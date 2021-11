Europa Liberă la Florești: Corupția 30 de ani s-a clădit; noi vrem într-un an să se dărâme castelul acesta?

Toți ochii pe Maia Sandu. Acum un an, candidata anticorupție Maia Sandu a câștigat alegerile și a devenit prima femeie președinte din istoria Republicii Moldova. Șefa statului și-a exprimat regretele și mulțumirile privind reușitele și eșecurile adunate la aproape un an de la obținerea victoriei la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020. Potrivit Maiei Sandu, una dintre deficiențe vizează tergiversarea procesului de contracarare a corupției în țară. Referindu-se la reușitele pe care le menționează în mandatul său de până acum, una din realizări o consideră posibilitatea cetățenilor de a alege deputați în baza regulilor precedente, iar în parlament ajungând mai puțini politicieni corupți. Cum apreciază cetățenii primul an de la preluarea mandatului de președinte? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * * Maia Sandu a ajuns la un an de la alegerea sa în cea mai înaltă funcție în stat, dar ea a fost învestită ceva mai târziu, pe data de 24 decembrie anul trecut. Președinta a susținut ieri o conferință de presă la un an de când a fost aleasă cu un număr-record de voturi. Șefa statului a încercat să explice mai bine ce obiective crede că și-a atins și ce planuri are pe mai departe atât ea, cât și guvernul partidului fondat de ea, Partidul Acțiune și Solidaritate. Europa Liberă a căutat să afle ce cred oamenii din Florești despre primul an de mandat prezidențial. – „Președinta Maia Sandu a făcut foarte mult, dar mai este încă de făcut.” Europa Liberă: Ce a făcut concret? – „Relații cu Occidentul, vine ajutorul care ni-l dau nouă, cu vecinii duce bună relație. Precedentul președinte care a fost nici în România nu a fost, nici în Ucraina, dar dumneaei cu toate țările, cu toți colaborează, duce dialog.”

Europa Liberă: Ar trebui să fie o întâlnire Maia Sandu - Vladimir Putin? Și dacă da, ce ar trebui să discute cei doi? – „Ar trebui să facă o întâlnire, prima ce trebuie să discute e întrebarea cu Pridnestrovia (Transnistria). Țara noastră nu-i independentă, dacă este armata străină și armament pe teritoriu, asta-i nu-i independență, ea nu-i independentă. Prima întrebare ce trebuie să se hotărască este întrebarea cu Pridnestrovia.” Europa Liberă: În lupta împotriva corupției sunt rezultate, nu sunt? – „Primul pas s-a făcut, au elaborat legea, dar corupție încă este.” Europa Liberă: Cum se scapă de acest flagel? – „De eliberat din funcție, de schimbat.”

Europa Liberă: Plecarea dlui Stoianoglo rezolvă problema în justiție? – „Posibil că poate s-o rezolve alt procuror general, să fie integru, cinstit, fără cumătri, fără prieteni.” Europa Liberă: Și pe ce drum se îndreaptă țara, încotro Moldova? – „Pe o cale directă spre Europa, guvernarea în timpul de față e bună, se străduie, numai că noi toți trebuie s-o sprijinim, sunt greutăți, dar trebuie să le depășim. Toți în comun să depășim greutățile acestea și asta ne va duce la țelul unde ne trebuie nouă.” Europa Liberă: Lupta împotriva pandemiei cum se duce? – „Nu-i comunicare cu populația, nu vrea să se vaccineze.” Europa Liberă: Și ce vreți să-i spuneți președintei Sandu? – „Îi doresc succes și să fie planurile realizate – lupta cu corupția, primul e lupta cu corupția.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi sunt în ospeție aici, la Florești, și întrebăm cetățenii: ce a reușit Maia Sandu într-un an de zile? – „Nimic! Eu nu țin la dânsa, că nu a făcut și nu prea face, ea face ce face și se dă cam de la problemele mai ațoase, de la problemele care-s mai principale ea oleacă se cam dă în lături. Ea a așteptat cineva să rezolve problemele adânci și ea te miri ce, așa, suprafața și să schimbe, cum o zis și din parlament, să schimbe costumele.” Europa Liberă: Dar dacă Dvs. ați fi șefa statului, ce ați întreprinde, ce pași ați face ca lumea să aibă încredere? – „Ei, nu putem să spunem nimic, pentru că de la bun început s-au închis toate fabricile, s-au închis toate zavoadele (uzinele) și la om n-ai ce-i propune. Dacă o fermă s-a închis, zavodul s-a închis, fabrica s-a închis, ceea s-a închis și n-ai ce-i propune omului.”

Europa Liberă: Și dacă Dvs. ați fi în fruntea Republicii Moldova, ar trebui ceva să faceți, ce ați face? – „D-apoi asta trebuie de gândit, înainte de a ajunge la frunte trebuie să ne gândim: avem noi puterea ceea și capacitatea ceea care să ridicăm ceva în sus? Dar dacă n-avem, să ședem la locul nostru, unde-i locul nostru și să dăm pace la acela om care el poate ceva să facă, dar trebuie să-i dăm pace la omul care poate face ceva, nu trebuie să ne aruncăm că, dacă o să fiu șefa, să mă vadă pe mine lumea că eu îs șefă.” Europa Liberă: Lupta împotriva corupției trebuie dusă? – „Numaidecât!” Europa Liberă: Cetățenii sunt uniți? – „Nu prea, nu prea...” Europa Liberă: De ce? – „De-atâta că s-au înrăit, se hăidicesc, se urăsc, nu știu care-i mare, care n-are, să luptă unul după altul, iaca cum și iaca așa. Îți doresc zi bună și sănătate și la toată lumea pace!”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Florești, și întrebăm cetățenii ce notă îi pun președintei Sandu la un an de când a preluat mandatul. – „Dar ce a făcut ea?... A adăugit pensia la pensionari și atât, dar pentru noi mai nimic, am așteptat să se mântuie cu hoții și hoții nu i-a mai mântuit, cred că și alții se iscă. Și asta-i toată treaba.” Europa Liberă: Dacă pleacă dl Stoianoglo din funcția de procuror general, se schimbă situația în justiție? – „Poate că da, tragem nădejde.” Europa Liberă: Dar ce ar trebui să facă următorul procuror? – „Să precaute toate nelegiuirile care s-au făcut până acum. Asta-i politica de vârf, pe noi aici, oamenii la sat ne interesează una – să aibă omul unde lucra, familiile să fie întregi, s-a sculat dimineața mama, tata s-au dus la lucru, au venit înapoi, copiii îs acasă. Asta-i, dar asta nu se prevede, n-o să fie degrabă.” Europa Liberă: De ce? – „De ce? Că toți să împrăștie, toți se duc, n-au la ce rămâne, și nu că n-au la ce rămâne, dar au dat de mai bine, pentru că s-au deschis hotarele acestea și se duce lumea, se împrăștie, se duce unde le e mai bine, dar aici nu-i nimic, industrie de stat nu-i nimic, au adus fabrica de cablaj de la Orhei și plătește cât vrea el.”

Europa Liberă: Dar binele acesta care este peste hotare poate să ajungă vreodată și în Moldova? – „Dacă vom intra în Uniunea Europeană, poate să ajungă, dacă o să intrăm, dar cine știe.” Europa Liberă: Iată acest an de când dna Sandu e în fruntea Moldovei a mers de multe ori în Occident, a vorbit și cu cei de la Bruxelles, și cu cei de la Paris, și cu cei de la Berlin. Cu Vladimir Putin ar trebui să se vadă Maia Sandu? – „N-are încotro, ar trebui, că multe ne leagă: gazul, petrolul și Transnistria.” Europa Liberă: Cum ar trebui să fie rezolvată această problemă transnistreană, ce statut să i se ofere acestei regiuni? – „Dacă ar fi s-o blocheze dintr-o parte și din alta, atunci poate să fie rezolvat, dar așa nu se vede Armata a 14-a să se ducă de aici și nici nu o să se ducă, de-atâta că rusul are interes să șadă aici și rusul, el tot n-are încotro, să-și apere interesele e una, dar al doilea – dacă el are atâta armament, păi, el clar că își păzește hotarele mai departe.” Europa Liberă: Aveți un sfat pentru Maia Sandu? – „Să iasă în efir (eter), să vorbească cu alegătorii, că altfel ea pierde alegătorii.”

Europa Liberă: Se împlinește un an de când președinta Maia Sandu a venit în fruntea Republicii Moldova. Ce a reușit și ce nu a reușit sau ce trebuie să mai facă? – „Nu știu eu, cam îmi pare că nu-i chiar la treabă, totul se scumpește, lumea fuge, se duc peste hotare.” Europa Liberă: Dacă ar fi să-i puneți o notă acestui mandat de un an președintei Sandu, ce notă i-ați pune? – „Dar ea nu o să facă nimic, cum n-au făcut și ceilalți.” Europa Liberă: De ce? – „Aceștia de primprejur o mănâncă, trebuie să ai putere și ceilalți să te susțină, dar așa-i racul, lebăda și-o știucă, iaca cum îi la noi. Unde-s doi puterea crește, dar acum lumea e invidioasă, nu se ajută unul pe altul, «моя хата с краю, ничего не знаю» (nu se implică în viața socială, trăiesc în propriul confort), iaca cum. Trebuie să fie lumea mai prietenoasă, dar de unde?”

Europa Liberă: Dumneaei a câștigat mandatul, spunând că va face reformă în justiție, că va fi dusă o luptă aprigă împotriva corupției. – „Da, da...” Europa Liberă: Domeniul acesta al justiției poate fi reformat? – „Corupția aceasta știi cum e acum? E ca țiganul, озолоти руку (aurește-mi mâna), i-ai pus copeica – îți ghicește, nu-i pui – nu-ți ghicește.” Europa Liberă: Dar e cu putință totuși să fii dezrădăcinată? – „D-apoi cum? Se poate, numai că trebuie oleacă mai în strâns, iaca la noi aici primprejur cât este – s-a stricat tot, elevatorul s-a stricat, ferma stricată, totul s-a sfărâmat, dar de făcut nu se face nimic și lumea se duce.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Florești, și întrebăm cetățenii: ce notă îi puneți președintei Sandu la un an de mandat? – „La un an de mandat? Nota „2”! Nota „2”, de-atâta că ea se primblă prin toate țările, dar de Moldova n-are nevoie, ea n-are nevoie de Moldova.” Europa Liberă: Dar ca să ajungă la nota „10”, ce trebuie să facă? – „Ca să ajungă la nota „10”, ea trebuie să vadă cum trăiește lumea și ce necesități are lumea.” Europa Liberă: Ce salariu i-ar trebui unui cetățean să zică că are o viață decentă? – „Pensia să aibă vreo 5.000 și cel care lucrează măcar 10.000, eu așa spun minimum, știți, ca în Moldova.” Europa Liberă: Și ar fi lumea mulțumită dacă ar avea un salariu de 10.000 de lei? – „Da, și dacă ar fi și prețurile acestea care-s acum – lumea ar mai trăi, știți, dar ei pun condiții cum în Europa, d-apoi în Europa lumea trăiește, ei primesc, are de unde în Italia să pună o bonă ca s-o îngrijească, dar lumea la noi n-are pe pâine, șade săraca și miroase, dar zice că n-am pe ce cumpăra, șade cu mâna întinsă. Mie îmi pare că verhușka (cei de sus) dacă s-ar schimba și ar zice: „Oameni buni, iaca așa și așa” și lumea nu știu cum s-ar trage și s-ar mai gândi și la Dumnezeu, dar la noi acum e anarhie, eu socot că trebuie să se mai gândească la poporul care l-a ales, că toată baza e în popor, poporul te alege, dar pune-ți întrebarea: „De ce să mă plimb eu prin Franța, de ce să mă plimb eu prin toată Europa, dacă eu mai bine m-aș plimba prin sate să văd cum cetățeanul cela trăiește și să pun întrebare, cum să schimb eu în parlament întrebarea ca să trăiască lumea mai bine?”

Europa Liberă: De unde trebuie începută schimbarea? – „Începutul de acolo de la șeful statului, din parlament, ei s-au bătut cu pumnul în piept că noi schimbăm spre bine, toată lumea i-a votat, au gândit, într-adevăr, vrem ceva bine. Și ce s-a primit? S-a primit invers, mai rău încă de cum a fost.” Europa Liberă: Dar credeți că, dacă ați fi Dvs. în fruntea Moldovei, mai ușor ați rezolva problemele? – „Eu să fi fost, eu consultam cu fiecare cetățean și-mi notam „nabolevșii vopros” (problemele stringente), la ce trebuie să trag atenția - la asta, la asta, la asta. „Măi băieți, iaca am făcut adunare, dă să facem așa, dă să facem așa”, dar la noi nu-i așa.” Europa Liberă: Corupție este? – „Este!” Europa Liberă: Lupta asta împotriva corupției cum trebuie dusă? – „Mie îmi pare că-i deprinderea la om, îi deprinderea și gata. Eu dacă mă găsesc la lucru și eu știu că eu primesc salariu, pentru ce eu să iau de la omul cela nevoiaș dacă știu, mai ales iaca în medicină, dacă tu știi că omul cela are de trăit o lună, două zile, de ce să iei tu copeica ceea, vai de dânsul poate de unde el a dobândit-o?” Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. viitorul Republicii Moldova și al Floreștiului, și al Republicii Moldova? – „Eu nu știu, eu mă gândesc că trebuie schimbări ca ei, aceștia care au intrat la putere să vadă cât lumea îi hulește, să schimbe întrebările și să se schimbe, dacă vor să fie la putere, dacă nu – lumea o să se răscoale. Nu vedeți cu gazul ce o să fie? Dacă mai merge scumpirea, tu primești pensia 2.000 de lei, tu ai luat una de mâncare, d-apoi mai trebuie, lecuirea încă trebuie, eu n-am cu ce plăti uslugile (serviciile comunale), cum să trăiesc mai departe? D-apoi eu nu-s deprinsă să fur, să mint, să fac corupție, eu îs deprinsă cum m-au deprins părinții mei, mama era învățătoare, tata era combainer și lucrau cinstit și m-au învățat și pe mine: „Nu-i ața ta, să nu o iei niciodată, să o lași acolo unde ea este”.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Florești, și întrebăm: dacă ați fi Dvs. președintele Moldovei ce ați întreprinde? – „Ce să întreprind? E greu de spus acum în țara asta, e sărăcie în țară și guvernarea poate vor să facă ceva, poate nu vor să facă, dar poate vor să facă și nu pot, și pandemia, și sărăcia, și ridicarea prețurilor pe arena mondială, și aici nu depinde anume de Moldova noastră, depinde de Est și de Vest.” Europa Liberă: Se împlinește un an de zile de când în fruntea Republicii Moldova a venit Maia Sandu, ce notă îi puneți? – „Un „8” cu plus, ceva mișcări se văd, se văd.” Europa Liberă: Concret, iată, care sunt pașii aceștia care sunt văzuți? – „Dar știți, e o țară foarte coruptă și foarte greu va fi, foarte greu și cumătrismul, și dacă nu dispare cumătrismul, nu se face nimic absolut.” Europa Liberă: Iată acum se încearcă să fie evaluată activitatea procurorului, să spună ce rezultate trebuiau să livreze și de ce nu le-au livrat. Cetățenii au răbdare, sunt înarmați cu răbdare să aștepte? – „Sunt înarmați cu răbdare cetățenii, dar sunt mulți care nu înțeleg toate chestiile astea, ei vor repede și acum și din cauza asta chiar îi murdăresc în fel și chip. Am zile când mă pun în poară cu toți aici la piață și le lămurești, mă rog, că chestia e în aceea că lumea nu înțelege toate încă.”

Europa Liberă: S-a discutat mult despre „războiul gazelor”. Cum s-a rezolvat această problemă pe care cetățeanul totuși o s-o simtă? – „Înțelegem chestia asta, că încă și mai greu a fost și cu gazele și cu toate, dar mă gândesc că noi prin toate am trecut și cred că o să trecem și prin asta.” Europa Liberă: Dar relația dintre Chișinău și Moscova cum ar trebui să se dezvolte? Iată se discută și despre o întâlnire a Maiei Sandu cu Vladimir Putin, cum ar trebui să se dezvolte relația moldo-rusă? – „Numai să nu stea în genunchi la ei, asta nu dorește nimeni, fără umilință.” Europa Liberă: Problema transnistreană va fi rezolvată, cum poate fi rezolvată? – „Dar problema transnistreană nu cred, nu cred. Știți, ei prea multe privilegii au față de noi, gazu-i ieftin și lumina-i ieftină și tot ei strigă că ei sunt...”

Europa Liberă: Și atunci, ce trebuie să facă autoritățile Republicii Moldova ca să poată porni carul din loc? – „Retragerea armatei în primul rând trebuie să o ceară, că dacă nu ar fi armata s-ar rezolva mai repede cu Transnistria, că doar avem rude și acum, mă rog, armata pe toți îi stopează, că noi în orice moment putem să explodăm, că dacă cu armamentul de la Cobasna, cu asta în orice moment putem exploda aici.” Europa Liberă: Pentru Dvs., cetățeanul simplu, contează Moldova mai aproape de Est sau de Vest? – „De Uniunea Europeană. Eu văd altfel de perspectivă încolo, legile îs legi și nu-i ca aici, la noi îi corupție.” Europa Liberă: Se împlinește un an de zile de când în fruntea Republicii Moldova a venit Maia Sandu. Ce notă îi puneți? – „O notă slabă de tot, mai nici „5” nu merită. Văd încărcări asupra norodului, dar schimbări nu văd, totul s-a scumpit, dar zarplata (leafa) a rămas aceeași și încă și nu-i de lucru. Care pot se duc peste hotare, dar care nu pot să plece peste hotare, ce fac?” Europa Liberă: V-ați gândit vreodată să mergeți în străinătate? – „Ne-am gândit. D-apoi familia trebuie susținută? De exemplu, eu am doi copii mici și nu-i pot lăsa, la râpă cu totul ne ducem. Nu are grijă, să zicem, gospodarul de țară nu are grijă de noi.” Europa Liberă: Gospodar cine-i, Maia Sandu? – „Maia Sandu, chiar și parlamentarii. Hai să zicem că Maia Sandu acum a intrat la putere, dar gospodarii ceia care șed în parlament acolo și se gândesc pentru buzunarele lor? Pentru norod nu se gândesc deloc, pentru lucru, să aibă omul să lucreze, să aibă o copeică unde face, să nu se ducă peste hotare. Se duc peste hotare femeile, rămân bărbații; se duc bărbații, rămân femeile și se primește un haos.” Europa Liberă: Ce-i transmiteți Maiei Sandu? – „Sănătate și să facă ceva și pentru noi, să trăim oleacă mai bine.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns aici, la Florești, și vorbim despre acest mandat al Maiei Sandu, s-a împlinit un an de zile. Ce a reușit, ce n-a reușit, asupra căror momente trebuie să-și focuseze atenția în continuare? – „Doamna a muncit mult, dar lumea n-au înțeles și nici nu vor să înțeleagă, au vrut ca de ieri până azi să fie totul 100%, dar nu-i posibil, după 30 de ani, că totul s-a furat și nimic nu este, trebuie să muncim, avem nevoie de timp ca să ajungem unde vrem.” Europa Liberă: Atunci când a câștigat mandatul, doamna Sandu a zis că reforma în justiție este prioritatea zero, că lupta împotriva corupției trebuie să se ducă până se dezrădăcinează cât de mult e posibil acest fenomen. Cetățenii înțeleg acest efort de a reforma justiția? – „Eu îl înțeleg, dar, cu părere de rău, nu toată lumea înțelege. După părerea mea, s-a făcut mult în combaterea corupției în aproape un an, s-au făcut multe din ceea ce cunosc eu, dar...” Europa Liberă: Schimbarea procurorului general e un pas făcut cu dreptul? – „Eu cred că da. Nu am probleme în domeniul justiției, dar nu trebuia să-i lase să plece, a avut dosarele pe mână, de ce n-a făcut niciun pas? Eu ca cetățean, da, aș fi făcut mai mult, cred, decât trebuia d-lui să facă.” Europa Liberă: Alte priorități care ar trebui să rămână pe agendă? – „Aveți în vedere a președintei?” Europa Liberă: Da. – „Ce poate să facă un președinte? Ca și vorba ceea că s-a scumpit seliotka, s-au scumpit multe, dar nu ține de întrebarea unui președinte asta. Doamna face ce ar trebui să facă un președinte, trebuie să începem fiecare de acasă de făcut curățenie, din curtea proprie, dimprejurul ogrăzii, dar nu să așteptăm. Ce o să vină doamna să ne facă nouă schimbările acestea?”

Europa Liberă: În competențele președintelui Republicii Moldova intră și promovarea politicii externe. Cum vi se pare Dvs. că s-a avansat pe această dimensiune? – „S-au îmbunătățit relațiile cu alte țări. Cine a mai fost din toți președinții în 20 de ani de când știu eu în Italia? Prima a fost doamna Maia Sandu. De exemplu, în Italia 80% sunt plecați. Mă doare, că și eu am fost acolo. Noi am strâns ban cu bani și i-am adus aici, acasă, și întotdeauna aici suntem văzuți prost, că diaspora s-a îmbogățit, dar lasă și tu cumătriile și nunțile și du-te și muncește, că noi nu știam, calendarul nostru cu calendarul de acolo nu era egal. A muncit lumea în Rusia 20 de ani și nu au pensie de acolo. Eu am încredere în noul guvern, în doamna președintă și-i clar că ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani nu se poate de făcut deodată, pentru asta trebuie cred că minimum 20 de ani ca să fie dezrădăcinate toate, toate, toate rădăcinile acestea ale răului, ca la un copac. Eu văd un viitor frumos, eu îl văd frumos.” Europa Liberă: De cine depinde? – „De noi! Și mai puțin negativism, invidia și egoismul acesta-i foarte răspândit la noi.” Europa Liberă: Se împlinește un an de când președinta Maia Sandu a venit în fruntea Republicii Moldova. Ce a reușit și ce mai trebuie să facă? – „E bine, ne cunoaște lumea, legăturile noastre îs mai largi, cu mai multe state, nu suntem izolați cum eram odată, economia sperăm că va crește, relațiile de comerț cu alte țări și, în linii generale, asta-i părerea mea.”

Europa Liberă: În 30 de ani, deseori s-a vorbit despre geopolitică – Republica Moldova mai aproape de Est sau de Vest? Asta contează cel mai mult pentru statul Republica Moldova, încotro se îndreaptă, dacă se apropie de Rusia sau de Uniunea Europeană? – „Poate că nu-i bazată pe geopolitică, dar în momentul de față conducerea țării depune eforturi pe linia asta să meargă. Nu toți îs de acord cu ceea ce face doamna președintă, ne pare rău, pentru că lumea nu înțelege, oamenii îs influențați încă de vremurile cele care au trecut, mulți nu se pot debarasa de dânsele, nu se pot despărți, li-i greu, dar să-i dea Dumnezeu putere doamnei președinte ca ceea ce și-a pus ea în față, în planurile Domniei Sale să se împlinească. Poporul îi popor, unde-l duci, acolo se duce.”

Europa Liberă: Dna Sandu mereu a insistat că prioritatea numărul 1 este reforma în justiție și lupta împotriva corupției. Ea, de fapt, cu aceasta a și câștigat și mandatul de președintă. Cetățenii înțeleg cât de importantă este această reformă în justiție? Și cum percepeți Dvs. ceea ce se face în această luptă împotriva corupției? – „Dacă n-ar fi înțeles cetățenii și n-ar fi fost de acord cu politica pe care a promis-o dna președintă, atunci n-ar fi luat la alegeri procentajul pe care l-a luat, înseamnă că majoritatea sunt de acord cu ceea ce ea și-a pus în plan și în programul ei de activitate.” Europa Liberă: Ce rezultate vreți Dvs. să dea această reformă în justiție? – „Lupta cu corupția, asta de-amu spune ceva, că lupta... Așa, măi băiete, ian lasă tu nebuniile, așa treaba n-o să meargă. Trebuie hotărât de mers așa cum s-a început a merge și atunci au să fie rezultate. Dar ce, corupția 30 de ani, da, s-a format, s-a clădit, s-a pus, dar noi vrem într-un an de zile de-amu să se dărâme castelul acesta? Da-i castel, nu-i o casă putredă și... Iată așa-i situația. Eu sper că totuși o să izbândească împreună cu cetățenii, împreună cu noi, acei care o susținem.”

Europa Liberă: Criza gazelor a fost o piatră de încercare. Cum s-au descurcat cei de la putere cu acest „război al gazelor”? – „Bine s-au descurcat, dar ar fi putut și mai bine, dar iarăși mă întorc la aceea că noi suntem din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al gazelor, și din punctul de vedere al motorinei, al benzinei ș.a.m.d. suntem legați, dependenți de „fratele cel mare”. A trebuit de găsit căi, dar „fratele mai mare” a făcut în așa fel ca sfera lui de influență să rămână pe veci, ba îmi pare că principalul lor țel și ei vorbesc tare deschis că noi trebuie, мы можем повторить (noi putem repeta), noi trebuie să ne luăm ceea ce a fost al nostru. Și când cineva urzește niște planuri aiurea, apoi să fii tu cât de președinte și cât de..., dar undeva-undeva tot te mișcă că, iaca, se poate întâmpla, dar ei îs fără de frâu și fără de simț, fără de nimic.” Europa Liberă: Rusia va mai încerca să șantajeze Republica Moldova? Și-i va reuși? – „Nu doar o dată eu cred că va încerca. De reușit, nu garantez că o să-i reușească, dar o să încerce permanent. Asta conducerea trebuie să aibă în vedere și să fie pregătită și în perspectivă să lucreze asupra acestor întrebări.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că Republica Moldova și-a recăpătat imaginea pe plan internațional, pentru că există această deschidere pentru Republica Moldova din partea partenerilor occidentali, dar mulți cetățeni se întreabă: de ce dna Sandu merge doar în Est, și nu merge la întrevederi, de exemplu, cu dl Putin? – „Eu socot că încă nu-i timpul. Ea o să meargă și o să se ducă, și o să facă, dar dl pe care l-ați numit se uită cam de pe steaua Kremlinului în jos.” Europa Liberă: Ce ar trebui să discute dna Sandu cu dl Putin? – „N-are însemnătate ce au să discute pentru mine și pentru a începe discuția, dar temă de discuție se găsește când vrei și întrebări sunt.” Europa Liberă: Dar eu vă contrazic și eu vă zic: dosarul transnistrean câtă greutate are el în cooperarea moldo-rusă? – „Dosarul acesta nu-i transnistrean, el îi și osetin, și ucrainean... Vedeți cum? Ei oleacă s-au perfecționat cu Transnistria și-apoi au mers cu Gruzia, cu Ucraina și apoi acum au să meargă cu Pribaltica (Țările Baltice). Iaca ce se face, iaca acum merg cu Polișa (Polonia) și mai departe.” Europa Liberă: Dvs. credeți în soluționarea problemei transnistrene? – „Numaidecât!” Europa Liberă: Cum poate fi rezolvată această problemă? – „Fără Putin, fără Putin!” Europa Liberă: Doar schimbarea de generații de politicieni ar putea să aducă ceva? – „Eu cred că da. Numai prin asta. Dar ce ne rămâne nouă, ce o să ne ducem să luptăm cu dânșii ori cine o să-și pună mintea cu dânșii? Nu-și pune nimeni, doamnă!”

Europa Liberă: Dar ce statut ar merita regiunea transnistreană? – „Dar ce statut? Lasă ei să-și aleagă, de-atâta că acolo a crescut o generație de oameni care, aceia cum li se zice, без родства и памяти (fără rudenie și memorie) ori cum li se spune rusește? Că ei știu de una, hotea (chiar dacă) și acolo nu-s toți așa.” Europa Liberă: Ce mesaj sau ce doleanță, ce sfat aveți pentru președinta Maia Sandu, iată la acest un an de când a preluat mandatul? – „Îi doresc succes și să țină calea pe care a ales-o – europeană, ca o țară cu valori, cu oameni veseli, oameni primitori, oameni care să-și dea „bună ziua!” unul la altul ș.a.m.d.”

* * * Opinii adunate la Florești. Primul an de mandat prezidențial al Maiei Sandu este analizat și de Igor Grigoriev, director executiv al Asociației exportatorilor și importatorilor de produse agricole și cerealiere „Agrocereale”, care spune că șefa statului și-a îndeplinit în mare parte promisiunile făcute cetățenilor în campania electorală, dar el crede că Maia Sandu ar trebui să comunice mai mult despre ceea ce îi reușește și despre ceea ce nu-i reușește.

Igor Grigoriev: „Un mandat destul de interesant, un mandat cu multe lucruri benefice, dar și cu multe semne de întrebare. Eu aș începe de la aceea că totuși dna Sandu și echipa sa așa și n-au înțeles că acele alegeri care au fost anul trecut totuși au fost după „lekalele” (șabloanele) lui Plahotniuc, acea hotărâre a Curții Constituționale, vestita hotărâre nr. 7 din 4 martie 2016 n-a fost altceva decât o înțelegere meschină între Plahotniuc și Dodon, ca Dodon să ajungă președinte, ceea ce s-a și întâmplat în 2016.” Europa Liberă: Dar, făcând abstracție de prevederile constituționale, totuși dna Sandu a câștigat încrederea populației? Igor Grigoriev: „Dânsa și dânșii permanent se acoperă cu acest vot al populației sau cu această încredere a populației. Este așa o vorbă: de la dragoste până la ură este o singură clipă.”

Europa Liberă: Revenim la acest an de mandat al președintei Sandu. Ea a câștigat acest mandat, anunțând ca prioritate lupta împotriva corupției și reforma justiției. Se pliază agenda ei cu agenda cetățeanului? Igor Grigoriev: „Cetățenii la un parcurs de 30 de ani de zile de independență își doreau schimbarea în lupta și cu regimul Plahotniuc, și cu binomul Dodon- Plahotniuc, că ei au fost permanent împreună și nu s-au detașat unul de altul, adică doar se acopereau prin declarații pe care le-au împărțit – unul era pro-rus, altul era pro-european; unul era pro-democrat, altul era mai totalitar la ale lui. Lumea își dorește chestia aceasta, își dorește schimbare, își dorește schimbare și în justiție, și în corupție, dar la bazele unei politici durabile și credibile totuși stau reformele în economie, stă o economie puternică. Dacă economia și procesele sociale și educaționale, și de cultură sunt la nivelul potrivit, atunci și reforma în justiție este la nivelul potrivit. Eu am avut o discuție cu dna președintă cu câteva zile înainte de inaugurare, am avut această ocazie și îi mulțumesc că am fost primit, și i-am dat ideile pe care le am eu în cap și de care eu vorbesc de ani de zile, și i-am spus despre toate chestiile acestea și dânsa a zis: „Păi, acesta este votul poporului”. Și atunci i-am spus, și acum repet: „Dacă astăzi am veni cu un referendum în fața poporului și am spune: haideți să întoarcem înapoi pedeapsa cu moartea pentru cazuri grave de omor, de corupție gravă, să întoarcem pedeapsa cu moartea, noi suntem membri ai Consiliului Europei, eu vă asigur că cetățenii nu vor vota 100%, dar 150%, de atâta că oamenii au fost manipulați, minciuniți, este un cuvânt pe care nu prea vreau să-l utilizez, dar sunt nevoit să-l utilizez, „degradați” de toți politicienii sau nici nu politicienii, politicianiștii care au parcurs pe coridoarele puterii în Republica Moldova și astăzi vor o revanșă, vor o jertfă”. Și eu sunt sigur că, spre exemplu, astăzi să scoți pe cineva în Piața Marii Adunări Naționale și să-i faci o execuție, eu sunt sigur că au să se strângă 100 de mii de oameni, dar asta nu-i corect, deoarece suntem totuși parte a lumii democratice, suntem membri ai Consiliului Europei din anul 1994 și facem parte din diferite tratate internaționale, inclusiv ceea ce ține de Convenția drepturilor omului, care este scrisă cu litere de aur la intrarea în Organizația Națiunilor Unite. Și atunci, la toată chestia aceasta ce înseamnă susținere populară, votul poporului, cetățenii vor, deci asta este un institut democratic care se cheamă alegeri, ele se întâmplă o dată la o perioadă anumită, după aceea în lucru intră Constituția și legislația Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Ceva mai devreme, Dvs. ați vorbit despre nevoia reformării economiei, economia a fost pusă pe butuci. Cum se repornesc motoarele acestea ale economiei naționale? Igor Grigoriev: „Eu, fiind de șapte luni de zile președinte al Asociației Exportatorilor de Cereale „Agrocereale”, mă confrunt zi de zi cu aceea că noi nu avem o politică clară în domeniul bugetar-fiscal, noi o modificăm de fiecare dată.” Europa Liberă: E nevoie de stabilitate? Igor Grigoriev: „Este nevoie de stabilitate sau previzibilitate...” Europa Liberă: Predictibilitate... Igor Grigoriev: „Da, eu chestia asta am spus-o chiar când am fost la dezbaterea Planului de acțiuni al guvernului, când au făcut dezbateri publice, și am spus că din tot ce este astăzi în statul acesta, după atâta dezmăț, mai ales în ultimii cinci ani de zile, că dezmățul a durat toți 30, dar cinci ani de zile chiar a fost o catastrofă totală, mai ales că sub flamura Uniunii Europene, păcat, și eu am spus că este nevoie de predictibilitate. Iaca, uitați-vă, a fost aprobat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, fără dezbateri publice, fără ca să ni se facă publici indicatorii macroeconomici, să iasă să ne spună Banca Națională, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor care sunt așteptările scontate ale indicatorilor macroeconomici, fără a adopta cadrul de cheltuieli pe termen mediu, pe trei ani de zile, un lucru care era impus încă la începutul anilor 2000 de Banca Mondială și de Fondul Monetar Internațional. Deci se primește un vacuum care nu duce la bine, procesul de transparență decizională nu este. Eu înțeleg că sunt multe de făcut, eu nu critic aceste 100 de zile sau trei luni de zile, sau un an de zile, nu critic, eu sunt gata și alții sunt gata, toți suntem gata să punem umărul și venim cu propuneri concrete, de atâta că atunci când noi ne permitem să criticăm, nu numai criticăm dur...”

Europa Liberă: Dar ce propuneți concret? Igor Grigoriev: „Propunem în domeniul fiscal să fie o claritate. Poate este cazul unele impozite să le micșorăm, chiar și același TVA să-l micșorăm de la 20 la 19%, cum e în România. Asta ar scoate și mai mult la iveală businessul din economia tenebră, lucrul acesta l-am menționat când au fost dezbaterile publice pe marginea Planului de acțiuni al guvernului, le-am zis: „Mergeți la așa ceva, când negociați cu Fondul Monetar, cu Banca Națională, fiți mai credibili, fiți mai insistenți!”. Eu așa le-am și spus: „Noi astăzi avem nevoie de agresivitate, de a convinge, cu cât mai agresivi o să fim în ideea de a convinge, cu atât mai mare succes vom avea și cu cât mai sinceri vom fi și cu societatea, și cu noi, atunci o să fie OK”.” Europa Liberă: Dvs. ați spus că ați vorbit cu Maia Sandu imediat după ce a câștigat mandatul... Igor Grigoriev: „Cu două zile înainte de a fi inaugurată în funcția de președintă, înainte de a i se pune medalia în piept.” Europa Liberă: Și dacă v-ați întâlni astăzi, ce i-ați spune? Igor Grigoriev: „Fix aceeași. Sincer să vă spun, eu în aceste șapte luni de zile am făcut zece adrese la președinție referitoare la problemele cu care noi ne confruntăm în domeniul exportului de cereale, eu până în ziua de astăzi nu am primit niciun răspuns formal măcar, formal. I-aș spune că totuși să fie mai deschisă, mai transparentă, mai credibilă și cel mai important astăzi totuși este ca un politician din Republica Moldova să fie sincer. Cetățenii astăzi așteaptă sinceritate, cu cât mai sinceră va fi și cu cât mai multe platforme de discuții, de dezbateri o să facă, cu atât mai durabilă va fi politica și jocul lor în politica moldovenească și în politica regională.”

Europa Liberă: Cum vă explicați că pe plan extern dna Sandu are credibilitate mare și pe plan intern, iată, foarte multă lume vorbește că nu e suficient de transparentă? Igor Grigoriev: „După cel puțin iarăși cinci ani de zile de discreditare totală a Republicii Moldova pe plan extern, de atâta că a fost o discreditare și lucrul acesta îl spuneau și parlamentarii europeni la Bruxelles, și fiecare țară...” Europa Liberă: Și s-a reușit scoaterea Republicii Moldova din izolare? Igor Grigoriev: „Eu sunt sigur că s-a reușit și aceasta este foarte bine că în acest un an de zile, de fapt, dumneaei încă nu are un an, este un an de la alegeri, dânsa o să aibă un an de zile pe data de 24 decembrie, mai avem încă puțin, dar pe plan extern deschiderea din partea președintelui Franței, din partea președintelui Germaniei, în primul rând, a Bruxelles-ului. Deci, asta este foarte benefic, pe plan extern este foarte benefic, dar lucrurile acestea de pe plan extern este imperativ necesar să fie canalizate în interior, de atâta că totuși lucrurile de bază se întâmplă aici, în Republica Moldova. Și aceea că astăzi Uniunea Europeană și țările Uniunii Europene, și Statele Unite, și alte state și multilateral, și bilateral ne întind o mână de ajutor – asta nu înseamnă că noi trebuie să umblăm cu cerșitul, asta înseamnă că ceea ce ei ne întind noi trebuie să întoarcem și să canalizăm aici pe plan intern.” Europa Liberă: Și cooperarea moldo-rusă în ce direcție se îndreaptă? Igor Grigoriev: „Aici, într-adevăr, este o problemă. Și-i o problemă foarte dificilă care durează iarăși toți acești 30 de ani de zile. Trebuie să spunem pe nume, că războiul de pe Nistru a avut loc datorită Federației Ruse, Federația Rusă sau regimul care este instaurat acolo are ambiții de refacere a așa-numitului spațiu rusesc sau a fostului imperiu rus. Este foarte benefic că noi astăzi avem dialog cu ei și este foarte benefică vizita dlui Popescu în Federația Rusă, unde au avut loc discuții și la nivel politic și totuși s-a mai confirmat încă o dată legat de gaz, care iarăși este legat politic. Totuși, chestiile economice trebuie date la o parte de cele politice...”