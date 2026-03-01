„Eu sunt în Kupiansk, iar Gherasimov - nu”. Ucraina luptă cu dezinformarea rusă

În ultima jumătate de an, Rusia a pretins de mai multe ori că a cucerit orașul Kupiansk, un important centru logistic din nord-estul Ucrainei, precum și localități din imediata apropiere. Pentru a combate dezinformarea rusă, militari ucraineni au realizat video-uri din centrul Kupinaskului, despre care Moscova a spus însă că sunt generate cu inteligența artificială (IA). La Kupiansk, luptele continuă, dar linia frontului rămâne mai mut statică, la fel ca în alte regiuni, pe măsură ce războiul a intrat în cel de al cincilea an.