Evoluția demografică în Statele Unite și disputele politice cu tentă rasială

Care este ratiunea politica a disputelor politice cu tenta rasiala din Statele Unite? O relatare de la corespondentului Europei Libere la Washington.

Observatori politici apreciaza ca cea mai mare primejdie pentru republicani este demografică. Asta pentru ca, cel putin in anumite state considerate disputate electoral, dar si pe ansamblu, America este din ce in ce mai diversă etnic si rasial.

Republicanii nu pot pune în revers rate de natalitate sau sa impiedice aceasta tendinta si nu exista nici o evolutie demografica, care sa-i favorizeze. Or retorica presedintelui Trump si perceptia că aceasta ar avea note rasiste ar putea avea repercursiuni asupra republicanilor, pe termen lung.

Istoricii spun că, de la campania lui George Wallace, in 1968, incoace nici un candidat prezidential sau presedinte in exercitiu nu a mai pus in centrul campaniei sale polarizarea rasiala.

Dar iata cum evolueaza datele demografice. Proportia hispanicilor a crescut in fiecare stat, din 2000 incoace. Hispanicii sint acum 25% din populatie in Florida, aproape o treime din populatie in Arizona si 39% in Texas – toate aceste state fiind cistigate de Trump in 2016. Anul viitor, pentru prima data, albii vor fi in minoritate, la segmentul de populatie de sub 18 ani. In mai putin de un deceniu, acelasi lucru se va intimpla cu populatia sub 30 de ani.

Dar presedintele Trump crede că, pe termen scurt, cartea rasială functionează. Fireste ca nu se stie care va fi impactul politic, dar ar putea fi un calcul gresit. Dar daca pe termen scurt exista dubii, nu si pe termen lung. Din acest punct de vedere, nu are nici un sens sa antagonizeze negrii americani si hispanici, cit timp ei vor deveni majoritate.

Fireste ca presedintele isi traieste clipa si are de cistigat alegeri anul viitor. Dar Partidul Republican ar trebui sa fie cel putin ingrijorat de perspectivele pe termen lung.