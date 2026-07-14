Estonia spune că Rusia a făcut exerciții militare neanunțate la câțiva kilometri de graniță. „Nu este ceva obișnuit”

„Cu siguranță nu este ceva obișnuit. Până în prezent, Rusia nu a desfășurat exerciții cu arme pe Lacul Peipus. În acest sens, este ceva nou”, a declarat Pevkur luni pentru mass-media estonă, referindu-se la exercițiul care a avut loc săptămâna trecută în mijlocul lacului.

El a precizat că grănicerii estonieni nu fuseseră informați cu privire la exercițiu, dar au monitorizat situația.

Conform relatărilor estoniene preluate de AFP, exercițiul a avut loc pe 9 iulie, la o zi după încheierea summitului NATO de la Ankara. Zgomotul exercițiului a putut fi auzit de pe partea estoniană.

De asemenea, s-a relatat că rușii ar fi lansat un balon de recunoaștere deasupra râului Narva, care curge din Lacul Peipus către Marea Baltică. Lacul este unul dintre cele mai mari din Europa și marchează o parte a frontierei dintre Estonia și Rusia.

În timpul exercițiului, rușii s-au antrenat să tragă asupra unor drone maritime, potrivit lui Pevkur. „Au tras asupra unei ținte în mișcare în apă”, a spus el.

Pevkur a afirmat că autoritățile estoniene cunosc identitatea unității care a organizat exercițiul, dar a precizat că nu intenționează să o dezvăluie și nici să spună cât de aproape de graniță a ajuns aceasta. Nici poliția de frontieră estonă nu a oferit detalii suplimentare.

Ministrul de Interne, Igor Taro, a condamnat incidentul. „Avem reguli de conduită foarte stricte pentru zona de frontieră cu privire la ceea ce este permis și ce este interzis. Nu te prezinți la frontieră în uniformă militară și nu desfășori un exercițiu cum vrei tu”, a spus el.

Incidentul a arătat că Rusia testează frontierele atât în sens literal, cât și în sens figurat, a mai afirmat ministrul, adăugând totodată că nu există motive de îngrijorare.

Estonia își avertizează frecvent aliații din NATO și UE că Rusia ar putea folosi o eventuală pauză în războiul cu Ucraina, sau o încheiere neadecvată a acestuia, pentru a testa în câțiva ani pregătirea de luptă a altor țări vecine.

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