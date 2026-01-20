De ce își dă demisia președintele eurosceptic al Bulgariei și ce urmează 

„Astăzi mă adresez dumneavoastră pentru ultima dată în calitate de președinte al Bulgariei”, a spus Radev într-un discurs televizat, în seara de 19 ianuarie, precizând că își va depune demisia în fața Curții Constituționale a doua zi.

Bulgaria, care a adoptat moneda euro la 1 ianuarie, se confruntă cu o nouă perioadă de instabilitate politică după o serie de mari proteste anticorupție soldate, la jumătatea lunii decembrie, cu căderea unui guvern condus de conservatori.

Un critic vocal al guvernului și susținător al protestelor, Radev a anunțat săptămâna trecută că va convoca alegeri anticipate - a opta rundă de alegeri din ultimii patru ani - după ce partidele parlamentare nu au reușit să formeze un nou executiv.

Un nou partid, „cerut de oameni”

În vârstă de 62 de ani, Radev este președinte din 2017, o funcție reprezentativă, dar fără mari pârghii, în care a fost reales în 2021. Dacă demisia sa va fi aprobată de Curtea Constituțională de la Sofia, el va fi înlocuit de vicepreședinta Iliana Iotova până la alegerile prezidențiale din noiembrie anul acesta.

După cum relatează serviciul bulgar al Europei Libere, președintele a vehiculat de mult timp posibilitatea de a-și crea propriul partid pentru a putea candida la parlamentare și a aduce stabilitate politică.

„Clasa politică de astăzi a trădat speranțele bulgarilor”, a spus Radev în discursul televizat la anunțarea demisiei, adăugând: „Avem nevoie de un nou contract social”.

Radev nu a spus în discursul său că ar avea planuri să creeze un nou partid, afirmând numai că „oamenii o cer, peste tot”.

După crize repetate și opt runde de alegeri parlamentare în numai patru ani, care au creat doar parlamente fragmentate și incapabile să dea guverne durabile, două treimi din alegători nu mai participă la vot.

Guvernul precedent a rezistat aproape un an, fiind dominat de veterani ai politicii bulgare, ca fostul premier Boiko Borisov, liderul partidului GERB, și de oligarhul Delian Peevski, aflat sub sancțiuni americane și britanice pentru corupție. Dar acest guvern a fost forțat să demisioneze de protestele împotriva unui nou buget și a corupției generalizate, demonstrațiile fiind sprijinite de Radev.

„Un salvator”, dar nu neapărat al întregii națiuni

Sceptic față de recenta aderare a Bulgariei la zona euro și având o poziție favorabilă Kremlinului în privința războiului din Ucraina și a sancțiunilor împotriva Rusiei, președintele bulgar a căpătat un rol tot mai proeminent în ultimii ani.

Așa încât, momentul actual pare să-i ofere șansa de a deveni „un salvator” al națiunii cuprinse de haos, este de părere analistul Tihomir Bezlov, cercetător principal la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia, intervievat de Reuters.

Sondaje recente realizate de Alpha Research sugerează un sprijin mare pentru apariția unui nou partid și o profundă neîncredere în actualul sistem politic.

Cu toate acestea, analiștii spun că, deși Radev se bucură de sprijin popular, este puțin probabil să obțină o majoritate absolută, dacă își va forma un nou partid și va candida la alegeri.

Ala încât și după alegeri parlamentare cu participarea sa, situația poate rămâne complicată pentru că niciun alt partid cu șanse cu care ar putea încerca o coaliție nu împărtășește scepticismul lui Radev față de zona euro și opoziția sa față de trimiterea de ajutor militar Ucrainei, pe care a descris-o drept „sortită eșecului”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te