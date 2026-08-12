Romanowski a fost inculpat în decembrie 2024 sub diferite acuzații de trafic de putere și corupție, ca și șeful lui de la Justiție, ministrul Zbigniew Ziobro, și el dat în căutare.

Romanowski a fost protejat o vreme de fosta guvernare conservatoare de la Budapesta, a lui Viktor Orban. Ea a fost însă înlăturată în urma alegerilor ungurești din aprilie 2026, câștigate de partidul Tisza, al lui Peter Magyar.

Miercuri, Tribunalul Districtual din Varșovia a spus că a primit prin poștă o cerere din partea lui Marcin Romanowski, fostul șef adjunct al Ministerului Justiției și deputat al partidului PiS. Din conținutul scrisorii și al plicului reiese că documentul a fost expediat din Tiraspol, Transnistria, a declarat pentru agenția de știri poloneză PAP judecătoarea Anna Ptaszek, purtătoarea de cuvânt a instanței în materie penală.

Potrivit agenției PAP, Romanowski s-ar declara de acord în scrisoarea adresată autorităților poloneze să apară la tribunal în țara sa, dacă va fi judecat în regim de control judiciar, nu în arest.

Judecătoarea Anna Ptaszek a spus că nu știe exact cum ar putea decurge o eventuală colaborare în acest caz cu autoritățile transnistrene, nerecunoscute, întrucât nu are cunoștință de vreun precedent.

Nu este limpede cum a ajuns - dacă a ajuns într-adevăr - Romanowski în Transnistria.

În urma schimbării guvernului din Ungaria, mass-media a publicat diverse informații neoficiale cu privire la posibila lui locație. La sfârșitul lunii mai, s-a scris că ar fi părăsit apartamentul în care locuia în capitala Ungariei. Presa poloneză a relatat că a fost văzut ulterior în Serbia și Croația.

Șeful său, Ziobro, considerat principal arhitect al reformelor din justiție care au pus fosta guvernare poloneză în conflict cu UE, a fugit din Ungaria în SUA la 9 mai, la o zi după ce Peter Magyar a preluat puterea la Budapesta, promițând să refacă ce a stricat Orban. Presa a scris că în iunie Ungaria a anulat oficial sprijinul acordat de Orban celor doi fugari polonezi.

În iulie, Polonia a cerut SUA să-l extrădeze pe Ziobro, dar nu a primit deocamdată răspuns.

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