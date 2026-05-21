„Ucraina trebuie să fie mai precisă în această privință, desigur, pentru a evita să dea naștere la provocări din partea Rusiei”, a declarat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz în cadrul unei conferințe de presă ținută în capitala Estoniei, Tallinn. „Teritoriile noastre... nu trebuie încălcate, nu trebuie amenințate”, a mai spus el.

Vizita oficialului polonez la Tallinn a venit la puține zile după ce un avion românesc din forța NATO a doborât în premieră deasupra Estoniei, la 19 mai, o dronă ucraineană și la numai o zi după ce incursiunea altei drone a făcut necesară în altă țară baltică, Lituania, evacuarea Parlamentului, închiderea școlilor, oprirea transportului aerian și feroviar - printre alte măsuri de siguranță.

Ucraina și-a cerut scuze pentru aceste incidente - și altele, petrecute în ultimele luni, de când dronele trimise de Kiev atacă tot mai intens obiective rusești din zona Leningrad, învecinată cu Estonia și Finlanda.

În niciuna din aceste țări nu s-au înregistrat victime sau pagube grave.

Țările baltice și Finlanda au guvernări hotărât pro-ucrainene, care și-au reafirmat sprijinul și înțelegerea pentru Kiev, străduindu-se să-și convingă alegătorii îngrijorați că vina pentru asemenea incidente o au Rusia și aliatul ei de la vest, Belarus.

Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută în urma criticilor că nu a gestionat cum trebuie o asemenea incursiune de dronă.

Prim-ministrul estonian Kristen Michal a declarat miercuri în fața parlamentului că dorește să obțină competențe mai ample pentru a face față amenințărilor reprezentate de dronele militare, cu scopul de a elimina lacunele existente în ceea ce privește detectarea, reacția și protecția obiectivelor critice.

Spațiul aerian al țărilor baltice, care nu au propriile forțe aviatice militare, este păzit prin rotație de celelalte țări NATO.

Kremlinul a declarat miercuri că monitorizează situația. Moscova a acuzat anterior statele baltice că permit Ucrainei să lanseze drone de pe teritoriul lor, acuzație pe care balticii o neagă cu tărie.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că răspunsul alianței la incidentul din Estonia a fost „calm, decisiv și proporțional”. „Dacă dronele provin din Ucraina, ele nu se află acolo pentru că Ucraina a vrut să trimită o dronă în Letonia, Lituania sau Estonia. Ele se află acolo din cauza atacului nesăbuit, ilegal și la scară largă al Rusiei”, a declarat Rutte reporterilor la Bruxelles.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că amenințările rusești la adresa țărilor baltice sunt „inacceptabile” și vor fi considerate amenințări la adresa întregii Uniuni Europene.

