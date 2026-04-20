Rezultatul bun al coaliției lui Radev, care a depășit previziunile sondajelor, este unul dintre cele mai solide obținute de un singur partid în ultimele două decenii și ar putea pune capăt, cel puțin pentru moment, instabilității care a dus la organizarea a opt alegeri în cinci ani în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, apreciază Reuters.

„Bulgaria Progresistă” s-a situat cu mult în fața coaliției pro-europene „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică” (PP-DB), care a obținut 14,2%, și a partidului GERB, care a dominat scena politică multă vreme, condus de fostul prim-ministru Boiko Borisov, cu 13%.



„Aceasta este o victorie a speranței asupra neîncrederii, o victorie a libertății asupra fricii și, în cele din urmă, dacă vreți, o victorie a moralității”, a declarat Radev la o conferință de presă, duminică seara.



Eurosceptic și fost pilot de vânătoare, opus sprijinului militar pentru Ucraina împotriva Moscovei, Radev, care are 62 de ani, a demisionat din funcția de președinte în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare, după ce protestele de masă au forțat demisia guvernului anterior, în decembrie.

El a profitat de valul de frustrare provocat de instabilitatea politică din țara balcanică de 6,5 milioane de locuitori, unde alegătorii sunt sătui de corupție și de partidele tradiționale care au dominat scena politică timp de decenii.

Rata de participare la alegeri a depășit 50%, cea mai ridicată din aprilie 2021, a declarat pentru AFP Dobromir Jivkov, directorul agenției Market Links.

Cota scăzuse la doar 39% la alegerile din 2024, pe fondul unei neîncrederi generalizate a publicului în politică.

Lumină la capătul tunelului?

„Există în sfârșit o ocazie ca schimbările să devină efectiv vizibile”, a declarat pentru Reuters Evelina Koleva, manager la o companie de marketing digital din capitala Sofia.



Radev a ieșit învingător „fără echivoc”, a declarat la rândul ei pentru AFP Boriana Dimitrova, de la agenția de sondaje Alpha Research.



Borisov, care a condus țara practic fără întrerupere timp de aproape un deceniu, l-a felicitat pe Radev luni dimineață, dar a insistat că „a câștiga alegerile este una, a guverna este alta”.



Borisov, în vârstă de 65 de ani, a respins ideea potrivit cărora Radev ar aduce ceva „nou”, subliniind în schimb „poziția extrem de pro-europeană” a propriului său partid, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei și UE.

Radev, pe de altă parte, promovează „relații pragmatice cu Rusia, bazate pe respect reciproc și tratament egal”.



El a criticat acordul de apărare pe 10 ani semnat luna trecută între Bulgaria și Ucraina, care rezistă invaziei pe scară largă a Rusiei din 2022.



De asemenea, Radev s-a opus trimiterii de arme din Bulgaria către Ucraina, deși a declarat că nu va folosi dreptul de veto al țării sale pentru a bloca deciziile UE, cum a făcut-o mereu Ungaria lui Viktor Orban, învins în alegerile de la 12 aprilie.

Radev a fost felicitat „din suflet” pentru victoria în alegeri de fostul președinte moldovean pro-rus Igor Dodon, care a postat pe rețele un salut în limba rusă.

Bulgaria este țara cea mai săracă din Uniunea Europeană, la care a aderat în 2007, odată cu România. La vremea aceea, cele două țări ocupau ultimele două trepte ale prosperității în UE, dar România s-a „desprins” de coada plutonului, atacând media europeană și depășind cinci-șase alte membre, în vreme ce Bulgaria a rămas codașă.

Bulgaria a aderat la 1 ianuarie 2026 la zona euro, după ce reușise să adere, împreună cu vecina de la nord, România, la Spațiul Schengen fără controale la frontierele interne.

