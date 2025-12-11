Guvernul Bulgariei și-a dat demisia, după mari proteste de stradă

Jeliazkov și-a anunțat demisia joi, într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze moțiunea de cenzură.

Demisia survine cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.



„Coaliția noastră s-a reunit, am discutat situația actuală, provocările cu care ne confruntăm și deciziile pe care trebuie să le luăm în mod responsabil”, a declarat Jeliazkov, anunțând decizia guvernului de a demisiona. „Dorința noastră este să fim la nivelul așteptărilor societății”, a spus el. „Puterea vine din vocea poporului.”



Mii de bulgari s-au adunat miercuri seara la Sofia și în zeci de alte orașe din țara membră în UE și NATO, în cea mai recentă dintr-o serie de demonstrații care au ilustrat frustrarea cetățenilor față de corupția endemică și eșecul guvernelor succesive de a o eradica.

Săptămâna trecută, guvernul lui Jeliazkov și-a retras planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în moneda euro, din cauza protestelor.

Partidele de opoziție și alte organizații au declarat că protestează împotriva planurilor de majorare a contribuțiilor la asigurările sociale și a impozitelor pe dividende pentru a finanța cheltuielile mai mari ale statului.

În ciuda retragerii proiectului de buget, protestele au continuat neabătut într-o țară care a organizat șapte alegeri naționale în ultimii patru ani – cele mai recente în octombrie 2024 – pe fondul unor profunde diviziuni politice și sociale.

Președintele Rumen Radev, care are puteri limitate în conformitate cu Constituția bulgară, va solicita acum partidelor din parlament să încerce să formeze un nou guvern și, dacă – așa cum pare probabil – acestea nu vor reuși să facă acest lucru, el va forma o administrație interimară care să conducă țara până la organizarea de noi alegeri.

Cea mai săracă țară din Uniunea Europeană urmează să adere la zona euro la 1 ianuarie. Se preconizează că acest lucru se va întâmpla în ciuda demisiei guvernului.

Analiștii spun că încrederea scăzută în instituțiile și liderii bulgari a fost agravată de îngrijorările legate de prețuri, în contextul în care țara se pregătește să adopte euro.

„Societatea bulgară se află într-o situație de unitate foarte largă împotriva modelului de guvernare”, a declarat pentru AFP Dobromir Jeliazkov, directorul agenției sociologice Market Links.

„Nivelul de încredere în guvernul și parlamentul bulgar rămâne aproape de minimele istorice, ceea ce este încă un indicator al crizei politice și instituționale grave cu care se confruntă țara”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, președintele Rumen Radev și-a declarat sprijinul pentru protestatari și a îndemnat guvernul să demisioneze pentru a deschidea calea alegerilor anticipate.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te