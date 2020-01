Emanoil Ploşniţă: „Absolut pentru nimeni nu trebuie să fie niciun fel de facilități pentru admiterea în profesia de avocat.”

Fostul preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, Ion Druţă, a obţinut licenţă de avocat. Se întâmplă în timp ce şeful demisionar al celei mai importante instanţe este anchetat de procuratură pentru îmbogăţire ilicită şi amestec în înfăptuirea justiţiei. Discutăm despre această ştire cu preşedintele Uniunii avocaţilor din Republica Moldova, Emanoil Ploşniţa.

Europa Liberă: Dl Druță se bucură, firește, de prezumția nevinovăției și nu excludem că, atât timp cât vina nu i-a fost dovedită, poate fi admisă și versiunea că e victima unei răzbunări politice, ca să zicem așa. Dar apare întrebarea: de ce, dacă a demisionat din funcția de șef pe judecători, a ales să se facă avocat, de ce atât de ușor i se dă această posibilitate? Sunt cunoscute dificultățile prin care ajung alții să obțină licență de avocat?

Emanoil Ploșniță: „Păi avem o situație prevăzută în lege. Articolul 10 al Legii 1260 prevede în mod expres că judecătorii, procurorii care au activat zece ani în organele respective – procuratură și de judecată – sunt admiși în profesia de avocat fără stagiu profesional și fără să se țină seamă de calificare. Acestea sunt prevederile legale...”

Europa Liberă: De care a beneficiat dl Druță, așa înțeleg?



Emanoil Ploșniță: „De care, de fapt, a beneficiat dl Druță. Nu pot să înțeleg de ce un judecător care activează 10 ani ca judecător sau 10 ani ca procuror astăzi trebuie să fie prioritar, și nu doar prioritar, dar poate să fie o facilitate extraordinar de importantă că el este admis în barou fără susținerea examenului, fără stagiu profesional și că este admis fără a cunoaște deseori nici Codul de Etică și nici însăși legislația referitoare la exercitarea profesiei de avocat, nici nu cunoaște cum să înregistreze un cabinet de birou de avocați ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Deci, ca să precizăm: dl Druță a acces în profesia de avocat fără să susțină examen, fără să aibă stagiul necesar, pentru faptul că până nu demult a fost judecător și chiar judecător-șef în CSJ?

Emanoil Ploșniță: „Da, și a demisionat onorabil din sistemul judecătoresc. Eu consider că asta este vina judecătorilor, e vina Consiliului Superior al Magistraturii. De ce l-au demisionat pe Druță dacă ei au avut temeiuri, de ce președintele sau cine aprobă decretul privind demisia l-a demisionat?”

Europa Liberă: Dar totuși, nu vi se pare că Dvs., Uniunea pe care o conduceți ar trebui tot să luați atitudine, ar trebui să soluționați dvs. această problemă, adică curățenia în casă ți-o faci singur, nu?

Emanoil Ploșniță: „Da, exact! Noi în repetate rânduri am înaintat demersuri, am pregătit proiecte de legi, dar posibil ele poate nu corespundeau întocmai tehnicilor legislative prin care solicitam excluderea punctului 10 din Legea 1260...”

Europa Liberă: Deci, ați cerut de mai multe ori ca acest punct să fie revăzut?

Emanoil Ploșniță: „În repetate rânduri am cerut lucrul acesta, ca judecătorii să fie excluși din acea listă, să nu fie absolut nimic privind facilitatea de obținere a profesiei de avocat. Sunt câteva criterii acolo de admitere: susținerea examenului, reputația ireproșabilă și, respectiv, stagiul profesional. Noi am încercat și altfel, am cerut cu insistență pe o poziție de reciprocitate dacă este posibil de vorbit, că orice avocat care își dorește astăzi o funcție de procuror poate să revină în funcția de procuror orișicând își dorește fără a participa la vreun concurs. Nu se acceptă lucrul acesta, fiindcă nu se dorește lucrul acesta. Repet: cea mai corectă soluție ar fi excluderea punctului 10 și noi am avut deja un proiect în parlament, dar el s-a învechit și acum noi suntem în proces de elaborare împreună cu Ministerul Justiției a unui nou proiect de lege. Și eu sper că în noul proiect de lege articolul 10 va fi exclus.”

Europa Liberă: Faptul că politicul se pare că, cel puțin din ce spuneți dumneavoastră. așa senzație s-ar putea crea că politicul nu vrea să schimbe legea, asta ascunde ceva? Vor politicienii poate să-i recompenseze astfel pe cei care le-au făcut anumite servicii? Sau e un semn de slăbiciune a breslei avocaților până la urmă?

Emanoil Ploșniță: „Nu, eu consider că aici poate noi ceva nu am dus până la bun sfârșit sau posibil pur și simplu nu se dorește lucrul acesta. Eu nu pot astăzi să afirm că se face din interese politice sau pentru a-i recompensa pe unii politicieni, nu cred lucrul acesta, eu gândesc că a fost o idee greșită atunci când s-a mers pe ipoteza că trebuie consolidat corpul judecătoresc, și salarii mari, și pensii mari. Și atunci s-a zis haideți să le mai facem astfel ca să se afle și în profesie, ca să fie garantați atunci când ating plafonul de vârstă etc. Eu cred că este o interpretare sau o abordare incorectă a principiului de independență a judecătorilor că, chipurile, ei ar trebui și după pensionare să fie bine asigurați, să aibă un loc de muncă. Nu cred că este o implicare politică în chestia asta, nu cred; cred că este mai degrabă o neînțelegere, lipsa dorinței de a schimba starea de lucruri.”

Europa Liberă: Să concluzionăm: ce semne de întrebare ridică această știre sau omul care o aude trebuie să zică că nu se încalcă nimic, e totul bine cu asta?



Emanoil Ploșniță: „Nu, de ce? Omul care aude această știre trebuie să înțeleagă că legea este învechită și ea trebuie de urgență să fie modificată. Deci, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem din toate acestea.”

Europa Liberă: Cu excluderea posibilității acesteia mai facile pentru judecători, procurori să obțină licența?

Emanoil Ploșniță: „Absolut pentru nimeni nu trebuie să fie niciun fel de facilități pentru admiterea în profesia de avocat, inclusiv pentru judecători, procurori, doctori în drept etc.”

Europa Liberă: Avocatura are de pierdut sau de câștigat? Cum apreciați Dvs.? Dl Druță e bănuit că s-ar fi îmbogăţit ilicit după ce rudele lui ar fi cumpărat bunuri de vreo 13 milioane de lei. Pe urmă s-a mai scris, s-a aflat din anchetă că în biroul d-lui au fost găsite note informative cu indicații exacte (când era șef la CSJ) pentru judecătorii care examinau dosare de rezonanță ce trebuie să facă în acele dosare. Repet încă o dată: prezumția nevinovăției este prezumție, nu o încălcăm, dar trebuie cei care i-au dat licență de avocat să se abțină măcar pentru faptul că până spune ancheta dacă-i drept sau nu, iată, aceste practici ar putea să se perpetueze, să se mute de acolo la avocatură, măcar asta putea să-i facă să se abțină sau nu?

Emanoil Ploșniță: „Desigur că nu, fiindcă sunt termeni de examinare a cererilor. Comisia este pusă în anumite limite tehnice, comisia este obligată într-un anumit termen să examineze cererea depusă. Dacă cererea corespunde, mă refer sub aspect de anexare a tuturor materialelor, adică dosarul este făcut bine, atunci comisia are obligația de a-l examina, se admite respingerea, dar ea are obligația de a-l examina.”

Europa Liberă: Deci e funcția tehnică cumva a acestei comisii?

Are de suferit doar imaginea avocaturii



Emanoil Ploșniță: „Da, adică din momentul în care dosarul este făcut, din moment ce dosarul corespunde exigențelor prevăzute la articolul 10, comisia trebuie să îndeplinească o funcție tehnică de a vota o hotărâre privind admiterea în profesie, comisia nu poate amâna, tărăgăna lucrurile acestea. Sau, de exemplu, să spună că „haideți să suspendăm examinarea cererii până când se va expune instanța de judecată”. Nu poate comisa să facă lucrul acesta, nu poate, dar Uniunea Avocaților sau avocatura în general ca imagine are de pierdut în situația respectivă. Și noi de fiecare dată atenționăm asupra acestui lucru. Faptul că în privința dlui Druță este pornit dosar penal, desigur că trebuie respectată prezumția nevinovăției, atât timp cât nu este sentință, el nu este vinovat. Dar avem și partea a doua a problemei că, de fapt, având în vedere toate publicațiile care au fost în presă, având în vedere că nu a fost absolut nicio reacție din partea dlui Druță la aceste publicații în presă, atunci imaginea avocaturii are de suferit, fiindcă orice cetățean simplu se gândește în felul următor: „Dacă l-au admis, înseamnă că iarăși s-a făcut ceea ce s-a făcut” și în felul acesta imaginea avocaturii are numai de suferit. Și în situația articolului 10 nu mă deranjează Druță, el este jurist ș.a.m.d., mă deranjează imaginea avocaturii, pentru că are de suferit doar imaginea avocaturii.”

Europa Liberă: Da, și am văzut remarci foarte critice despre ceea ce s-a întâmplat, dar n-o să ne oprim la ele. Dle avocat, ce alți procurori, judecători sau nume de astea mai cunoscute aveți în lista de așteptare?

Emanoil Ploșniță: „În lista de așteptare, din câte îmi amintesc, este dl Bacalu și, pare-mi-se, încă doi-trei procurori.”

Europa Liberă: Fost procuror dl Bacalu?

Emanoil Ploșniță: „Da, fostul procuror. Dl Bacalu a demisionat recent, în data de 16 ianuarie...”

Europa Liberă: De la PCCOCS?

Emanoil Ploșniță: „Da, de la procuratura specializată.”

Europa Liberă: A fost adjunctul dlui Chitoroagă, dacă nu greșesc?

Emanoil Ploșniță: „Nu cunosc acest lucru, sincer vă spun, dar se pare că dl Bacalu n-a fost adjunctul dlui Chitoroagă.”

Europa Liberă: Da, urmează să precizăm. Dl avocat, vă urez succes cu acest proiect, pe care ziceți că îl pregătiți. Vom urmări și noi ce se întâmplă în continuare.

Emanoil Ploșniță: „Mulțumesc!”