Ungaria anchetează „zebrele lui Orbán”, simbol al corupției guvernării anterioare

Trimiterile la aceste animale au devenit un element central al demonstrațiilor antiguvernamentale, după ce, la sfârșitul anului 2024, zebrele au fost filmate în timp ce se plimbau pe câmpurile din apropierea unui conac somptuos numit Hatvanpuszta, care aparține oficial tatălui lui Orbán.

Terenul și turma sunt proprietatea asociației de vânătoare a lui Lorinc Meszaros, unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria și un colaborator apropiat al lui Orbán.

Modul în care au fost ținute zebrele a reprezentat „o creștere iresponsabilă a animalelor”, a declarat ministrul Mediului, Gajdos Lászlo, pe Facebook.

Documentația oficială a scos la iveală un „haos total” în jurul celor 17 zebre care erau ținute pe un teren din apropierea orașului Bicske, la 35 de kilometri vest de Budapesta.

„Marea majoritate dintre ele nu au certificate de origine. Cea mai mare parte a documentației a fost întocmită retroactiv... sunt unele animale despre care nu știm absolut nimic – nu au niciun fel de documente”, a spus el.

Existența unui animal a fost dezvăluită abia după ce acesta a fugit împreună cu alte două „din cauza împrejmuirii inadecvate” în timpul iernii și „a murit înghețat”, a adăugat Gajdos.

„Nu vom lăsa acest lucru să treacă neobservat!”, a promis fostul îngrijitor de la grădina zoologică devenit ministru, ordonând o „anchetă cuprinzătoare” cu privire la aceste animale.

Anul trecut, Asociația de Vânătoare Val-volgye a lui Meszaros a declarat că turma era ținută în conformitate cu legile în vigoare și deținea autorizațiile necesare.

Aceasta a susținut că toate animalele exotice de pe proprietatea sa au fost „salvate” din condiții precare.

Cei 16 ani de guvernare ai lui Orbán s-au încheiat când partidul său a pierdut alegerile din aprilie.

Noul prim-ministru Peter Magyar, care a condus campania electorală cu promisiunea de a combate corupția, a demarat audituri interne și anchete privind presupuse nereguli.

Sursă: AFP

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