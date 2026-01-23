Iliana Iotova este prima femeie președinte al Bulgariei. Curtea Constituțională a acceptat demisia lui Radev

Radev, considerat un pro-rus și eurosceptic, a făcut anunțul cu numai două luni înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Bulgaria și pe fondul speculațiilor că acesta pregătește propriul său proiect politic pentru a candida în acest scrutin.

Decizia CC de a-i retrage mandatul lui Radev intră în vigoare la 23 ianuarie 2026. Este definitivă și a fost luată în unanimitate de cei 12 judecători.

Cu câteva zile în urmă, președinta Curții Constituționale, Pavlina Panova, a declarat pentru Nova TV că „opinia generală a Curții este că doamna Iotova nu va trebui să depună din nou jurământul, deoarece trecerea de la o funcție la alta se face în virtutea Constituției, nu în urma unor alegeri”.

Se așteaptă ca Radev să părăsească oficial biroul său tot vineri, fiind condus de Iotova prin intrarea principală a sediului președinției.

Iliana Iotova va rămâne în funcția de președinte până la sfârșitul mandatului său, în ianuarie 2027.

În discursul său de luni, Radev a spus ca este „convins ca Iliana Iotova va fi un șef de stat demn” și i-a mulțumit pentru sprijinul acordat în ultimii nouă ani.

Cine este Iliana Iotova

Radev și Iotova au fost aleși președinte și vicepreședinte în alegerile din 2016 și 2021.

Din anul 2000 și până la alegerea ca vicepreședinte, Iotova a fost membră a conducerii Partidului Socialist Bulgar (BPS), iar între 1997 și 2007 a fost șefa centrului de presă al partidului.

În 2021, Președinția bulgară a intrat în conflict cu BSP, care era condus atunci de Kornelia Ninova. De anul trecut, partidul este condus de Atanas Zafirov, care a felicitat-o acum pe Iotova pentru funcția prezidențială.

De asemenea, între 2005 și 2007, Iotova a fost deputat în Parlament, făcând parte dintr-o alianță de guvernare.

Ea a renunțat la mandat după ce a fost aleasă în Parlamentul European (PE) ca unul din primii europarlamentari bulgari după aderarea țării la UE. Din 2007 până în 2017, Iotova a făcut parte din Grupul Socialiștilor și Democraților din PE.

În 2014, Iotova a fost implicată într-un scandal legat de facturarea către PE a sumei de 4 000 de euro pentru o firmă bulgară de relații publice, care urma să îi îmbunătățească imaginea.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te