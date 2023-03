Exploziile din Bulgaria, agenții ruși și războiul împotriva Ucrainei

Trei persoane au fost ucise, inclusiv fostul coleg al lui Karakolev, pe care îl cunoștea din copilărie, după ce incendiul și exploziile au distrus depozitul de arme.

„Indiferent cât timp mă voi plimba în jurul unității, nu voi mai putea să-mi salvez prietenul din dărâmături, de unde l-am scos bucăți", a afirmat Karakolev, care a lucrat în depozitul de armament, pentru serviciul bulgar al RFE/RL.

Forța exploziilor a fost atât de puternică încât mulți localnici au crezut că a început un cutremur. Peste 600 de persoane din satele din apropiere au fost evacuate.

Atanas Balakciev, care era într-o pensiune din apropiere, numită Lilac Hut, spune că nu va uita niciodată ce a văzut.

„Sincer, am crezut că a început războiul nuclear. Am ieșit în fața cabanei și m-am întors în acea direcție și am văzut un nor semănând cu o ciupercă atomică. Se ridica tot mai mult, tot mai sus”, povestește Balakciev.