Exclusiv: Raver, călugăr, milionar: rusul cameleonic din centrul unei tranzacții privind o arenă de hochei

În urmă cu cinci ani, Serviciul rus al RFE/RL a analizat parcursul profesional sinuos al lui Frolov – cunoscut anterior sub numele de Viktor Frolov – de la călugăr la dezvoltator imobiliar și, printre altele, ginerele magnatului din industria petrolieră și al hocheiului pe gheață Ghenadi Timcenko, care face obiectul unor sancțiuni și este un vechi asociat al președintelui rus Vladimir Putin.

Acum, o nouă anchetă realizată de Serviciul rus și de Sistema, unitatea de investigații rusă a RFE/RL, dezvăluie trecutul lui Frolov ca raver și descoperă legăturile lui cu recenta achiziție de către Gazprom a SKA-Arena, prezentată de ruși drept cea mai mare arenă de hochei pe gheață din lume ca număr de locuri.

Acordul a fost anunțat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, care odinioară era „vitrina” anuală a lui Putin pentru investițiile străine. Acum este un eveniment mai modest, amploarea sa fiind redusă de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Pe 5 iunie, ziua în care Putin a ținut discursul principal la forum, clubul de hochei pe gheață SKA Sankt Petersburg — SKA înseamnă „Clubul Sportiv al Armatei” — a anunțat „cu bucurie” că echipa și-a „dobândit propria casă” pentru prima dată în cei 80 de ani de existență.

Declarația publicată pe rețelele sociale preciza că clubul, deținut de Gazprom, a achiziționat 100% din capitalul social al companiei proprietare a arenei. În anunț i se aduceau laude entuziaste lui Aleksei Miller, directorul general al Gazprom, un alt colaborator vechi al lui Putin.

SKA are programat un meci caritabil la arena respectivă în luna iulie și își va disputa meciurile de acasă acolo în sezonul 2026-27, care începe în septembrie.

Buget în creștere vertiginoasă

De la conceperea sa, acum aproape un deceniu, în 2017, proiectul arenei a reflectat unele dintre caracteristicile multor proiecte de anvergură din Rusia, de la depășiri de costuri și suspiciuni de corupție până la întârzieri în construcție și tranzacții dubioase.

În 2020, imagini filmate cu o dronă în timpul demolării complexului sportiv existent dinainte au surprins momentul în care o parte a acoperișului și a unui perete s-au prăbușit, omorând un muncitor de 29 de ani.

Arena urma să găzduiască Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață din 2023, dar Rusia a fost privată de dreptul de a organiza evenimentul după ce Putin a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Până la finalizarea sa, bugetul proiectului a crescut de la o estimare inițială de aproximativ 525 de milioane de dolari la peste 1 miliard de dolari.

Deschiderea arenei, programată inițial pentru octombrie 2022, a fost amânată până la sfârșitul anului 2023, iar lucrările de construcție nu au fost finalizate complet decât în acest an. La mai puțin de un an de la deschidere a izbucnit un incendiu, iar clubul SKA a anunțat curând că nu va folosi arena în sezonul 2025-2026. Nu s-a menționat niciun motiv, dar mass-media a invocat legăturile de transport deficitare și, conform unui raport, costul ridicat al organizării meciurilor tocmai acolo.

Anunțul conform căruia clubul SKA deține acum arena SKA nu a inclus detalii despre preț sau orice alt aspect al tranzacției. Însă documentele de la registrul comercial și rapoartele financiare examinate de Sistema și de Serviciul rus al RFE/RL arată că, înainte de transfer, compania care controla arena, Sports Technology and Investments (STII), era deținută în proporție de 100% de un bărbat pe nume Mihail Frolov.

Mihail Frolov este necunoscut publicului rus. Fratele său, Gavriil, s-a bucurat, uneori, de o oarecare faimă: la începutul anilor 1990, a fost o figură proeminentă pe scena rave din Sankt Petersburg, oraș care se numea Leningrad până la referendumul din 1991, anul în care Uniunea Sovietică s-a destrămat. Pe atunci, el era cunoscut sub numele de Viktor, dar Sistema și Serviciul rus al RFE/RL au stabilit, prin intermediul unui software de recunoaștere facială și al altor dovezi, că Viktor și Gavriil Frolov sunt una și aceeași persoană.

Interval de 18 ani

Una dintre ultimele „urme” publice ale lui Viktor Frolov este o înregistrare din baza de date din 1996, care arată că s-a înregistrat ca locuitor al unui sat din regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, unde se află o mănăstire. Au trecut 18 ani până când s-a întors din nou la viața laică, acum sub numele de Gavriil — numele pe care îl folosise și ca monah.

În 2014, Frolov a devenit directorul companiei Akantus din Sankt Petersburg, care produce iconostase și alte elemente de mobilier pentru biserici și mănăstiri și care, conform registrelor corporative, a fost fondată de Natalia Browning, una dintre fiicele lui Timcenko și ale soției sale, Elena.

În 2014, cel mai târziu, Frolov s-a căsătorit cu Browning, care a părăsit compania în 2016 – anul în care Frolov a devenit proprietarul acesteia, rol preluat ulterior de fratele său, Mihail. RFE/RL nu a putut afla dacă Frolov și Browning s-au căsătorit legal, dar a găsit numeroase dovezi că au călătorit împreună și au un copil.

În ianuarie 2024, conform fotografiilor și altor materiale, Frolov a fost prezent la însoțirea lui Putin și a liderului belarus Aleksandr Lukașenko într-un tur al SKA-Arena.

Frolov devenise directorul grupului de companii Gorka, despre care RFE/RL a stabilit că a câștigat contractul pentru demolarea vechii săli de sport și concerte din Sankt Petersburg și construirea SKA-Arena în locul ei.

Gorka a gestionat construcția până în 2023, când Timcenko l-a dat în judecată pe coproprietarul companiei, Vladimir Lavlențev, pentru o datorie de mai multe miliarde de ruble. Lavlențev a fost arestat și condamnat pentru delapidare la 13 ani de închisoare, iar Gorka a fost declarată falimentară în decembrie 2024.

Proiectul arenei a fost preluat de o filială a companiei Stroitransgaz, care a fost, de asemenea, asociată cu Timcenko. Documentele companiei arată că aceasta a primit aproape 70 de miliarde de ruble (940 de milioane de dolari) pentru lucrările la arenă, inclusiv 66 de miliarde de ruble de la STII, firma deținută de Mihail, fratele lui Gavriil Frolov.

Rapoartele financiare ale SKA-Arena artă că, înainte de a fi vândută filialei Gazprom care deține echipa, STII a investit încă 88,4 miliarde de ruble (1,18 miliarde de dolari) în proiect, sumă care corespunde aproape exact cu datoria pe care o avea STII. În 2024, STII și-a transferat datoria totală de la acea dată, în valoare de 80,1 miliarde de ruble, către o companie numită Proton Finance.

Proton Finance, companie cu un singur angajat, a fost înregistrată în același an într-un complex de birouri de la periferia orașului Sankt Petersburg. Proprietarul său nu este identificat, dar informațiile din bazele de date juridice indică o legătură cu Timcenko: fondatorul și singurul angajat își primea salariul de la o companie legată de magnat.

Între timp, în urma falimentului companiei Gorka, Gavriil Frolov a rămas proprietarul a două ateliere de mobilă, dintre care unul, Akantus, a fost deținut, în diferite momente, de el, de fratele său Mihail și de Natalia Browning. Documentele financiare indică faptul că, pe lângă activitatea sa în domeniul mobilierului bisericesc, acesta a fost subcontractant în cadrul proiectului SKA-Arena.

Conform documentelor scurse în presă, Gavriil Frolov avea peste 500 de milioane de ruble (6,7 milioane de dolari) într-un cont la Gazprombank. Documentele indică, de asemenea, că între decembrie 2019 și iulie 2024, Frolov a cheltuit în total 12,5 milioane de ruble (168.000 de dolari) pe cumpărături la TsUM, un magazin universal din Moscova din epoca sovietică, cunoscut acum pentru magazinele sale de lux.

Nici Gavriil, nici Mihail Frolov nu au răspuns la solicitările de comentarii din partea Sistema și a Serviciului rus al RFE/RL.

Text adaptat de Steve Gutterman.

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