Ungaria: Percheziție la un sediu al partidului lui Orbán într-o anchetă de corupție

De la încheierea celor 16 ani de guvernare autoritară a lui Orbán, noul guvern conservator, dar pro-european al prim-ministrului Peter Magyar s-a grăbit să slăbească controlul pe care liderul autoproclamat „iliberal” îl mai exercită asupra țării, notează AFP.

Magyar s-a angajat, de asemenea, să îi urmărească în justiție pe cei care au facilitat corupția – fenomen care, în opinia organismelor de supraveghere, a devenit endemic sub mandatul predecesorului său – și să recupereze bunurile publice de la cei care le-au „dobândit ilegal”.

„Parchetul județului Bacs-Kiskun desfășoară o anchetă într-un dosar penal deschis în legătură cu Fondul Național pentru Cultură, privind infracțiunea de delapidare și alte infracțiuni”, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a parchetului, Marianna Bodo.

Bodo a adăugat că nu vor fi furnizate alte informații, „deoarece acest lucru ar compromite interesele anchetei în curs”.

Nu a fost clar imediat care dintre sediile partidului Fidesz din județul Bacs-Kiskun, din sudul țării, a fost percheziționat.

„Anchetatorii de la Parchet s-au prezentat fără înștiințare prealabilă la centrul de date care găzduiește serverele partidului Fidesz, cu intenția de a confisca întregul sistem de comunicații și bazele de date ale partidului”, se arată într-o declarație publicată pe Facebook de partidul lui Orbán.

Partidul a afirmat că „nu a existat niciun precedent de acest fel în Ungaria din 1990, de la sfârșitul comunismului”.

„Schimbare de regim”

Premierul Magyar a declarat pe Facebook că a aflat din anunțul Fidesz despre presupusa descindere.

„Așteptăm o declarație din partea parchetului”, a adăugat el.

Partidul Tisza al lui Magyar a câștigat detașat alegerile din aprilie, pe baza promisiunii unei „schimbări de regim”, obținând o majoritate de două treimi în parlament.

Guvernul său a luat măsuri pentru a încheia „era Orbán”, printre care adoptarea unei serii de măsuri anticorupție și modificarea Constituției pentru a-l împiedica efectiv pe Orbán să mai candideze.

Magyar a insistat, de asemenea, pentru îndepărtarea unei serii de personalități aliate lui Orbán, pe care le acuză că sunt „marionete”, printre care se numără și nepopularul fost președinte Tamas Sulyok, destituit duminică printr-un amendament constituțional.

Partidul Fidesz a calificat măsurile luate de Magyar drept „autocratice”, o acuzație adusă chiar lui Orbán, mereu, pe durata mandatului său.

Însă acestea au contribuit la îmbunătățirea relațiilor cu Uniunea Europeană, afectate de apropierea lui Orbán de Kremlin.

Programul de reforme al lui Magyar este considerat esențial pentru deblocarea rapidă a sumei de 16 miliarde de euro din fondurile UE înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept pe durata mandatului predecesorului său.

De asemenea, a aprobat o reformă radicală a mass-mediei publice, care sub conducerea lui Orbán devenise, de facto, un portavoce al partidului Fidesz.

Sursă: AFP

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