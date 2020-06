„Din 1999, indiferent că s-a numit Opera Prima sau Opus Primum, Memorialul Ipoteşti (…) a acordat an de an, pe 15 ianuarie, Premiul Naţional de Poezie «Mihai Eminescu» celei mai bune cărţi de debut în poezie pe anul precedent. E celebrată astfel nu numai memoria poetului ale cărui rădăcini se află la Ipoteşti, ci şi poezia însăşi”, scrie Mircea A. Diaconu în Cuvântul-înainte la Exerciţii de neclintire, ANTOLOGIA poeţilor laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – OPUS PRIMUM 1999 - 2017, Casa de Editură Max Blecher, 2017.

Doru Mareş, Dan-Bogdan Hanu, T.O. Bobe, Răzvan Ţupa ş.a.m.d., iar de la un moment dat şi Andra Rotaru, Diana Geacăr, Svetlana Cârstean etc., mai toate vârfurile poeziei douămiiste – Dan Sociu, Teodor Dună, Dan Coman, Claudiu Komartin – sunt aici, cu poeme deja antologice & inedite, ceea ce înseamnă că, per total, juriul a investit în nişte talente ce aveau să confirme cu brio. Interesantă e şi trecerea de la paradigma optzecistă – primilor trei, li se adaugă alt debutant întârziat, Liviu Georgescu – la una „milenaristă”, care se va impune în primele două decenii, şi totodată prevalarea unor voci feminine, timp de câţiva ani la rând (2006 – Oana Cătălina Ninu, Diana Geacăr şi Andra Rotaru; 2007 – Rita Chirian şi Livia Roşca; 2009 – Svetlana Cârstean). (De remarcat şi prezenţa basarabeanului Anatol Grosu, laureat în 2013 cu epistola din filipeni, dar şi… absenţa lui Sebastian Sifft, laureat în 2005 cu Smintirea.)

Ingrată misiune, să citezi din fiecare poet un vers-două, cum ai lua proba ADN-ului; n-o voi face, mulţumindu-mă – de fapt, -vă! – să recomand un poem lung ce-ar face cinste oricărei antologii, „Sunt în pericol” de Svetlana Cârstean, şi să citesc cap-coadă februarie de Dan Sociu:

dragostea mea, şi uşoară şi grea,

cade pe tine ca un munte de nea

fulg după fulg cad pe casa ta în amurg

tu faci foc şi prin horn fumul creşte

şi căldura casei tale mă topeşte

şi prin jgheaburi mă scurg.

Întâmplarea – dacă nu cumva, predestinarea – face că şi Svetlana, şi Dan sunt născuţi – se putea altfel?! – la Botoşani.

15 iunie ’20

Hermann HESSE. Gertrud. Rosshalde. Ultima vară a lui Klingsor

Cât de reconfortant este să citeşti – din secolul tuturor experimentelor literare – un autor de factură clasică, şi anume pe Herman Hesse (1877 – 1962; Premiul Nobel, 1946), magistral în Gertrud. Rosshalde. Ultima vară a lui Klingsor, Rao, 2014, trei povestiri datând din 1910, 1914 şi 1920. Patina timpului n-a făcut decât să-i înnobileze bronzul – glasul i-a rămas însă la fel de răsunător: „Extraordinar de frumoasă şi ciudată era lumea, foarte colorată, puţin neverosimilă, totuşi minunat de frumoasă”.

Din cele trei nuvele ilustrând destine de artişti, îndeosebi Ultima vară a lui Klingsor (în care-l recunoaştem pe Van Gogh) m-a răvăşit, nu atât prin trama naraţiunii, cât printr-o scriitură de maximă subtilitate, de parcă scriitorul şi pictorul au devenit una, ascultaţi-i:

„Doamne Dumnezeule, mii de lucruri îşi aşteptau rândul, mii de pahare aşteptau să fie golite! Nu exista nici un lucru pe pământ care să nu merite să fie pictat! Nu exista nicio femeie pe lume care să nu merite să fie iubită!”

Micile întâmplări cotidiene, cum ar fie ieşitul cu prietenii la crâşmă sau pictatul în plein-air, întâlnirea c-o fată frumoasă în pădure sau înnoptatul pe câmp, sunt trăite „în chip poetic”, de la intuirea momentului de graţie – „Ştiu imediat că o va picta, nu după natură, ci după raza din ea, pe care o primise, poezia, răsunetul fin, suav” – la rememorarea clipelor de plenitudine – „Şi multe făcuse el, multe văzuse, multă hârtie şi până pictase, în multe inimi stârnise ura şi iubirea, adusese multă supărare în artă şi viaţă şi vânt proaspăt în lume” –, totul la cea mai înaltă ficţiune: „Surprinzător, cât de multă dinamită e în mine: dar dinamita nu arde cu flacără mică”, şi asta dat fiind că „încă o oră, ah, şi gata, vine noaptea şi mâine începe luna august, care aduce atâtea frică de moarte şi nelinişte în paharele sale fierbinţi. Coasa era de-acum ascuţită, zilele se micşorau, moartea râdea ascunsă în frunzişul maroniu”.

Voi încheia cu un citat din cea-a de-a doua nuvelă, Rosshalde, perfect valabil şi în cazul scriitorului Herman Hesse: „Ce-i rămânea era arta sa, de care nu se simţise niciodată mai sigur ca în această clipă. (…) îi rămânea pasiunea stranie, rece, însă neînfrânată de a privi, de a observa şi de a crea cu o mândrie ascunsă”.

22 iunie ’20