O scrisoare trimisă de Musteață Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova în dimineața de 17 iulie a sistat concursul în mod subit, chiar cu câteva ore înainte ca membrii acestuia să înceapă intervievarea candidaților, patru la număr.

„A fost o surpriză”, a spus pentru Europa Liberă unul dintre candidați, jurnalistul Dorin Scobioală: „M-am dus la Teleradio Moldova la 12:30 cu intenția să urc sus pentru interviul care urma să aibă loc la 13:00, când o prietenă mi-a trimis știrea că s-a amânat concursul”.

Concursul a fost amânat prin votul membrilor Consiliului de Supraveghere, după ce președintele acestuia, Arcadie Gherasim, a dat citirii scrisoarea primită de la Serviciul de Informații și Securitate.

În acea scrisoare, șeful SIS, Alexandru Musteață, a motivat verificările candididaților ca „măsuri preventive suplimentare”, explicând că sunt necesare „în contextul evoluțiilor actuale de securitate marcat de intensificarea acțiunilor de război hibrid (...) inclusiv asupra spațiului informațional național”.

Cererea sa de ultim moment poate amâna cu cel puțin o lună concursul pentru alegerea unui director general nou, prelungind și interimatul directorului general vechi, Vlad Țurcanu, care și-a dat demisia înainte de termen, pe 18 mai Țurcanu a demisionat cu doi ani și jumătate înainte de încheierea mandatului de 7 ani, spunând că își asumă în felul acesta responsabilitatea pentru punctajul mic oferit de juriul din R. Moldova reprezentantei României în finala concursului muzical Eurovision, de la Viena, din 16 mai..

Ce-i întreabă SIS pe candidați

„Declarația de verificare” cerută de SIS și un chestionar cu 33 de întrebări sunt prevăzute într-o lege mai veche, din 2008, „privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice”.

Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandalescu și Andrei Zapșa – cei patru candidați – trebuie să spună SIS-ului în primul rând cum îi cheamă și cetățenii cărei țări sunt, iar dacă au cetățenie multiplă – să arate pașapoartele străine.

De asemenea – cu cine sunt căsătoriți, unde locuiesc, ce studii au și dacă au făcut armata.

Dar cea mai complicată parte a chestionarului pare cea despre venituri și averi.

„Până miercuri, 22 iulie, trebuie să le completăm și să le aducem semnate”, a spus pentru Europa Liberă Dorin Scobioală , adăugând: „În caz contrar nu suntem admiși la concurs”.

El are de gând să facă efortul, adică să meargă pe la Fisc și alte instituții pentru a-și actualiza informațiile de natură financiară. Înțelege că „este o cerere prevăzută în lege”, dar aceasta „le-a scăpat celor din Consiliul de Supraveghere”.

Dacă le-a scăpat, iar cererea SIS a fost o surpriză pentru ei – așa cum sugerează și discuțiile din ședința din 17 iulie a Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova – atunci nu au urmărit atent știrile.

După MoldATSA, SIS suflă și în iaurt

Șefi din trecut ai Teleradio Moldova cu care a discutat Europa Liberă au spus că nu li s-a cerut îndeplinirea unor asemenea chestionare, deși legea care le cere datează din 2008.

Lucrurile s-au schimbat datorită a ceea ce putem numi deja efectul MoldATSA.

Fostul director al acestei întreprinderi de stat, Dumitru Vangheli, a mințit în CV la angajare – de exemplu că ar avea licență de pilot – iar aceste minciuni au trecut pe sub radarul SIS.

Descoperirea făcută de Ziarul de Gardă a dus la un scandal care i-a lovit pe mai mulți, inclusiv pe președinta Maia Sandu a cărei verișoară, Anastasia Taburceanu, fusese angajată și ea la MoldATSA fără concurs și cu leafă mare.

La o conferință de presă pe 1 iulie, președinta Sandu cerea ca numirile în funcțiile-cheie să aibă obligatoriu avizul SIS. Iar directorul general al Teleradio Moldova s-a nimerit a fi primul funcționar public care trebuie ales în funcție după scandal...

Legea din 2008 pe care o vom vedea aplicată de SIS la Teleradio Moldova, în ceea ce va fi probabil o premieră, prevede că verificările pot dura 30 de zile de la depunerea „declarațiilor de verificare”.

Dacă nu au loc și alte surprize, concursul pentru noul șef la Teleradio Moldova se poate relua la mijlocul lunii august.

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