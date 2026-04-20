5000 de membri ai PSD au fost invitați să răspundă luni seara, în cadrul unei adunări online numită „Momentul adevărului”, să decidă dacă partidul lor îl mai susține pe Bolojan.

Întrebarea referendumului intern, publicată luni, este:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”

Potrivit presei românești, ar fi aproape sigur că rezultatul va fi negativ pentru premierul liberal.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a spus că partidele pro-europene aflate la guvernare (patru la număr, într-o largă coaliție care mai cuprind Uniunea Salvați România, USR, și Uniunea Maghiarilor, UDMR) nu au altă opțiune decât să guverneze în continuare.

În calitate de președinte, Dan îl numește pe prim-ministru, fiind un susținător fervent al lui Bolojan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat într-un interviu la Antena 3 că, dacă PSD decide retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, atunci marţi sau miercuri ar trebui să existe consultări la Palatul Cotroceni, pentru ca şeful statului să ştie cât mai repede ce îşi doreşte fiecare partid. Grindeanu a mai declarat că partidul pe care îl conduce își dorește un premier „empatic”, relatează RFI.

Coaliție instabilă, de dragul stabilității

Reuters amintește că guvernul de coaliție a preluat puterea în urmă cu 10 luni, în urma unor alegeri prezidențiale extrem de polarizante, care au fost inițial anulate din cauza suspiciunilor de interferență rusă în favoarea candidatului de extremă dreaptă, Călin Georgescu, înainte de a fi repetate în luna mai a anului trecut și câștigate de centristul Dan.

La acea vreme, cele patru partide au convenit să alterneze funcția de prim-ministru între Bolojan și social-democrații de stânga (PSD) în primăvara anului 2027. Însă PSD s-a ciocnit în repetate rânduri cu Bolojan pe tema reducerilor de cheltuieli, iar votul intern de luni contravine protocoalelor de coaliție semnate acum 10 luni.

Surse la curent cu ședința PSD de luni au declarat pentru Reuters că social-democrații ar putea renunța la planul de rotație a funcției de prim-ministru, cu condiția ca liberalii să aleagă o altă persoană în locul lui Bolojan.

Bolojan a afirmat că nu intenționează să demisioneze.

O majoritate pro-europeană la guvernare nu poate exista fără social-democrați, cel mai mare partid din parlament, care însă înregistrează în prezent în sondaje un scor semnificativ mai mic decât cel al opoziției de extremă dreapta.

România va organiza alegeri parlamentare în 2028.

Agențiile de rating au menținut România pe ultima treaptă a categoriei de investiții după ce cabinetul lui Bolojan a majorat impozitele și a început să reducă cel mai mare deficit bugetar din UE, dar au avertizat că instabilitatea politică reprezintă cel mai mare risc pentru țară.

