După Siria, Rusia își extinde, prin intermediari, influența în Libia

Opinia publică află destul de puțin despre situația din Libia, o țară nord-africană în care conflicte au dominat ultimii ani. Cum se raportează Washingtonul la acea situație?

Oficial, Statele Unite sprijină guvernul instalat de ONU de la Tripoli, dar practic nu se amestecă în razboiul civil din țară, în afara apelurilor la o soluție pașnică. Între timp însă, mercenari ruși îl sprijină pe generalul rebel Khalifa Haftar și ofensiva acestuia modifică radical datele conflictului, susține ministrul libian de interne Fahti Bashagha. Libia a cunoscut opt ani de conflict intermitent, de când forțe americane si europene au sprijinit revolta care a dus la înlăturarea lui Moammar Gaddafi. Razboiul civil s-a reluat cu mai mare intensitate în aprilie când Haftar – ale carui forțe controlează zone puțin populate din estul țării – a lansat ofensiva împotriva guvernului. Conflictul sângeros a ajuns în suburbiile capitalei Tripoli. Între sprijinitorii lui Haftar se numară Egiptul și Emiratele Arabe Unite, în timp ce Turcia sprijină guvernul.

New York Times a relatat că circa 200 de mercenari ruși se află in Libia, materializind sprijinul Kremlinului pentru Haftar. Cotidianul arată că modelul intervenției ruse este similar cu maniera în care s-a acționat în Siria, unde Moscova controlează acum situația. Ministrul de interne libian, Bashagha a spus că a început să audă de prezența rusă in timpul verii, de la localnici. Mercenarii au contribuit la profesionalizarea forțelor generalului rebel.

Ministrul neagă că succesul rușilor în Siria și intervenția din Libia îi face un partener mai eficace decât Statele Unite. El a solicitat sprijin american pentru un regim democratic în țara sa.

Oficialitatea libiana atrage atenția că țările care-l sprijină la Haftar – Egiptul și Emiratele - sunt și aliați americani și de acea el speră că Washington-ul le va cere să nu se mai amestece în Libia.

Ministrul dorește să se organizeze un summit în Germania, vizând o soluționare a situației dar spune că rușii nu pot oferi garanții de pace, cât timp mercenarii lor sunt în prima linie a luptelor. El reproșează Americii că după înlăturarea lui Gaddafi si mai ales după moartea ambasadorului American Chris Stevens, a abandonat Libia, lasând loc altor actori internaționali să preia inițiativa. Poziția americana recentă a fost schimbătoare. In aprilie, președintele Donald Trump l-a sunat pe Haftar, aparent la cererea sefului statului egiptean și acel gest a impulsionat ofensiva anti-guvernamentală, fiind considerat o dovadă de sprijin. Între timp însă, în condițiile în care ofensiva lui Haftar a fost încetinită se pare că Trump a renunțat să-l mai sprijine și lasă Departamentul de Stat si Pentagonul să găsească o soluție, dar care să nu implice participare militară americană.