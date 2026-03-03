Evreii din Israel sărbătoresc Purimul în parcări subterane, pe fondul războiului, dar cu multă veselie

3 Petrecerile de Purim au loc în subteran anul acesta pentru că Iranul a ripostat cu rachete la atacurile aeriene israeliene care i-au ucis liderul spiritual, pe Ayatollahul Ali Khamenei. Israelienii sunt în general obișnuiți cu disciplina pe vreme de război și se adăpostesc la timp, chiar și în plină sărbătoare.