După votul din cadrul unei reuniuni de partid, luni seară, reprezentanții stângii au declarat că își vor retrage cei șase miniștri din guvern săptămâna aceasta, lăsând coaliția fără majoritate parlamentară.

Guvernul de coaliție al lui Bolojan, format din patru partide pro-europene (PNL, PSD, USR, UDMR), s-a constituit în urmă cu 10 luni, în urma unor alegeri prezidențiale care au polarizat opinia publică, în încercarea de a contracara ascensiunea extremei drepte.

Membrii coaliției s-au confruntat mereu, mai ales pe tema măsurilor de reformă. Bolojan a afirmat în repetate rânduri că nu va demisiona.

Politicianul în vârstă de 57 de ani, fost primar al Oradei, care și-a făcut o reputație de reformator hotărât să reducă risipa banilor publici și să atragă fonduri europene, a fost criticat mereu pentru „inflexibilitatea” sa.

Social-democrații, cel mai mare partid din coaliție, sunt din ce în ce mai îngrijorați de pierderea sprijinului în favoarea extremei drepte, reprezentată de AUR, atât în sondajele de opinie, cât și la ultimele alegeri parlamentare. România are programate alegeri naționale în 2028.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după votul intern de luni că partidul va „acționa în zilele următoare” în „conformitate” cu dorințele membrilor, dar nu a anunțat imediat că se retrage din guvern.

Nori negri pentru fondurile europene

Agențiile de rating au menținut România pe ultima treaptă a categoriei de investiții după ce cabinetul Bolojan a majorat impozitele și a început să reducă cheltuielile statului pentru a diminua cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, dar au avertizat că instabilitatea politică reprezintă un risc major.

Nerespectarea aplicării unor reforme suplimentare până în august ar însemna că România ar pierde fonduri de redresare și reziliență ale UE în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro, adică aproximativ jumătate din ce așteaptă de la Bruxelles. De asemenea, România trebuie să semneze contracte de apărare în valoare de 16,6 miliarde de euro în cadrul noii inițiative de reînarmare a UE, SAFE. Acestea ar putea fi folosite printre altele pentru infrastructură de legătură cu Ucraina și R. Moldova.

Președintele României, Nicușor Dan, considerat un centrist, a încercat să liniștească piețele luni dimineață, afirmând că partidele de la guvernare au ajuns la un acord cu privire la fondurile UE și la obiectivele privind deficitul.

Agențiile de rating Moody's, S&P și Fitch nu au făcut niciun comentariu imediat cu privire la evoluțiile politice de la București.

Eoghan McDonagh, manager de portofoliu la Allianz Global Investors, a declarat pentru Reuters că investitorii au apreciat eforturile guvernului Bolojan de a stabiliza finanțele publice.

„Orice abatere de la această traiectorie reformistă – adică plecarea lui Bolojan din funcție – ar fi percepută negativ de piață”, a spus el.

Bolojan, care, potrivit sondajelor de opinie, este cel mai respectat politician din guvernare, a declarat duminică seara că va numi miniștri interimari din actualul cabinet. Aceștia vor putea deține portofoliile redistribuite timp de 45 de zile.

Alianța pentru Unirea Românilor, formațiunea de extremă dreapta din opoziție, care se află în fruntea tuturor partidelor în sondajele de opinie, a declarat că va depune o moțiune de cenzură în luna mai. Social-democrații au afirmat că și ei ar putea depune o moțiune de cenzură.

Dacă cele două partide și-ar susține reciproc moțiunea, guvernul ar cădea, ceea ce ar duce la săptămâni de negocieri îndelungate între partide pentru formarea unei noi coaliții.

O majoritate pro-europeană la guvernare nu poate exista fără social-democrați, cel mai mare partid din parlament, cu 28% din locuri.

Președintele Dan, care numește prim-ministrul, a declarat că partidele din coaliție nu au altă opțiune decât să continue să guverneze. El a exclus numirea unui premier susținut de extrema dreaptă.

România nu a organizat niciodată alegeri parlamentare anticipate.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te