Social-democrații (PSD) s-au ciocnit în repetate rânduri cu Bolojan, ale cărui măsuri sale de austeritate, destinate reducerii celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană le-au nemulțumit electoratul.

PSD a mai afirmat că stilul său de guvernare era „disprețuitor” față de partenerii de coaliție.

Moțiunea de cenzură, intitulată 'STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului', semnată de 254 de deputați la momentul depunerii, moțiunea avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi adoptată.

Marți au fost înregistrate 281 de voturi „pentru” și 4 voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

Președintele partidului ultranaționalist AUR, George Simion, a anunțat și el căderea guvernului înainte ca numărătoarea oficială să se încheie.

„Guvernul a fost răsturnat”, a scris Simion pe X, în engleză. „Sfârșitul a zece luni în care așa-zișii pro-europeni nu au adus nimic altceva decât: impozite, război și sărăcie.”

Sondajele de opinie arată că Bolojan este cel mai popular politician din coaliția de guvernare.

Leul românesc a scăzut la un nivel record, iar costurile datoriei au crescut, pe fondul instabilității politice care amenință capacitatea României de a pune în aplicare reformele necesare pentru a accesa fonduri europene în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro înainte de termenul limită din august.

Înainte de anunțarea rezultatului votului, analiștii au avertizat asupra riscurilor economice ale căderii guvernului reformator.

„Deși sunt posibile mai multe scenarii, riscul de scădere a ratingului de credit, preocupările legate de stabilitatea financiară și impactul negativ asupra creșterii economice vor reduce probabil marja de manevră politică”, a afirmat Unicredit într-o notă de cercetare.

Tot pentru Europa, dar fără Bolojan?

Dacă Bolojan ar fi supraviețuit, el tot ar fi trebuit să se întoarcă în parlament până la începutul lunii iunie – când expiră mandatul înlocuitorilor interimari ai miniștrilor PSD care au demisionat – și să câștige un vot de încredere pentru o nouă componență a cabinetului.

După căderea guvernului, președintele Nicușor Dan, care numește prim-ministrul, va încerca să reconstruiască coaliția pro-UE formată din patru partide, cu un alt liberal sau un tehnocrat în funcția de prim-ministru, apreciază Reuters.

PSD, fără de care nu se poate obține o majoritate pro-UE, a declarat în repetate rânduri că s-ar alătura din nou aceleiași coaliții sub conducerea unui alt prim-ministru, dar liberalii lui Bolojan l-au susținut până acum și au exclus colaborarea cu stânga.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul nu va forma o coaliție cu Alianța pentru Unirea Românilor, partidul de extremă dreapta care a avut un rol important în răsturnarea guvernului Bolojan.

În ajun, președintele pro-UE Nicușor Dan a dat asigurări că țara își va menține orientarea pro-occidentală și va merge înainte cu reformele.

„Discuțiile politice vor fi dificile, dar este responsabilitatea mea ca președinte – și a partidelor politice – să conduc România în direcția corectă”, a declarat el luni reporterilor la summitul Comunității Politice Europene, la Erevan, unde a mers împreună cu președinta Maia Sandu.

