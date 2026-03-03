Linkuri accesibilitate

Evreii din Israel sărbătoresc Purimul în parcări subterane, pe fondul războiului, dar cu multă veselie

Israelienii participă la o petrecere și la citirea Cărții lui Ester într-o parcare subterană care funcționează ca adăpost antiatomic, în timpul sărbătorii evreiești Purim și în mijlocul conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, la Tel Aviv.
Purim este cea mai veselă și mai zgomotoasă dintre sărbătorile evreiești. Ea amintește eliberarea poporului evreu, amenințat cu dispariția în Persia antică (actualul... Iran). Spre deosebire de sărbătorile mai solemne, Purim se caracterizează prin atmosfera de carnaval, costume și petreceri publice.
Petrecerile de Purim au loc în subteran anul acesta pentru că Iranul a ripostat cu rachete la atacurile aeriene israeliene care i-au ucis liderul spiritual, pe Ayatollahul Ali Khamenei. Israelienii sunt în general obișnuiți cu disciplina pe vreme de război și se adăpostesc la timp, chiar și în plină sărbătoare.
Un copil evreu ultraortodox stă într-o yeshiva (școală religioasă) în timp ce sărbătorește Purimul, la Bnei-Brak, pe 2 martie 2026.
