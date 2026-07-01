Europenii aplică de miercuri taxe zero la importuri din SUA. „Noi ne ținem promisiunea”

Încheiat între Trump și președinta UE, Ursula von der Leyen, în iulie 2025, acordul prevede taxe de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către Statele Unite și tarife zero pentru produsele industriale americane care intră în blocul celor 27 de state membre.

„Promisiune făcută, promisiune îndeplinită”, a declarat marți reporterilor purtătorul de cuvânt al UE, Olof Gill, în momentul în care textele de punere în aplicare a părții care revine blocului în cadrul acordului au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE — ceea ce înseamnă de obicei că acestea vor intra în vigoare a doua zi.

„Uniunea Europeană își respectă întotdeauna angajamentele asumate în cadrul acordurilor comerciale”, a adăugat Gill, precizând că UE „așteaptă cu interes continuarea colaborării cu SUA în contextul” acordului.

UE convenise cu Washingtonul să elimine taxele vamale asupra produselor industriale americane și să introducă acces preferențial pentru anumite produse din pește și fructe de mare, precum și pentru produse agricole.

Însă amenințările lui Trump la adresa Groenlandei și o decizie a Curții Supreme a SUA, care a anulat multe dintre tarifele sale au provocat luni de întârziere în punerea în aplicare a părții europene a acordului.

Statele membre ale UE au acordat aprobarea finală săptămâna trecută, după ce Parlamentul European făcuse la fel la începutul acestei luni.

Legiuitorii au adăugat o serie de măsuri de protecție, printre care acordarea Comisiei Europene a competenței de a suspenda pactul în cazul în care partea americană nu își respectă angajamentele sau ia măsuri care perturbă comerțul și investițiile.

Parlamentul a introdus, de asemenea, o dată de expirare la sfârșitul anului 2029, cu excepția cazului în care acordul este reînnoit până atunci.

Punerea în aplicare a acordului survine după ce, anul trecut, Trump a amenințat că va impune o taxă vamală de 100% asupra țărilor europene care aplică o taxă pe serviciile digitale.

Apărarea siderurgiei europene

UE introduce în această săptămână noi bariere pentru a-și proteja industria siderurgică aflată în dificultate, dar a declarat marți că partenerii apropiați, printre care Marea Britanie și Coreea de Sud, vor beneficia în continuare de acces special la exportul către blocul comunitar.

Începând cu 1 iulie, blocul comunitar dublează taxele vamale aplicate oțelului străin și reduce cotele de import scutite de taxe vamale pentru a se apăra împotriva „supracapacității” globale — exporturile ieftine din China reprezentând o sursă majoră de îngrijorare.

China produce mai mult de jumătate din oțelul mondial, iar UE consideră că Beijingul subvenționează masiv și în mod neloial acest sector.

Cotele totale ale blocului pentru importurile de oțel scutite de taxe vamale vor fi reduse cu aproape jumătate, la 18,3 milioane de tone pe an — același volum pe care UE l-a importat în 2013.

Jumătate din cote vor fi rezervate țărilor cu care Uniunea are acorduri de liber schimb sau relații privilegiate. Cealaltă jumătate va fi accesibilă tuturor țărilor exportatoare – inclusiv partenerilor-cheie menționați.

Până în prezent, Uniunea a încheiat acorduri cu 13 țări privind accesul la cotele fără taxe vamale, printre care Brazilia, Marea Britanie, India, Coreea de Sud, Elveția, Turcia și Ucraina.

Comisia Europeană, care coordonează politica comercială a UE, a declarat că intenționează să „minimizeze” impactul măsurilor sale de salvgardare asupra partenerilor comerciali.

Problema a devenit mai acută de când președintele SUA, Donald Trump, a impus anul trecut tarife mai mari asupra oțelului, forțând alte țări, precum Canada, să ia măsuri similare.

Scris cu informații de la AFP

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