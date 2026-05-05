Parlamentul României votează moțiunea împotriva guvernului reformist al lui Ilie Bolojan

Cel mai mare partid din România, Partidul Social-Democrat (PSD), a părăsit guvernarea luna trecută și și-a unit forțele cu extrema dreaptă (AUR) pentru a depune moțiunea.

Tensiunile cu PSD s-au intensificat după ce Bolojan a impus măsuri de austeritate nepopulare menite să reducă deficitul bugetar, cel mai mare din Uniunea Europeană. În opinia autorilor moțiunii, reformele ar avea efecte negative asupra nivelului de trai al populației.

Analiștii se așteaptă ca moțiunea împotriva numită „Stop planului Bolojan” să fie adoptată, ceea ce va duce la negocieri dificile pentru formarea unui nou guvern, potrivit AFP.

Parlamentul urma să dezbată moțiunea începând cu ora 11:00, votul fiind așteptat în cursul după-amiezii.

Semnată de 254 de deputați la momentul depunerii, moțiunea are nevoie de 233 de voturi pentru a fi adoptată în parlamentul cu 465 de locuri.

În ajun, președintele pro-UE Nicușor Dan a dat asigurări că țara își va menține orientarea pro-occidentală și va merge înainte cu reformele.

„Discuțiile politice vor fi dificile, dar este responsabilitatea mea ca președinte – și a partidelor politice – să conduc România în direcția corectă”, a declarat el luni reporterilor la summitul Comunității Politice Europene, la Erevan, unde a mers împreună cu președinta Maia Sandu.

În timp ce social-democrații, cel mai mare partid din parlament, fără de care nu se poate obține o majoritate pro-UE, au afirmat în repetate rânduri că sunt dispuși să se alăture din nou aceluiași grup de partide pro-europene cu un alt prim-ministru, celelalte partide au declarat că nu vor mai colabora cu ei.

„Incertitudinea privind componența politică a guvernului va dura una sau două săptămâni. Nu trebuie ca asta să ne îngrijoreze, deoarece există un angajament politic privind o traiectorie pro-europeană”, a spus Dan luni.

Unii parlamentari care au semnat moțiunea de cenzură au declarat ulterior că nu vor vota în favoarea ei, ceea ce înseamnă că Bolojan ar putea supraviețui, totuși, votului de marți, anticipează Reuters.

Luni, leul românesc se tranzacționa la 5,1950 pentru un euro, la doar un pas de nivelurile record de scăzute atinse joi și vineri.

Fost primar al orașului din vestul României Oradea, liberalul Ilie Bolojan a venit la putere în februarie 2025 ca președinte interimar, după șocul victoriei ultranaționalistului Călin Georgescu la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Ele s-au repetat până la urmă, din cauza suspiciunilor că au fost influențate de Rusia, fiind câștigate de Nicușor Dan, care l-a numit pe Bolojan premier, în iunie 2025.

