Bulgarii vor merge la vot la 19 aprilie, a opta oară în cinci ani

Iotova l-a ales săptămâna trecută pe Andrei Ghiurov, viceguvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, pentru a conduce un guvern interimar însărcinat cu pregătirea terenului pentru alte alegeri parlamentare, al optulea scrutin național în doar cinci ani în statul membru al UE și NATO.

„Voi emite un decret pentru organizarea alegerilor pe 19 aprilie”, a declarat Iotova la o conferință de presă miercuri, după întâlnirea cu Ghiurov, care a prezentat membrii guvernului său interimar.

Bulgaria, care a aderat la zona euro la 1 ianuarie, se confruntă cu o instabilitate politică prelungită, partidele fiind incapabile să formeze coaliții de guvernare stabile într-un parlament fragmentat.

„Vrem alegeri corecte, transparente, bine pregătite și bine organizate. Ne așteptăm să apărați fiecare vot în parte”, a spus Iotova când a anunțat numirea lui Ghiurov, pe 12 februarie, adăugând că țara se confruntă cu „probleme urgente” care necesită „soluții urgente”.

Ghiurov, în vârstă de 50 de ani, este un fost membru al parlamentului din partea partidului liberal pro-UE „Continuăm schimbarea” (PP), care a fost ales de parlament ca viceguvernator al Băncii Naționale în 2023.

El a fost însă suspendat temporar în 2024, când Comisia Anticorupție din Bulgaria a constatat un conflict de interese, acuzându-l că nu s-a retras dintr-o societate comercială și din două asociații.

O instanță inferioară a anulat ulterior decizia comisiei, pe care grupurile de opoziție au denunțat-o ca fiind motivată politic.

În prezent, procedurile judiciare sunt suspendate, cea mai înaltă instanță administrativă a țării sesizând Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Intrată în UE odată cu România, la 1 ianuarie 2007, Bulgaria rămâne cea mai săracă țară din blocul cu 27 de membri, în vreme ce vecina ei de la nord a urcat constant în clasamentul PIB-ului ajustat cu puterea de cumpărare (PPP), depășind țări în trecut tradițional mai prospere ca Ungaria sau Slovacia.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te