Eugen Tomac, un bun cunoscător al Moldovei, desemnat premier în România

Eugen Tomac (44 de ani), un politician apropiat fostului președinte Traian Băsescu, este cunoscut inclusiv pentru rolul jucat în dezvoltarea relațiilor R. Moldova cu România vecină, dar și cu Uniunea Europeană. El se află în prezent la al doilea mandat de europarlamentar din partea Partidului Mișcarea Populară, pe care îl conduce.

A deținut funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni între anii 2009 și 2012, iar din toamna anului 2025 este Consilier Onorific pentru Relația cu Românii de Pretutindeni al lui Nicușor Dan.

În Parlamentul European este membru în Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova, precum și în Adunarea Parlamentară Euronest.

Eugen Tomac s-a născut în satul Babele, comuna Sofian-Trubaiovca, din raionul Ismail, regiunea Odessa, în fosta Republică Sovietică Socialistă Ucraineană. S-a stabilit în România la 17 ani, printr-un program de burse oferit de Guvernul României etnicilor români din țările vecine, amintește site-ul românesc de știri Hotnews.

Tomac a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti în 2003 și și-a început cariera ca jurnalist la publicaţii precum Ziua, Confluenţe, Radio România Cultural, TVR sau revista „Magazin Istoric”.

Ce șanse are să facă guvern?

Șansele lui Tomac de a găsi o soluție durabilă pentru rezolvarea crizei de guvern din România sunt apreciate diferit de mass-media de peste Prut.

HotNews a scris că social-democrații, cei care au dat lovitura de grație fostului guvern, sunt deschiși numirii lui Tomac, însă alte partide parlamentare au rezerve.

Ziarul Cotidianul scrie că scenariul cel mai probabil ar fi ca actualul europarlamentar, dacă își va asigura destule voturi în parlament (adică cel puțin 233), să facă un guvern de tehnocrați.

Printre numele vehiculate pentru miniștri, potrivit altor surse, ar fi Luca Niculescu, la Externe, Mihai Motoc, la Apărare, Alexandru Nazare, la Finanțe și, posibil, Dragoș Pîslaru, la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene.

După nominalizare, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă.

Constituția spune că are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri.

Ce crede Tomac despre unire

Eugen Tomac, s-a numărat printre politicienii din România cărora Europa Liberă le-a cerut la începutul anului curent să comenteze declarațiile președintei Maia Sandu despre avantajele unei eventuale uniri cu România. El numit atunci unirea „un deziderat natural pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului”.

Tomac a amintit că România și-a exprimat oficial disponibilitatea de a discuta acest subiect încă din 2018, dar a subliniat că inițiativa trebuie să vină din Republica Moldova.

„O bună parte din societatea din Republica Moldova nu privește, din nefericire, unirea ca o opțiune imediată. Acest proces lung de tranziție de la epoca sovietică la democratizare și europenizare încă mai are de lucru”, a mai afirmat Tomac.

În opinia sa, discuția despre unire trebuie purtată cu prudență și fără a deveni un instrument de confruntare politică.

Accentul ar trebui pus pe proiecte concrete și pe obiectivul asumat deja de Chișinău, ne-a spus Tomac.

„Cred că energia noastră trebuie să fie concentrată pe integrarea în Uniunea Europeană. Această discuție trebuie privită cu responsabilitate și nicidecum transformată într-un subiect politic care să divizeze”, a completat el.

Investigație de presă despre familia lui Tomac

Numirea lui Eugen Tomac ca premier în România vine la puțin timp după ce presa a publicat o investigație despre afacerile unor membri ai familiei sale.

Potrivit site-ului G4 Media, o firmă patronată de soacra europarlamentarului, a beneficiat în anul 2025 de fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În comunicarea oficială, la contactul firmei apar telefonul și e-mailul cumnatei lui Tomac, responsabilă la stat cu derularea altui proiect din PNRR. În cadrul firmei a lucrat și soția liderului PMP, Diana Postică, în prezent vice-consul în cadrul Ambasadei României la Bruxelles, unde își desfășoară activitatea și Parlamentul European.

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