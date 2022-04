Europa Liberă la Mereșeuca: Mi-e frică să nu se întâmple și la noi un astfel de război

Europa Liberă: Dar societatea rămâne a fi divizată, când e vorba despre vectorul politicii externe?

– „Sigur, societatea rămâne foarte divizată, pentru că sunt unii care nostalgia pentru Uniunea Sovietică încă o mai au, dar sunt unii care au mers prin alte țări, au văzut alt nivel de viață și de acum tind ca Moldova să fie și ea în Uniunea Europeană. Pur și simplu această divizare este mai mult cauzată de modul de informare a acestor oameni, depinde cine și ce citește sau care și cum, ce televiziuni privesc mai mult. Și politicienii, sigur că cei care sunt de stânga vor cu Rusia, cei care sunt de dreapta - în Uniunea Europeană și de acum cei care îi susțin pe cei de stânga e clar că vor și ei cu Rusia și tot așa. Dar eu am fost în Germania, am fost în Olanda, am fost în Franța, am fost în Republica Letonă și m-a inspirat foarte mult modul de viață pe care îl duc acolo oamenii. Acei care pleacă, chiar oamenii simpli care pleacă acum la lucru în țările europene și revin la fiecare trei luni acasă și apoi pleacă din nou, e clar că ei deja altfel privesc aderarea anume a Moldovei la Uniunea Europeană. Cu toate că cândva aveau o părere, acum ei treptat și-o schimbă, pentru că văd un nivel de viață mai frumos.”