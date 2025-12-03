Guvernul Bulgariei, confruntat cu moțiune după proteste mari în cea mai săracă țară din UE. Care sunt motivele furiei?

Alianța politică „Continuăm schimbarea – Bulgaria democratică” (WCC-DB) a anunțat că va depune vineri o moțiune de cenzură împotriva guvernului bulgar. Partidul intenționează, de asemenea, să organizeze un alt protest de amploare săptămâna viitoare, care va coincide cu dezbaterea moțiunii.

Liderul WCC-DB și fostul ministru de finanțe Asen Vasilev și-a exprimat recunoștința față de participanții la protestele din 1 decembrie de la Sofia, descriind demonstrația ca fiind „istorică” și lăudând comportamentul pașnic al celor implicați. Într-o declarație video, el a subliniat că protestatarii și-au exprimat clar cererile: curmarea presupusei corupții legate de personalități precum Boiko Borisov și Delian Peevski, care, în cuvintele sale, amenință atât bunăstarea poporului bulgar, cât și viitorul copiilor țării.

Proiectul de buget prevedea mărirea contribuțiilor la sistemul de securitate socială, dar și a salariilor unor angajați bugetari percepuți deja ca „răsfățați” de mulți bulgari mai săraci, ca judecătorii sau polițiștii.

„Guvernul este mafia”

Protestele masive care au zguduit Bulgaria în ultimele zile nu au fost motivate doar de furia față de un buget care îi nemulțumea pe cetățeni. Unii protestatarii au spus că guvernul este „o mafie” care fură de la oameni.

Protestatarii au scandat și „demisia”, pe fondul unei furii mai profunde față de corupție și probleme economice ale bulgarilor.

Demonstrațiile au fost convocate de partidele de opoziție, care nu se bucură în mod normal de un sprijin public ridicat.

Dar Piața Independenței din Sofia a fost plină de oameni luni, în cele mai mari demonstrații din anii 1990 încoace.

„Întreaga situație cu ticăloșii care sunt la putere de 30 de ani sau mai mult trebuie pur și simplu să se oprească. Noi suntem oamenii care trebuie să schimbe asta”, a declarat Alexander Karatov, un protestatar din Sofia.

Karatov a declarat pentru Serviciul Bulgar al Europei Libere (RFE/RL) că plățile și impozitele sale la asigurările sociale nu sunt gestionate transparent.

„Ca muncitor, deja sunt furat. Și în mod regulat. Și vor să fure mai mult. Sigur că nu vreau să-i las să facă asta”, a adăugat el.

Transparency International clasează Bulgaria pe locul doi în clasamentul celor mai corupte țări din Uniunea Europeană, după Ungaria. Bulgaria este cea mai săracă țară din UE, potrivit biroului de statistică al blocului comunitar.

De asemenea, este unul dintre cei mai instabili membri din punct de vedere politic ai blocului comunitar.

Bulgarii s-au dus la urne de șapte ori din 2021 pentru a alege un parlament, care a fost paralizat de o serie de coaliții instabile conduse de mai multe partide de centru și de dreapta.

O altă protestatară, Karolina Koleva, a declarat pentru RFE/RL că ar accepta impozite mai mari pentru a finanța „pensionari, mame, profesori... asistență medicală”, dar se tem că „acești bani se vor reinvesti în bonusuri pentru diverse persoane”.

Este guvernul amenințat?

Este a doua oară în ultimele săptămâni când propunerile bugetare ale guvernului sunt contestate în stradă. Inițial, Executivul de la Sofia a anunțat că își va „revizui” planurile în urma protestelor din 28 noiembrie.

Amploarea demonstrațiilor din 1 decembrie i-a luat pe mulți prin surprindere.

În mod neobișnuit, acestea nu au avut loc doar la Sofia. Mulțimile s-au adunat în numeroase orașe din Bulgaria. Se pare că mai multe probleme au contribuit la acest lucru. Unii oameni sunt supărați pe decizia Bulgariei de a adopta moneda euro de la 1 ianuarie.

De asemenea, există o antipatie evidentă față de anumiți politicieni, precum Boiko Borisov, care a fost prim-ministru de trei ori, timp de nouă ani, între 2009-2021, și Delian Peevski, un legislator și oligarh care a fost sancționat pentru corupție de Marea Britanie și Statele Unite.

Niciunul dintre ei nu deține în prezent o funcție guvernamentală, dar sunt liderii a două dintre partidele care alcătuiesc coaliția de guvernământ.

Protestatarul Stoicio Stoicev a declarat pentru RFE/RL că Borisov și Peevski sunt „simboluri ale statului capturat”. El a spus că a venit în Piața Independenței din cauza „abuzurilor” din ultimii 15 ani.

Acesta a fost un alt factor care i-a împins pe oameni în stradă: faptul că politicieni precum Borisov au fost în centrul puterii și în jurul ei timp de decenii.

La acest val s-a adăugat sprijinul pentru primarul orașului Varna, Blagomir Koțev, recent eliberat după luni de arest pentru acuzații de corupție, despre care susținătorii săi au spus că au fost motivate politic.

„Democrația a fost coruptă și trebuie să o luăm înapoi”, le-a spus Koțev protestatarilor din Varna.

Manifestanții din Sofia, care urmăreau discursul său pe ecrane gigantice, scandau „Victorie”. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea lui Borisov, Peevski sau a prim-ministrului Rosen Jeliazkov.

Spre sfârșitul zilei de 1 decembrie, au avut loc unele ciocniri între poliție și protestatari. Autoritățile bulgare au precizat că 10 persoane au fost reținute.

Dar, în genereal, pe ansamblul țării, adunările au fost pașnice.

Scris pe baza relatărilor Serviciului Bulgar al Europei Libere, cu contribuția lui Ray Furlong.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te