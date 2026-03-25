Un total de 398 de drone de lungă distanță au fost interceptate deasupra diferitelor regiuni rusești, a declarat ministerul rusesc.



Atacurile au avut loc la o zi după ce Rusia a lansat două ofensive majore asupra Ucrainei, folosind rachete și un număr record de aproape 950 de drone de luptă, care au provocat moarte și distrugere.

Autoritățile ucrainene au estimat că Moscova a lansat aproape 1.000 de drone într-un interval de 24 de ore, inclusiv într-unul dintre cele mai mari atacuri diurne din timpul războiului, marți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat dur ofensiva.

„Dronele iraniene Shahed, modernizate de Rusia, lovesc o biserică din Lvov - aceasta este o depravare absolută și doar cineva precum Putin ar putea găsi asta atrăgător”, a declarat el.

Liderul ucrainean a adăugat că „amploarea acestui atac arată clar că Rusia nu are nicio intenție de a încheia acest război”, promițând că Ucraina „va răspunde cu siguranță la orice atacuri”.

De partea cealaltă, cele mai recente atacuri ucrainene asupra Rusiei sunt cele mai severe înregistrate vreodată de la începutul războiului, în februarie 2022, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS.



Oficialii ruși au confirmat miercuri că au izbucnit incendii în portul Ust-Luga, un punct-cheie pentru exporturile de petrol și gaze din Marea Baltică, la aproximativ 100 de kilometri de Sankt Petersburg. El se află foarte aproape de un al port petrolier, Primorsk, care a fost lovit tot săptămâna aceasta, într-o lovitură care a uimit pe mulți prin raza ei mare.



Clădiri au fost avariate pe insula Kotlin din Marea Baltică, unde se află o bază navală importantă a flotei ruse.



Un port din orașul Vîborg, situat lângă granița cu Finlanda, a fost, de asemenea, ținta unui atac.



Bombardamentele ucrainene au provocat întreruperi de curent care au afectat aproximativ 450.000 de persoane în și în jurul orașului rus Belgorod, situat lângă granița cu Ucraina, potrivit unei declarații a guvernatorului Viaceslav Gladkov pe Telegram.



Între timp, Rusia a continuat să atace Ucraina pe timpul nopții, ucigând o femeie în Odesa.



Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru aproximativ 150.000 de gospodării din orașul Cernihiv și din împrejurimile acestuia.

Țările Baltice semnalează incidente cu drone „rătăcite” din zona de conflict

Două drone militare ucrainene rătăcite au pătruns miercuri dimineață în spațiul aerian al Estoniei și Letoniei, venind dinspre Rusia; una dintre ele s-a izbit de coșul de fum al unei centrale electrice locale, iar cealaltă s-a prăbușit, au declarat cele două țări baltice.



Se crede că dronele care au lovit țările membre NATO făceau parte dintr-un atac ucrainean mai amplu asupra Rusiei, au declarat autoritățile letone și estoniene. Acestea vin după o altă dronă ucraineană rătăcită despre care Lituania a declarat luni că s-a prăbușit într-un lac.



Dronele au aterizat în Estonia și Letonia cam în același timp în care oficialii ruși au declarat că un atac cu drone ucrainene a provocat incendii la instalațiile petroliere din porturile rusești Primorsk și Ust-Luga de la Marea Baltică, importante centre de export situate în apropierea Estoniei și Finlandei.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol rusești și a rutelor de export în ultimele săptămâni, în încercarea de a slăbi economia de război a Rusiei și pe fondul blocării negocierilor de pace, mediate de Washington.



Nu au fost raportate victime sau pagube în urma loviturii dronei asupra centralei electrice Auvere din Estonia, situată la doar 2 km (1,2 mile) de granița cu Rusia, a declarat guvernul estonian.



„Drona nu era îndreptată spre Estonia. Aceasta este o consecință concretă a războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna într-o postare pe X.



Președintele leton Edgars Rinkevics a declarat reporterilor că drona care s-a prăbușit în Letonia era ucraineană și făcea parte dintr-un atac asupra țintelor rusești, a raportat postul public de televiziune LSM.

O a treia dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian leton prin Belarus înainte de a zbura spre Rusia, au declarat autoritățile letone.



Premierul Lituaniei a declarat la începutul acestei săptămâni că o dronă militară care s-a prăbușit într-un lac din Lituania provenea, de asemenea, din Ucraina și avea ca țintă atacarea exporturilor de petrol ale Rusiei.



„Războiul provocat de agresorul Rusia ne-a adus în această situație, cu drone care cad pe teritoriile tuturor celor trei state baltice în decurs de 48 de ore”, a declarat miercuri ministrul apărării din Lituania, Robertas Kaunas, într-o declarație.



„Este evident că apărarea aeriană reprezintă o provocare nu doar în Lituania, ci în întreaga alianță NATO”, a mai spus el.

Scris cu informații de la AFP, Reuters și Europa Liberă România.

