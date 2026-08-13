Marcin Romanowski, fost ministru adjunct al Justiției, membru în PiS (fostul partid de guvernământ, conservator, din Polonia), a fugit din țară după ce a fost inculpat în decembrie 2024, odată cu șeful său, ministrul Zbigniew Ziobro, pentru rolul jucat în „reforma” judiciarului - considerată de critici, inclusiv de Uniunea Europeană, ca o încercare de subordonare a justiției de către politicieni.

Romanowski și Ziobro, doi ultraconservatori, au primit azil politic în Ungaria, dar după ce și acolo s-a schimbat regimul și au venit la putere pro-europenii, au fost nevoiți să fugă din nou. Ziobro a ajuns în SUA, fiind cerut la extrădare în prezent, dar adjunctul său s-a „pierdut” prin estul Europei.

Săptămâna aceasta, magistrații polonezi au spus că au primit de la Romanowski o scrisoare în care propune să se pună la dispoziția lor dacă i se garantează că nu va fi judecat în arest. Scrisoarea venea de la Tiraspol, din Transnistria.

Przemysław Nowak, purtător de cuvânt al Procuraturii poloneze, a spus că Romanowski ar fi scris că se află la Tiraspol, dând și o adresă precisă.

Joi, Vadim Tiron, șeful direcției de cooperare internațională de la Ministerul de Interne al R. Moldova, a fost citat de presa poloneză cu declarația că nu știe dacă politicianul fugar se află într-adevăr în regiunea transnistreană.

„Până în prezent, serviciile specializate nu au identificat nicio informație care să indice că Marcin Romanowski ar fi intrat pe teritoriul țării noastre. În același timp, pe baza datelor operaționale disponibile în prezent – doresc să subliniez acest lucru – nu există dovezi care să confirme că Romanowski se află în regiunea Transnistriei”, a menționat Tiron într-un interviu acordat joi agenției PAP.

La rândul său, departamentul pentru reîntregire din guvern a spus PAP că nu a primit vreo solicitare referitoare la acest caz de la guvernul de la Varșovia.

Tiron de la MAI, a adăugat că poliția moldoveană este gata să coopereze cu autoritățile poloneze în acest caz.

Potrivit presei poloneze, Romanowski nu este căutat prin Interpol, care nu a dat curs unei cereri a Varșoviei de a emite așa numita „alertă roșie”, considerând că urmărirea are conotații politice.

În comentariile apărute în presa poloneză despre fuga viceministrului în Transnistria este scos în evidență un paradox, anume că el era un anti-rus convins, cam ca tot partidul său PiS, iar a căuta adăpost tocmai într-un fel de „colonie” rusă este ridicol.

Cașcavalul transnistrean?

Știrea privind posibila aflare în regiunea transnistreană a fostului viceministru polonez dat în căutare vine la puțin timp după ce s-a relatat că un lider din Osetia de Sud, regiunea separatistă georgiană, ar fi pătruns și el în enclava pro-rusă de dincolo de Nistru.

Vitali Iankovskii, un fost reprezentant al sud-osetinilor la Tiraspol, declarat persona non-grata de Chișinău, ar fi reușit, potrivit presei, să revină în regiunea transnistreană pe sub radarul autorităților centrale moldovene, deși i s-a interzis intrarea în țară pentru o perioadă de cinci ani la sfârșitul lunii ianuarie.

Ca și polonezul Romanowski, Vitali Iankovskii nu figurează pe lista celor care au intrat în R. Moldova pe cale legală.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat la o conferință de presă săptămâna aceasta că nu este exclus ca „indezirabilul” osetin să fi intrat cu pașaport fals, pe alt nume.

„Noi avem situații în care sunt utilizate alte acte, cu altă identitate sau, eventual, putea să intre prin zona verde. Deci, scenariile ar putea fi din această categorie”, a spus ministra.

Judecătorii polonezi au spus la rândul lor că viceministrul fugar Romanowski i-ar fi informat în scrisoarea trimisă, probabil, de la Tiraspol, că el deține un al doilea pașaport.

Vadim Tiron, de la MAI, a spus agenției PAP că nu știe dacă polonezul fugar a intrat în Moldova și în regiunea ei transnistreană cu pașaport fals.

Comentând cazul lui Iankovskii , președinta Maia Sandu a amintit că Republica Moldova nu controlează întregul segment al frontierei sale. „Nici eu nu cred că a venit din cer. Avem de la instituții această confirmare că nu a trecut cel puțin cu numele pe care îl cunoaștem noi, cu pașaportul lui. Ar putea să fie un mic risc că a trecut cu un nume diferit. Asta urmează să identificăm”, a declarat Maia Sandu, citată de Newsmaker.

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