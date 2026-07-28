Estonia se gândește ce să facă cu catedrala ortodoxă rusă Nevski, din Tallinn. S-a vorbit și despre demolare

Potrivit televiziunii publice estoniene, ERR, propunerile variază de la mutarea clădirii, demolarea acesteia, transformarea ei într-un muzeu sau integrarea ei mai strânsă în cultura estoniană.

Dezbaterea vine pe fondul ultimatumului dat de Estonia bisericii ortodoxe care ascultă de Moscova, de a rupe legăturile cu Rusia în mod demonstrabil, cel mai târziu la 28 decembrie anul curent, dacă nu vrea să fie scoasă în afara legii.

Din 2001, Biserica Ortodoxă Creștină din Estonia (EKÕK, fostă MPEÕK), afiliată Patriarhiei Moscovei, are un acord cu orașul Tallinn privind utilizarea Catedralei „Alexandr Nevski”. ERR notează că decizia de a o pune la dispoziția acelei congregații a fost luată când Estonia se pregătea să adere la UE și se străduia să demonstreze că are grijă de minoritățile etnice și religioase.

Între timp, relația dintre Tallinn și Moscova s-a deteriorat și mai mult, în special după invazia rusească pe scară largă din Ucraina, din februarie 2022.

„Cui îi servește interesul continuarea închirierii Catedralei Nevski către Biserica din Moscova, în calitate de reprezentant oficial al criminalului de război Kirill (patriarhul Moscovei și întregii Rusii - n. red.) în Estonia?”, a întrebat retoric ministrul Taro, săptămâna trecută.

Apeluri la moderație

Nu toți politicienii de la Tallinn sunt așa de categorici.

Viceprimarul orașului Tallinn, Tiit Terik (Partidul de Centru), a declarat vineri că municipalitatea are un acord valabil cu congregația și că nu există niciun temei juridic pentru rezilierea acestuia.

„Există anumite clauze care prevăd posibilitatea rezilierii contractului de închiriere, dar, în prezent, niciuna dintre părți nu a încălcat termenii acestuia. Dacă acționăm ca un stat de drept și respectăm acordurile, atunci nu avem în prezent niciun temei juridic pentru a rezilia contractul de închiriere”, a spus Terik.

„Înțeleg, desigur, că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei conferă întregii chestiuni o puternică încărcătură emoțională. Dar trebuie să ne bazăm în mod clar acțiunile pe temeiuri juridice”, a adăugat el.

Ideea demolării bisericii, vehiculată și ea de unii politicieni, a indignat personalități culturale estoniene.

Istoricul de arhitectură Oliver Orro a declarat luni, într-un interviu, că demolarea sau vânzarea Catedralei Nevski nu ar fi o măsură înțeleaptă.

„Există într-adevăr astfel de idei ciudate care reapar din când în când. Clădirea poate fi cu siguranță privită ca un simbol al epocii rusificării de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dar nu este doar atât. Este o clădire foarte frumoasă, bogată în detalii și rafinată, din epoca istoricistă, și a avut o importanță istorică deosebită pentru comunitatea ortodoxă din Estonia”, a spus Orro.

Orro și-a exprimat speranța că ideile privind demolarea bisericilor vor rămâne în epoca sovietică. Chiar și în timpul lui Stalin s-a discutat despre demolare, dar biserica a rămas în picioare, a amintit el.

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