dar întrebarea nu este dacă va fi sau nu va fi, întrebarea este la ce condiții și ce bani vor plăti cetățenii noștri? Ne costă, această schemă, mai mult decât alternativele. Or, în loc să discutăm cu România, cu Bulgaria, așa cum era planificat în guvernul precedent, s-a recurs la această schemă, la ceastă schemă de finanțare. ”

Europa Liberă: I-ați zis schemă?

Dumitru Alaiba: „Schemă în sensul bun, în cazul dat. Schemă de finanțare. Sunt scheme de finanțare: pentru antreprenori etc.”

Europa Liberă: Deci, n-ați vrut să ziceți că BERD-ul ar putea intra în vreo schemă.

Dumitru Alaiba: „Nu, nu, nu, eu nu cred că BERD-ul este instituția care ar merge la acte de corupție.”

Europa Liberă: Dar, ca orice instituție financiară, urmărește profitul.

Dumitru Alaiba: „BERD-ul este bancă. Este bancă de dezvoltare, dar este bancă. BERD-ul trebuie să vadă, inclusiv, fezabilitatea financiară, comercială, pentru sine. Asta este ceva firesc, orice împrumut pe care noi îl contractăm de la BERD sau de la BI are componentă de credit, este normal și nu trebuie să ne sperie asta. Întrebarea este dacă a fost asta într-adevăr cea mai bună soluție pentru problema pe care o avem, dacă cetățeanul nostru este cel mai bine protejat și, inclusiv, bugetul lui.”